Старинные амурные традиции и современные локации для свиданий и лавстори-фотосессий
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Описание
Что вас ожидает
Любовные истории города на Неве
Я познакомлю вас с романтическими и свадебными традициями Петербурга. И расскажу о пикантных и трогательных событиях в истории петербуржцев, среди героев — императорская семья, местные Ромео и Джульетта, Пушкин, Глинка, княжна Тараканова и другие. Кто проиграл свою жену в карты, как похищали невест и тайно венчались, до чего довели императоров маскарады, кто стоял за фигурой Дантеса, какие были скрытые функции у петербургских жриц любви? Об этом и не только — на встрече!
Атмосферные уголки Петербурга
На экскурсии будут популярные и неожиданные места для свиданий, а также локации, которые прекрасно подходят для свадебных и лавстори-фотосессий. Кроме того, вы увидите необычные дома, например, Храм любви и особняк Кочубея с яркой и остросюжетной историей. На Невском я покажу дом, где Тургенев встретил Полину Виардо, кафе для свиданий и тайных встреч, места для похищения невест и расставаний. А в сезон при желании полюбуемся белыми ночами и разводом мостов.
Места маршрута
- Невский проспект глазами влюблённых
- Семимостье — оазис романтики в районе Козьего болота
- Дворцовый и Поцелуев мосты
- Зимняя канавка в оттенках романтической грусти
- Мосты и бульвары для тайных встреч
- Легендарный Египетский дом
- Мариинский театр как храм любви и искусства
- Медный всадник — спутник свадебных пиров
- Сфинксы у Академии художеств
Кому подойдёт экскурсия
Отправиться в путешествие могут и пары, и одинокие ценители петербургской романтики.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021 года с водителем и гидом
- На прогулке предлагается «любовный» напиток и угощения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Невский проспект»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.