  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном

Центр а.
Центр а. – Гид из Санкт-Петербурга
Развод мостов в Петербурге — это магическое событие.

Его спешат увидеть не только туристы, но и местные жители.

Но только с воды можно прочувствовать всё величие этого момента.

Проходите на борт нашего уютного катера и насладитесь ночными видами Петербурга!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном

Что вы увидите

  • Маршрут включает в себя следующие достопримечательности:
  • Лахта-центр
  • Елагин остров и Елагин дворец
  • Каменноостровский дворец
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
  • Троицкий, Дворцовый, Благовещенский, Биржевой, Тучков мосты
  • Петропавловская крепость
  • Артиллерийский музей
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Здание двенадцати коллегий
  • Меншиковский дворец
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Каналы Петербурга: река Фонтанка, Крюков канал, река Мойка, Зимняя канавка

Что вас ожидает:

  • Мосты Санкт-Петербурга разводятся всё лето с самого начала навигации и это, по праву, считается одним из самых впечатляющих зрелищ Санкт-Петербурга. Период навигации длится с конца апреля по середину ноября. Арендовав катер в 23:55, вы успеете совершить обзорную прогулку 👣 по Неве, а далее полюбоваться разведением Дворцового, Троицкого и Благовещенского мостов.
  • Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника.
  • Прогулки проводятся на абсолютно новом катере «Стремительный», где могут разместиться до 7 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.

Организационные детали:

  • Мощный мотор 115 л. с. позволяет развить скорость до 70 км/ч, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход;
  • Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают 2 мягких дивана в открытой носовой части, индивидуальное кресло слева от капитана и кожаный диван в кормовой;
  • Для создания настроения на борту имеется музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth/AUX и стильная подсветка салона;
  • На точку проката необходимо прийти за 10 минут до начала катания;
  • Прогулки на катере проходят по акватории: Невки, Невы, каналам и Финскому заливу;
  • Приятным бонусом для любителей гаджетов является розетка 220Вт.
Что входит
  • Прогулка на катере с капитаном (120 минут)
  • Аудиогид на русском языке, экскурсия от капитана
  • Пледы для каждого пассажира
  • Спасательные жилеты в соответствии с техникой безопасности.
Что не входит
  • Швартовка на других причалах кроме точки проката
  • Продление времени катания.
Начало и место завершения
🚩 Петровская коса, 9
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном
Развод мостов на индивидуальном катере с капитаном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центр а.
Центр а.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Центр а. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулки по Неве на катере без капитана
4 990
1.5 часа
Прогулки по Неве на катере без капитана
13 отзывов
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
8 400
3 часа
Прогулка на катере без капитана на развод мостов
Природный тур на квадроциклах
3 400
1 час
Природный тур на квадроциклах

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва