Индивидуальная экскурсия на катере по необычным местам Санкт-Петербурга
На частном катере мы исследуем реки и каналы Петербурга.
Вы взглянете на город с другой, непривычной стороны, а также сможете расслабиться и отдохнуть душой и телом.
Идеальным окончанием нашего путешествия станет развод мостов, увидеть который хотя бы раз стоит каждому!
Вы взглянете на город с другой, непривычной стороны, а также сможете расслабиться и отдохнуть душой и телом.
Идеальным окончанием нашего путешествия станет развод мостов, увидеть который хотя бы раз стоит каждому!
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
10
авг
авг
12
авг
авг
13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Эрмитаж
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
- Реки и каналы СПб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Ночью Петербург по-своему прекрасен. Яркая подсветка подчеркивает новые архитектурные грани соборов, зданий и мостов. Дневные дела и заботы отступают, ритм ночной жизни расслабляет и ничего не мешает любоваться видами. Приглашаем увидеть ночной Петербург на водной прогулке как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!
Время проведения: водная прогулка + развод мостов (00:00–02:00).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Что не входит
- Питание и напитки
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Мойки, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
19 июля 2023
А
Александра
10 июля 2023
К
Кира
9 июля 2023
А
Александра
29 июня 2023
Очень приятная поездка, красиво, чисто, уютно. Рекомендую!
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