Большинство туристов видят Петербург только снаружи.
Эта экскурсия идёт внутрь, в закрытые парадные и дворы-колодцы, а потом поднимает вас выше всех куполов.
Эта экскурсия идёт внутрь, в закрытые парадные и дворы-колодцы, а потом поднимает вас выше всех куполов.
Описание экскурсииСначала вы стоите в парадной XIX века — мраморные ступени, кованые перила, запах старого дерева. Через час смотрите на этот же дом сверху, с колокольни, и он умещается в ладонь. За одну экскурсию вы увидите Петербург изнутри и с высоты. Что вас ждёт • Войдёте в закрытые парадные доходных домов XIX века: мраморные ступени особняка Каншина, голубая парадная дома Вельяшева, газовый фонарь в подъезде дома Тишининой, который топили ещё до электричества;
- Окажетесь во дворе-колодце дома Иоффе на Пяти углах: петербуржцы называют его «котик» за форму, которую видно только сверху;
- Зайдёте в парадную дома Дехтеринского, где сегодня живут в коммуналках, и поймёте, как купеческий особняк превратился в советский быт;
- Поднимитесь на колокольню Владимирского собора: старинная смотровая площадка с ограждением, никаких толп, панорама 360 градусов на Исаакий, Казанский, Петропавловскую крепость, Спас на Крови, Михайловский замок, Лахта-центр. На экскурсии вы узнаете • Как устроены доходные дома XIX века изнутри и почему с улицы об этом не догадаться;
- Почему дворы-колодцы появились именно в Петербурге, а не в Москве;
- Почему в одном доме жили купцы первой гильдии и нищие студенты одновременно, и как дом делился по этажам;
- Как газовые фонари в парадных конкурировали с керосином, и почему богатые дома перешли на электричество последними;
- Как архитектор дома Никонова спрятал башню во дворе, и зачем это было сделано;
- Где в центре Петербурга до сих пор стоит действующая печь XIX века и кто ею пользуется. Гид расскажет • Историю доходных домов от момента строительства до советских коммуналок и обратно, без дат и лекционного тона;
- Про каждый объект маршрута: имя владельца, кто жил, что сохранилось, что исчезло;
- О смотровой на колокольне Владимирского: почему она открыта, как оборудована, и откуда лучший ракурс на купол Исаакия. После подъёма на колокольню экскурсия переходит в свободный режим. Вы остаётесь на площадке столько, сколько хотите, фотографируете, рассматриваете город как карту. На смотровой нет толп, нет очереди. Большинство туристов про колокольню Владимирского собора не знают, сюда приходят те, кому Исаакиевская колоннада уже знакома. Важная информация: ▪︎ Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек!; ▪︎ Смотровая площадка на колокольне Владимирского собора оборудована специально для экскурсий: плоский пол, стационарные ограждения, полная безопасность. Это не крыша и не технический выход; ▪︎ каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе — в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин; ▪︎ не забывайте про удобную обувь: маршрут включает подъём по лестнице XIX века. ▪︎ подарите эту экскурсию своим друзьям — просто напишите нам, и мы всё-всё организуем; ▪︎ Все точки программы входят в стоимость, доплат нет.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ▪︎ Парадная купеческого особняка
- ▪︎ Закрытые проходные дворы и дворы-колодцы
- ▪︎ Дом-пряник
- ▪︎ Парадная дома архитектора Хренова
- ▪︎ Двор «Котик» на Пяти углах
- ▪︎ Дом с курдонером, где жил Довлатов
- ▪︎ Вид на город с высоты - от шпиля Петропавловки до Лахты
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Большая Московская улица
Завершение: Панорамная площадка на системе крыш лофт-проект Этажи, Лиговский проспект, 74
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- ▪︎ Экскурсию можно оплатить или доплатить оставшуюся часть гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек
- ▪︎ Смотровая площадка на колокольне Владимирского собора оборудована специально для экскурсий: плоский пол, стационарные ограждения, полная безопасность. Это не крыша и не технический выход
- ▪︎ каждая группа проходит этот маршрут в своём темпе - в зависимости от особенностей группы продолжительность экскурсии может быть увеличена на 15-30 мин
- ▪︎ не забывайте про удобную обувь: маршрут включает подъём по лестнице XIX века
- ▪︎ подарите эту экскурсию своим друзьям - просто напишите нам, и мы всё-всё организуем
- ▪︎ Все точки программы входят в стоимость, доплат нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам очень повезло с экскурсоводом! Если не ошибаюсь, зовут Виктор. Глубокие знания в области истории, с юмором, актёрский талант. А это 80 % успеха. 3 часа пролетели на одном дыхании. Интересно и взрослым и детям. Восторг!
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