Впечатление от разведения мостов можно умножить на пять — и всё это за одну ночь! Во время неспешной прогулки по рекам и каналам вы увидите, как один за другим в небо взмывают створки Дворцового, Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов. А между ними — Петербург, мерцающий огнями, торжественный и безмятежный.

Описание водной прогулки

Наш путь пройдёт по живописным водным артериям города:

Ждановка

Малая и Средняя Невка

Карповка

Парадная и Малая Нева

Вы увидите:

• Крестовский остров и Петроградскую сторону

• Крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость

• Эрмитаж и стрелку Васильевского острова

• Около 20 мостов, каждый со своей историей и архитектурой

Как пройдёт прогулка

По желанию — экскурсионное сопровождение (за дополнительную плату). Гид расскажет:

как устроена навигация на Неве

зачем разводят мосты

какие инженерные решения делают возможным движение судов ночью

Ну а если вы хотите просто наслаждаться атмосферой, можно обойтись без рассказов. Ведь в компании опытного капитана, с любимой музыкой, пледами и подсветкой — всё будет идеально.

Организационные детали