Летом в Царском Селе привычно много гостей. Но на самом деле эти места прекрасны в любой сезон, а под Новый Год превращаются в настоящую зимнюю сказку. Какой же праздник без подарков? На семейной экскурсии-квесте мы и будем их искать, заодно знакомясь с зимним городом. А поможет нам в этом карта, ребусы и загадки.
В рамках экскурсии вы узнаете:
А заодно примите участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории Царского Села, порисуете и даже погадаете на кофейной гуще.
Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности Царского Села, заглянем в красивую старинную водонапорную башню и конечно, полюбуемся зимним Екатерининским парком и дворцом. Будем водить хороводы у ёлки (учите стихи и песни) с хлопушками и бенгальскими огнями. А в финале согреемся горячим чаем с пирожками в кафе у катка. При желании там же можно встать на коньки (прокат есть).
После квеста вы сможете самостоятельно посетить дворцы или лицей, добраться до главной Соборной площади города с праздничными гуляниями и ярмаркой и зайти в Екатерининский собор, в музее которого вас ждет настоящее чудо. На месте мы все расскажем и подскажем.