История Северной столицы тесно переплетается с личными судьбами царей: тайные общества, роковые пророчества и внебрачные связи.
На этой прогулке вы узнаете о загадочных событиях, связанных с домом Романовых, и раскроете секреты, скрытые за фасадами главных достопримечательностей города.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку от красивейшего Казанского собора. Обсудим историю его создания и поищем тайные послания в архитектуре.
- У Спаса на Крови я расскажу вам о роковых событиях, которые послужили причиной создания храма.
- Пройдём к Михайловскому замку — одному из самых загадочных и мистических мест Северной столицы.
На экскурсии вы услышите:
- Мистические предзнаменования, связанные с домом Романовых.
- Про амбициозные планы Павла I, которым не суждено было сбыться.
- Роковые пророчества гадалки Александру II.
- О внебрачных связях в истории императорской семьи.
Организационные детали
- Экскурсия для взрослых и детей от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 401 туриста
Я и мои коллеги — гиды с аккредитацией. Наше призвание — делиться знаниями и страстью к истории и культуре Санкт-Петербурга. С большим энтузиазмом проводим экскурсии по достопримечательностям, рассказываем увлекательные истории, раскрываем секреты искусства и великих личностей. На наших экскурсиях вы погружаетесь в историю легендарных и уникальных мест, чтобы получить незабываемый опыт от своего путешествия.Задать вопрос
