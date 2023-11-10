Где встречались влюблённые, как ухаживали и признавались в чувствах, как похищали невест и где тайно венчались? На экскурсии мы перенесёмся в 19 век и поговорим о тонкостях петербургского флирта, культуре свиданий, расставаний и свадебных торжеств. Вспомним яркие истории любви из жизни знаменитых личностей. И посетим места притяжения романтиков, прошлых и современных.

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Описание

Что вас ожидает

Любовные истории города на Неве

Я познакомлю вас с романтическими и свадебными традициями Петербурга. И расскажу о пикантных и трогательных событиях в истории петербуржцев, среди героев — императорская семья, местные Ромео и Джульетта, Пушкин, Глинка, княжна Тараканова и другие. Кто проиграл свою жену в карты, как похищали невест и тайно венчались, до чего довели императоров маскарады, кто стоял за фигурой Дантеса, какие были скрытые функции у петербургских жриц любви? Об этом и не только — на встрече!

Атмосферные уголки Петербурга

На экскурсии будут популярные и неожиданные места для свиданий, а также локации, которые прекрасно подходят для свадебных и лавстори-фотосессий. Кроме того, вы увидите необычные дома, например, Храм любви и особняк Кочубея с яркой и остросюжетной историей. На Невском я покажу дом, где Тургенев встретил Полину Виардо, кафе для свиданий и тайных встреч, места для похищения невест и расставаний. А в сезон при желании полюбуемся белыми ночами и разводом мостов.

Места маршрута

Невский проспект глазами влюблённых

Семимостье — оазис романтики в районе Козьего болота

Дворцовый и Поцелуев мосты

Зимняя канавка в оттенках романтической грусти

Мосты и бульвары для тайных встреч

Легендарный Египетский дом

Мариинский театр как храм любви и искусства

Медный всадник — спутник свадебных пиров

Сфинксы у Академии художеств

Кому подойдёт экскурсия

Отправиться в путешествие могут и пары, и одинокие ценители петербургской романтики.

Организационные детали