Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь
Экскурсия для учеников 6 - 8 классов.
Это одна из самых интересных, насыщенных и информативных экскурсий, которую мы предлагаем вниманию всех любителей древнерусской культуры. За один выходной день, проведенный в старинном Пскове и его пригородах, имеющих древнюю, богатую событиями удивительную историю 📖, можно увидеть многое из того, чем богата русская земля.
Посещение Псковского кремля и Троицкого собора. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю города, Кремля и познакомитесь с его легендами.
Экскурсия по Изборской крепости. Ансамбль Изборской крепости XIV – XVII веков находится в 30 км от Пскова и сохранил свою всю тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру, традиционные крестьянские селения и усадьбы, археологические памятники разных эпох. Изборск был основан славянами-кривичами на городище, которое в настоящее время называют Труворовым.
Посещение с экскурсией Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря. На территории монастыря - одиннадцать храмов. Именно здесь взращивались семена Православной веры, посеянные в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой.
Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.
С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
Важная информация:
Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Один взрослый сопровождающий (учитель) на группу 20-39 детей - бесплатно!
Два взрослых сопровождающих на группу от 40 человек - бесплатно.
Что входит
транспортное обслуживание от школы до школы (в черте КАД)
обслуживание экскурсоводом по маршруту и в музее
входные билеты в музеи по программе
оформление документов в ГИБДД
Что не входит
личные расходы
обед
Дополнительно понадобится заплатить за трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб., школа в Кудрово, Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.