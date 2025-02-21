Приглашаем отправиться в легендарное Царское Село! Вы узнаете, какие императоры в нём бывали и какие события происходили здесь в разные периоды истории.
Полюбуетесь величественным Екатерининским дворцом, зайдёте в восстановленную Янтарную комнату и погуляете по чудесному парку со старинными павильонами.
Полюбуетесь величественным Екатерининским дворцом, зайдёте в восстановленную Янтарную комнату и погуляете по чудесному парку со старинными павильонами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Египетские ворота. Вы оцените выдающийся памятник русского художественного чугунного литья.
Екатерининский дворец. Это шедевр в стиле барокко, возведённый по проекту Растрелли. Вы зайдёте в знаменитую Янтарную комнату, полностью восстановленную после разрушения в годы Второй мировой войны.
Екатерининский парк. Гуляя по его ухоженным аллеям, вы насладитесь живописными пейзажами и увидите старинные павильоны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седане бизнес-класса с одним из наших гидов и водителем. Транспорт: Mercedes Е-класса или новая Toyota Camry
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: 1100 ₽ взрослые, 600 ₽ пенсионеры, студенты и учащиеся с 14 лет, 300 ₽ дети до 13 лет
- По запросу мы можем провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 11218 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 фев 2025
Прекрасная экскурсия
Н
Надежда
3 янв 2025
Всё прошло отлично! Рекомендую
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