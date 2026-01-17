Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в город Пушкин — место, где оживает история последнего российского императора.



Вы посетите Александровский дворец, тесно связанный с судьбой Николая II и его семьи, а также величественный Феодоровский собор, построенный по личному указанию государя. Экскурсия позволит прикоснуться к памяти Романовых и увидеть редкие страницы их жизни.

Описание экскурсии Новый Царскосельский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению императрицы Екатерины II для её любимого внука Александра I. В его строительстве принимали участие знаменитые архитекторы – Кваренги, Неелов, Тон, Стасов, Ефимов, Штакеншнейдер и другие. В разные годы здесь проживали семьи русских императоров – Александра I, Николая I, Александра III, Николая II. Александровский дворец с 1904 года стал постоянной резиденцией императора Николая II. Стоит отметить, что он родился в этом дворце. И с этим дворцом связаны трагические дни семьи в 1917 году. Именно отсюда они были сосланы в Сибирь 1 августа 1917 года. Феодоровский Государев собор величаво возвышается над Федоровским городком – казармами для полков охраны императорской семьи. История постройки Федоровского собора в Пушкине тесно связана с династией Романовых и Сводным Его Императорского Величества пехотным полком. В конце 1908 года Николай II лично отмерил шагами место для постройки будущего храма. Необходимость строительства храма была связана с религиозностью царской семьи, а в Александровском дворце домашней церкви не было. Строительство собора поручили архитектору В. А. Покровскому. Опираясь на традиции русского зодчества XVII века, он воздвиг одноглавый храм, окруженный галереями. Собор получился внешне строгим и величественным, с яркой мозаикой на белоснежных стенах. Внутреннее убранство поражало своей высотой и великолепием. В «Отдельном парке» Царского Села чудесным образом была найдена Феодоровская икона Божией матери. В парке вы увидите бронзовый бюст Николая II, который был установлен 16.07.1993 года в 75-летнюю годовщину расстрела царской семьи. Место для бюста выбрано, где он, по преданию, в апреле 1913 года посадил пять дубов, по количеству своих детей. Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготу (при наличии).

