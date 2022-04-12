Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя

Аудиоспектакль «Прогулка с Достоевским» даст вам возможность погрузиться

Индивидуальная
Аудиоспектакль «Прогулка с Достоевским» даст вам возможность погрузиться в поэтику произведений под руководством самого автора, Федора Михайловича Достоевского.

А «самый умышленный город в мире», как называл Петербург Достоевский, является лучшей иллюстрацией к его произведениям.
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя
Прогулка с Достоевским: аудиоспектакль по петербургским адресам писателя

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Сони Мармеладовой
  • Дом Раскольникова
  • Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского
  • Кокушкин мост
Аудиоспектакль «Прогулка с Достоевским» даст вам возможность погрузиться в поэтику произведений под руководством самого автора, Федора Михайловича Достоевского. А «самый умышленный город в мире», как называл Петербург Достоевский, является лучшей иллюстрацией к его произведениям.
Вы погрузитесь в атмосферу дореволюционного Петербурга, пройдете «запутанным» маршрутом Раскольникова перед описанными событиями в романе «Преступление и наказание», а также познакомитесь с местами, связанными с жизнью автора, его рассуждениями и переживаниями. Так как маршрут аудиоспектакля кольцевой, то ваша прогулка начнется у Дома Достоевского, и завершится у Сенного моста.
Голосом писателя говорит Сергей Дрейден, уникальный петербургский актер, известный не только по работам в кино и театре, но и по замечательным аудиовариантам классических произведений (среди которых — Ф. Достоевский, А. Чехов, В. Набоков и др.). По дошедшим до нас описаниям голос Достоевского был примерно таким. Эффект погружения во времена писателя усиливает уникальная звукорежиссерская работа, воссоздающая то, как звучали улицы и площади Петербурга.
Аудиоэкскурсия-спектакль подойдет всем любителям истории и театра, а также тем, кто ищет новые форматы экскурсий и необычные способы познания города.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казначейская улица, 1
Завершение: Дом Сони Мармеладовой (набережная канала Грибоедова, 73)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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