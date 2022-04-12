Аудиоспектакль «Прогулка с Достоевским» даст вам возможность погрузиться в поэтику произведений под руководством самого автора, Федора Михайловича Достоевского. А «самый умышленный город в мире», как называл Петербург Достоевский, является лучшей иллюстрацией к его произведениям.

Вы погрузитесь в атмосферу дореволюционного Петербурга, пройдете «запутанным» маршрутом Раскольникова перед описанными событиями в романе «Преступление и наказание», а также познакомитесь с местами, связанными с жизнью автора, его рассуждениями и переживаниями. Так как маршрут аудиоспектакля кольцевой, то ваша прогулка начнется у Дома Достоевского, и завершится у Сенного моста.

Голосом писателя говорит Сергей Дрейден, уникальный петербургский актер, известный не только по работам в кино и театре, но и по замечательным аудиовариантам классических произведений (среди которых — Ф. Достоевский, А. Чехов, В. Набоков и др.). По дошедшим до нас описаниям голос Достоевского был примерно таким. Эффект погружения во времена писателя усиливает уникальная звукорежиссерская работа, воссоздающая то, как звучали улицы и площади Петербурга.

Аудиоэкскурсия-спектакль подойдет всем любителям истории и театра, а также тем, кто ищет новые форматы экскурсий и необычные способы познания города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).