Мы приглашаем всей семьей насладиться красотой зимнего Царского Села и познакомиться с рождественскими традициями нашего города. На экскурсии-квесте мы отправимся на поиски подарков с помощью специальной карты. На пути нас ждут загадки, ребусы, хоровод у елки и даже гадание на кофейной гуще. Скучать не придется!

Описание квеста

В поисках подарков

Летом в Царском Селе привычно много гостей. Но на самом деле эти места прекрасны в любой сезон, а под Новый Год превращаются в настоящую зимнюю сказку. Какой же праздник без подарков? На семейной экскурсии-квесте мы и будем их искать, заодно знакомясь с зимним городом. А поможет нам в этом карта, ребусы и загадки.

В рамках экскурсии вы узнаете:

Как праздновали Рождество лицеисты и семья Николая Второго.

Каким был Новый год в Детском Селе.

Какие традиции празднования Нового Года существуют в Пушкине.

Как отмечали зимние праздники в семьях историка Карамзина, Анны Ахматовой, Мамина-Сибиряка и Алексея Толстого.

А заодно примите участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории Царского Села, порисуете и даже погадаете на кофейной гуще.

Башня, дворец и каток

Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности Царского Села, заглянем в красивую старинную водонапорную башню и конечно, полюбуемся зимним Екатерининским парком и дворцом. Будем водить хороводы у ёлки (учите стихи и песни) с хлопушками и бенгальскими огнями. А в финале согреемся горячим чаем с пирожками в кафе у катка. При желании там же можно встать на коньки (прокат есть).

После квеста вы сможете самостоятельно посетить дворцы или лицей, добраться до главной Соборной площади города с праздничными гуляниями и ярмаркой и зайти в Екатерининский собор, в музее которого вас ждет настоящее чудо. На месте мы все расскажем и подскажем.

Организационные детали