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Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса

Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке.

Мы станем свидетелями разводки Дворцового моста, осмотрим разведённые крылья Литейного и Большеохтинского мостов.

Во время экскурсии 🧭 вы сможете увидеть не только парадный Петербург, но и его романтические уголки.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности центра города
  • Мосты, в т. ч. разводка Дворцового моста
  • Разведенные крылья Литейного и Большеохтинского мостов
  • Главные достопримечательности района Коломны
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2,
Место завершения
🏁 Невский проспект, 87/2
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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