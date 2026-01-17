Приглашаем вас в город Пушкин — место, где оживает история последнего российского императора.
Вы посетите Александровский дворец, тесно связанный с судьбой Николая II и его семьи, а также величественный Феодоровский собор, построенный по личному указанию государя. Экскурсия позволит прикоснуться к памяти Романовых и увидеть редкие страницы их жизни.
Вы посетите Александровский дворец, тесно связанный с судьбой Николая II и его семьи, а также величественный Феодоровский собор, построенный по личному указанию государя. Экскурсия позволит прикоснуться к памяти Романовых и увидеть редкие страницы их жизни.
Описание экскурсииНовый Царскосельский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению императрицы Екатерины II для её любимого внука Александра I. В его строительстве принимали участие знаменитые архитекторы – Кваренги, Неелов, Тон, Стасов, Ефимов, Штакеншнейдер и другие. В разные годы здесь проживали семьи русских императоров – Александра I, Николая I, Александра III, Николая II. Александровский дворец с 1904 года стал постоянной резиденцией императора Николая II. Стоит отметить, что он родился в этом дворце. И с этим дворцом связаны трагические дни семьи в 1917 году. Именно отсюда они были сосланы в Сибирь 1 августа 1917 года. Феодоровский Государев собор величаво возвышается над Федоровским городком – казармами для полков охраны императорской семьи. История постройки Федоровского собора в Пушкине тесно связана с династией Романовых и Сводным Его Императорского Величества пехотным полком. В конце 1908 года Николай II лично отмерил шагами место для постройки будущего храма. Необходимость строительства храма была связана с религиозностью царской семьи, а в Александровском дворце домашней церкви не было. Строительство собора поручили архитектору В. А. Покровскому. Опираясь на традиции русского зодчества XVII века, он воздвиг одноглавый храм, окруженный галереями. Собор получился внешне строгим и величественным, с яркой мозаикой на белоснежных стенах. Внутреннее убранство поражало своей высотой и великолепием. В «Отдельном парке» Царского Села чудесным образом была найдена Феодоровская икона Божией матери. В парке вы увидите бронзовый бюст Николая II, который был установлен 16.07.1993 года в 75-летнюю годовщину расстрела царской семьи. Место для бюста выбрано, где он, по преданию, в апреле 1913 года посадил пять дубов, по количеству своих детей. Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготу (при наличии).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алексадровский дворец
- Александровский парк
- Феодоровский собор
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Александровский дворец
- Посещение и осмотр Феодоровского Государева собора
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты
Место начала и завершения?
Думская улица, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт и документы
- Подтверждающие льготу (при наличии)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец
Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку
Начало: В районе метро Московская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
13 990 ₽ за всё до 4 чел.
-
22%
Групповая
Автобусная экскурсия в Пушкин: Екатерининский дворец и Янтарная комната
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
2550 ₽
3250 ₽ за человека
-
21%
Групповая
В трендеЦарское Село: Екатерининский дворец, парк и Феодоровский собор
Начало: Лиговский проспект, 10/118
Расписание: Каждый день (кроме вторника) в 11:00
2600 ₽
3300 ₽ за человека