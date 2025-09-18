Мои заказы

Ночная водная прогулка к самым известным разводным мостам Петербурга

Увидеть блистательное зрелище и огни города в первых рядах
Впечатление от разведения мостов можно умножить на пять — и всё это за одну ночь! Во время неспешной прогулки по рекам и каналам вы увидите, как один за другим в небо взмывают створки Дворцового, Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов. А между ними — Петербург, мерцающий огнями, торжественный и безмятежный.
Ночная водная прогулка к самым известным разводным мостам Петербурга© Андрей
Описание водной прогулки

Наш путь пройдёт по живописным водным артериям города:

  • Ждановка
  • Малая и Средняя Невка
  • Карповка
  • Парадная и Малая Нева

Вы увидите:

• Крестовский остров и Петроградскую сторону
• Крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость
• Эрмитаж и стрелку Васильевского острова
• Около 20 мостов, каждый со своей историей и архитектурой

Как пройдёт прогулка

По желанию — экскурсионное сопровождение (за дополнительную плату). Гид расскажет:

  • как устроена навигация на Неве
  • зачем разводят мосты
  • какие инженерные решения делают возможным движение судов ночью

Ну а если вы хотите просто наслаждаться атмосферой, можно обойтись без рассказов. Ведь в компании опытного капитана, с любимой музыкой, пледами и подсветкой — всё будет идеально.

Организационные детали

  • Причал находится в 5 минутах от метро «Спортивная», рядом есть удобная парковка
  • За штурвалом катера буду я. Судно оборудовано всеми необходимыми средствами для спасения на водах
  • На катере имеются пледы, но погода в Санкт-Петербурге бывает непредсказуема, поэтому рекомендую взять с собой тёплые вещи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я профессиональный капитан катера в Петербурге. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое. Я очень общителен и с огромным удовольствием поддержу любую беседу.

Отзывы и рейтинг

A
ARNOLD
18 сен 2025
👍
Алямовская
Алямовская
1 сен 2025
Если хотите много-много красоты и романтики то Вам сюда 🔥😻
Я влюбилась в город, в его ночные огни и в мистичность разведения мостов.
Это очень красиво с воды.
Андрей спокойный и надежный капитан, подходил с самых лучших ракурсов и получились бомбические фото.
И да, мы пили шампанское и да, это было волшебно!!!
Спасибо за эту ночь 🫶🏻
