Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере

Индивидуальная экскурсия на катере по необычным местам Санкт-Петербурга

5
4 отзыва
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На частном катере мы исследуем реки и каналы Петербурга.

Вы взглянете на город с другой, непривычной стороны, а также сможете расслабиться и отдохнуть душой и телом.

Идеальным окончанием нашего путешествия станет развод мостов, увидеть который хотя бы раз стоит каждому!
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Ближайшие даты:
7
авг
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авг
10
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авг
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Что вас ожидает:

  • Эрмитаж
  • Медный всадник
  • Адмиралтейство
  • Стрелка Васильевского острова
  • Реки и каналы СПб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Ночью Петербург по-своему прекрасен. Яркая подсветка подчеркивает новые архитектурные грани соборов, зданий и мостов. Дневные дела и заботы отступают, ритм ночной жизни расслабляет и ничего не мешает любоваться видами. Приглашаем увидеть ночной Петербург на водной прогулке как раз в тот момент, когда будут разводить мосты!
Время проведения: водная прогулка + развод мостов (00:00–02:00).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
Что не входит
  • Питание и напитки
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
19 июля 2023
А
10 июля 2023
К
9 июля 2023
А
29 июня 2023
Очень приятная поездка, красиво, чисто, уютно. Рекомендую!

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