Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга

Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке.



Мы станем свидетелями разводки Дворцового моста, осмотрим разведённые крылья Литейного и Большеохтинского мостов.



Во время экскурсии 🧭 вы сможете увидеть не только парадный Петербург, но и его романтические уголки.