Малая Охта - необычное место. История 📖 Малой Охты на века старше Петербурга. Тут происходило то, что было невозможно в самом Питере.

Древнейшее кладбище староверов, куда приходили молиться, открывать кредит и даже... выбирать невесту. Банда "Живых покойников", запугавшая Петроград. Дорога Рождественского шествия гусей в Ленинграде. Бесшабашные и независимые "охтинские пираты", и многое, многое другое.

А еще: косой мост, построенный вдоль течения реки; дом-катастрофа; богадельни; древний город 🏙️, одолевший ГАЗПРОМ и другие уникальные объекты