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Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест

Погулять по зимнему Пушкину, поводить хороводы у елочки и найти подарки
Мы приглашаем всей семьей насладиться красотой зимнего Царского Села и познакомиться с рождественскими традициями нашего города. На экскурсии-квесте мы отправимся на поиски подарков с помощью специальной карты. На пути нас ждут загадки, ребусы, хоровод у елки и даже гадание на кофейной гуще. Скучать не придется!
5
7 отзывов
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест

Описание квеста

В поисках подарков

Летом в Царском Селе привычно много гостей. Но на самом деле эти места прекрасны в любой сезон, а под Новый Год превращаются в настоящую зимнюю сказку. Какой же праздник без подарков? На семейной экскурсии-квесте мы и будем их искать, заодно знакомясь с зимним городом. А поможет нам в этом карта, ребусы и загадки.
В рамках экскурсии вы узнаете:

  • Как праздновали Рождество лицеисты и семья Николая Второго.
  • Каким был Новый год в Детском Селе.
  • Какие традиции празднования Нового Года существуют в Пушкине.
  • Как отмечали зимние праздники в семьях историка Карамзина, Анны Ахматовой, Мамина-Сибиряка и Алексея Толстого.

А заодно примите участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории Царского Села, порисуете и даже погадаете на кофейной гуще.

Башня, дворец и каток

Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности Царского Села, заглянем в красивую старинную водонапорную башню и конечно, полюбуемся зимним Екатерининским парком и дворцом. Будем водить хороводы у ёлки (учите стихи и песни) с хлопушками и бенгальскими огнями. А в финале согреемся горячим чаем с пирожками в кафе у катка. При желании там же можно встать на коньки (прокат есть).
После квеста вы сможете самостоятельно посетить дворцы или лицей, добраться до главной Соборной площади города с праздничными гуляниями и ярмаркой и зайти в Екатерининский собор, в музее которого вас ждет настоящее чудо. На месте мы все расскажем и подскажем.

Организационные детали

  • В Пушкин участники добираются самостоятельно
  • Это пешеходная экскурсия-квест, одевайтесь теплее и не забудьте удобную обувь
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия будет интересна путешественникам любого возраста и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.
  • Экскурсию можно провести и для школьного класса — 500 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 8340 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе. Моя команда активно работает со школьными группами и с
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индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все наши программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Е
Спасибо большое гиду Тамаре за чудесную, увлекательную, весёлую экскурсию-квест! Несмотря на морозный день, квест прошёл легко и непринуждённо! Были загадки, призы и даже танцы! Узнали много интересного из жизни царской семьи и не только!А еще Тамара прекрасный фотограф, получились чудесные фотографии 👍
Спасибо большое гиду Тамаре за чудесную, увлекательную, весёлую экскурсию-квест! Несмотря на морозный день, квест прошёл легко
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Я
Выражаем благодарность экскурсоводу Тамаре за прекрасную прогулку! Экскурсия прошла легко, весело и очень познавательно. Вы помогли нам по-новому взглянуть на наш замечательный город. Несмотря на мороз 2 января, благодаря вашей
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энергии, танцам и шуткам на душе было тепло и радостно. Программа увлекла всех без исключения: и подростка 13 лет, и представителей старшего поколения. Загадки, ребусы, сладкие сюрпризы и поиск клада — мы вновь почувствовали себя детьми! До встречи летом на велосипедной экскурсии, Тамара!

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Ю
Интересная и познавательная экскурсия, было весело и взрослым и детям. Грамотный и умный экскурсовод, располагающий к себе, интересная подача исторической информации. Было очень классно, 2 часа пролетели незаметно. Экскурсоводу спасибо. Всем рекомендую!
Интересная и познавательная экскурсия, было весело и взрослым и детям. Грамотный и умный экскурсовод, располагающий к
Интересная и познавательная экскурсия, было весело и взрослым и детям. Грамотный и умный экскурсовод, располагающий к
Интересная и познавательная экскурсия, было весело и взрослым и детям. Грамотный и умный экскурсовод, располагающий к
Интересная и познавательная экскурсия, было весело и взрослым и детям. Грамотный и умный экскурсовод, располагающий к
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Н
10.01.25. Семья 3 взр, ребенок 10 лет и ребенок 2 года. У нас была гид Тамара. И взрослым и детям все очень понравилось (даже малышу). Интересная информация и ее подача в виде квеста. Гид учла возраст наших детей и их интересы. Тамару однозначно будем рекомендовать! Успехов!
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Ю
Спасибо огромное Тамаре!
Экскурсия понравилась и взрослым и ребенку.
Интересные факты, интересные истории, интересные развития событий.
Очень увлекательно!
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Светлана
Замечательно провели время! Интересно, динамично, понравилось всё! И всем участникам) от 8 до 40 лет!!!!
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