Что вы увидите
- Главные достопримечательности центра города
- Мосты, в т. ч. разводка Дворцового моста
- Разведенные крылья Литейного и Большеохтинского мостов
- Главные достопримечательности района Коломны
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2,
Место завершения
🏁 Невский проспект, 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
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