Экскурсия для учеников 6 - 8 классов.

Это одна из самых интересных, насыщенных и информативных экскурсий, которую мы предлагаем вниманию всех любителей древнерусской культуры. За один выходной день, проведенный в старинном Пскове и его пригородах, имеющих древнюю, богатую событиями удивительную историю 📖, можно увидеть многое из того, чем богата русская земля.

Посещение Псковского кремля и Троицкого собора. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю города, Кремля и познакомитесь с его легендами.

Экскурсия по Изборской крепости. Ансамбль Изборской крепости XIV – XVII веков находится в 30 км от Пскова и сохранил свою всю тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру, традиционные крестьянские селения и усадьбы, археологические памятники разных эпох. Изборск был основан славянами-кривичами на городище, которое в настоящее время называют Труворовым.

Посещение с экскурсией Псково-Печорского Свято-Успенского мужского монастыря. На территории монастыря - одиннадцать храмов. Именно здесь взращивались семена Православной веры, посеянные в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой.

Мы путешествуем по городу на комфортабельных автобусах, оборудованных специальными дорожными знаками, проблесковым маячком, микрофоном.

С нами безопасно путешествовать! В соответствии с Федеральным Законом наша компания заключила договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.

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