Центр а. – Гид из Санкт-Петербурга

Развод мостов в Петербурге — это магическое событие.



Его спешат увидеть не только туристы, но и местные жители.



Но только с воды можно прочувствовать всё величие этого момента.



Проходите на борт нашего уютного катера и насладитесь ночными видами Петербурга!