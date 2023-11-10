Романтичный Петербург. Love is

Старинные амурные традиции и современные локации для свиданий и лавстори-фотосессий

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Где встречались влюблённые, как ухаживали и признавались в чувствах, как похищали невест и где тайно венчались? На экскурсии мы перенесёмся в 19 век и поговорим о тонкостях петербургского флирта, культуре свиданий, расставаний и свадебных торжеств. Вспомним яркие истории любви из жизни знаменитых личностей. И посетим места притяжения романтиков, прошлых и современных.
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Романтичный Петербург. Love is
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Любовные истории города на Неве

Я познакомлю вас с романтическими и свадебными традициями Петербурга. И расскажу о пикантных и трогательных событиях в истории петербуржцев, среди героев — императорская семья, местные Ромео и Джульетта, Пушкин, Глинка, княжна Тараканова и другие. Кто проиграл свою жену в карты, как похищали невест и тайно венчались, до чего довели императоров маскарады, кто стоял за фигурой Дантеса, какие были скрытые функции у петербургских жриц любви? Об этом и не только — на встрече!

Атмосферные уголки Петербурга

На экскурсии будут популярные и неожиданные места для свиданий, а также локации, которые прекрасно подходят для свадебных и лавстори-фотосессий. Кроме того, вы увидите необычные дома, например, Храм любви и особняк Кочубея с яркой и остросюжетной историей. На Невском я покажу дом, где Тургенев встретил Полину Виардо, кафе для свиданий и тайных встреч, места для похищения невест и расставаний. А в сезон при желании полюбуемся белыми ночами и разводом мостов.

Места маршрута

  • Невский проспект глазами влюблённых
  • Семимостье — оазис романтики в районе Козьего болота
  • Дворцовый и Поцелуев мосты
  • Зимняя канавка в оттенках романтической грусти
  • Мосты и бульвары для тайных встреч
  • Легендарный Египетский дом
  • Мариинский театр как храм любви и искусства
  • Медный всадник — спутник свадебных пиров
  • Сфинксы у Академии художеств

Кому подойдёт экскурсия

Отправиться в путешествие могут и пары, и одинокие ценители петербургской романтики.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021 года с водителем и гидом
  • На прогулке предлагается «любовный» напиток и угощения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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