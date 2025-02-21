Приглашаем отправиться в легендарное Царское Село! Вы узнаете, какие императоры в нём бывали и какие события происходили здесь в разные периоды истории. Полюбуетесь величественным Екатерининским дворцом, зайдёте в восстановленную Янтарную комнату и погуляете по чудесному парку со старинными павильонами.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Египетские ворота. Вы оцените выдающийся памятник русского художественного чугунного литья.

Екатерининский дворец. Это шедевр в стиле барокко, возведённый по проекту Растрелли. Вы зайдёте в знаменитую Янтарную комнату, полностью восстановленную после разрушения в годы Второй мировой войны.

Екатерининский парк. Гуляя по его ухоженным аллеям, вы насладитесь живописными пейзажами и увидите старинные павильоны.

Организационные детали