Каналы Петербурга: река Фонтанка, Крюков канал, река Мойка, Зимняя канавка
Что вас ожидает:
Мосты Санкт-Петербурга разводятся всё лето с самого начала навигации и это, по праву, считается одним из самых впечатляющих зрелищ Санкт-Петербурга. Период навигации длится с конца апреля по середину ноября. Арендовав катер в 23:55, вы успеете совершить обзорную прогулку 👣 по Неве, а далее полюбоваться разведением Дворцового, Троицкого и Благовещенского мостов.
Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника.
Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где могут разместиться до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
Организационные детали:
Мощный мотор 115 л. с. позволяет развить скорость до 70 км/ч, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход;
Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой;
Для создания настроения на борту имеется музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth/AUX и стильная подсветка салона;
На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания;
Прогулки на катере проходят по акватории: Невки, Невы, каналам и Финскому заливу;
Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт.
Что входит
Прогулка на катере с капитаном (120 минут)
Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
Пледы для каждого пассажира
Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности.
Что не входит
Швартовка на других причалах кроме точки проката
Продление времени катания.
Начало и место завершения
🚩 Петровская коса, 9
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.