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Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века

5
1 отзыв
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Увлекательная прогулка 👣 по самой древней части Петербурга – Малой Охте.

Вы узнаете о старинных поселениях, которые существовали задолго до основания города.

На месте зданий с XIV века стояла русская купеческая деревня, а затем шведская крепость Ниеншанц.

Только в 1703 году земли в устье Невы вернулись в состав нашей страны и начали активно застраиваться.

Вы увидите древнее кладбище староверов, узнаете об «охтинских пиратах» и банде «живых покойников».
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-17 человек

  • 2 250 ₽ за экскурсию

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Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века
Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века

Что вы увидите

  • "Кривой проспект" и "косой мост ВДОЛЬ реки"
  • дореволюционные дома: приюты и богадельни
  • с вывеской лечебницы (вывеске больше 100 лет)
  • место
  • где снимался фильм "Операция Ы"
  • казармы Новочеркасского полка
  • кладбище старообрядцев с могилами "староверческих олигархов"
  • место шведского города Ниен и крепости Ниеншанц
  • последнее с расстояния
  • но с фотографиями раскопок на планшете
  • "дом-убийцу"
  • о который бились автомобили
Малая Охта - необычное место. История 📖 Малой Охты на века старше Петербурга. Тут происходило то, что было невозможно в самом Питере.
Древнейшее кладбище староверов, куда приходили молиться, открывать кредит и даже... выбирать невесту. Банда "Живых покойников", запугавшая Петроград. Дорога Рождественского шествия гусей в Ленинграде. Бесшабашные и независимые "охтинские пираты", и многое, многое другое.
А еще: косой мост, построенный вдоль течения реки; дом-катастрофа; богадельни; древний город 🏙️, одолевший ГАЗПРОМ и другие уникальные объекты
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 метро Новочеркасская, на выходе с эскалатора (Заневская площадь)
Место завершения
🏁 -Возле метро Новочеркасская, в пределах видимости станции метро
Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века
Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века
Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века
Реальная и мистическая Малая Охта: за час через века

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Л.
Ярослав Л.
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1 отзыв оставили туристы

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