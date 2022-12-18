Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест

Погулять по зимнему Пушкину, поводить хороводы у елочки и найти подарки

Мы приглашаем всей семьей насладиться красотой зимнего Царского Села и познакомиться с рождественскими традициями нашего города. На экскурсии-квесте мы отправимся на поиски подарков с помощью специальной карты. На пути нас ждут загадки, ребусы, хоровод у елки и даже гадание на кофейной гуще. Скучать не придется!
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Рождество и Новый год в Царском Селе: семейная экскурсия-квест
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

В поисках подарков

Летом в Царском Селе привычно много гостей. Но на самом деле эти места прекрасны в любой сезон, а под Новый Год превращаются в настоящую зимнюю сказку. Какой же праздник без подарков? На семейной экскурсии-квесте мы и будем их искать, заодно знакомясь с зимним городом. А поможет нам в этом карта, ребусы и загадки.
В рамках экскурсии вы узнаете:

  • Как праздновали Рождество лицеисты и семья Николая Второго.
  • Каким был Новый год в Детском Селе.
  • Какие традиции празднования Нового Года существуют в Пушкине.
  • Как отмечали зимние праздники в семьях историка Карамзина, Анны Ахматовой, Мамина-Сибиряка и Алексея Толстого.

А заодно примите участие в игре «Что? Где? Когда?» по истории Царского Села, порисуете и даже погадаете на кофейной гуще.

Башня, дворец и каток

Во время прогулки мы увидим главные достопримечательности Царского Села, заглянем в красивую старинную водонапорную башню и конечно, полюбуемся зимним Екатерининским парком и дворцом. Будем водить хороводы у ёлки (учите стихи и песни) с хлопушками и бенгальскими огнями. А в финале согреемся горячим чаем с пирожками в кафе у катка. При желании там же можно встать на коньки (прокат есть).
После квеста вы сможете самостоятельно посетить дворцы или лицей, добраться до главной Соборной площади города с праздничными гуляниями и ярмаркой и зайти в Екатерининский собор, в музее которого вас ждет настоящее чудо. На месте мы все расскажем и подскажем.

Организационные детали

  • В Пушкин участники добираются самостоятельно
  • Это пешеходная экскурсия-квест, одевайтесь теплее и не забудьте удобную обувь
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия будет интересна путешественникам любого возраста и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.
  • Экскурсию можно провести и для школьного класса — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Пушкин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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