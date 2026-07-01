Исаакиевский собор мало просто бегло увидеть — снаружи и внутри его прячется столько тайн, что и нескольких часов не хватит. Но мы постараемся показать максимум. Раскроем, где на фасаде отыскать портрет Монферрана и где висел маятник Фуко. Расскажем, почему мозаики заменили привычные иконы и какие числовые символы таятся в архитектуре. А ещё вместе полюбуемся витражами, барельефами и алтарём.
Описание билета
Экскурсию проводит гид от собора, гид из нашей команды только покупает билет с правом прохода без очереди и провожает вас до турникета.
Билеты бронируются заранее, поэтому вы гарантированно попадёте на экскурсию и пройдёте без очереди.
Внешний осмотр собора
- Золотой купол — сияет над городом и виден издалека
- Гранитные колонны портиков — 48 колонн высотой 17 м и весом 114 т каждая
- Фасады с горельефами — скульптурные композиции на библейские темы
- Статуи и фигуры — 24 статуи апостолов и евангелистов венчают балюстраду купола
- Портрет Монферрана — на западном портике можно разглядеть горельеф архитектора
- Колоннада вокруг барабана купола — смотровая площадка с панорамным видом на центр Петербурга
Внутреннее убранство
- Роспись «Богоматерь во славе» — сделана Брюловым под центральным куполом
- Иконостас главного алтаря — отделан малахитом и лазуритом, украшен золочёной резьбой и иконами
- Мозаики и росписи — более 60 картин заменили традиционные иконы в академическом стиле
- Барельефы и скульптурные элементы — композиции на евангельские сюжеты
- Пол — выложен узорчатым мрамором разных оттенков
- Окна и витражи — проёмы пропускают мягкий свет, который подчёркивает богатство отделки
- Место маятника Фуко — в центральном нефе когда‑то висел знаменитый маятник, который показывал вращение Земли
- Памятные доски — посвящены этапам строительства и историческим событиям, связанным с собором
Вы узнаете про:
- роль Александра I в утверждении проекта и финансировании
- Монферрана и его путь к созданию собора
- символику дат и чисел в архитектуре сооружения
- мозаики — почему их стали использовать вместо традиционной живописи
Организационные детали
- Входной билет с правом прохода без очереди включён в стоимость
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 и 16:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 20394 туристов
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Отзывы и рейтинг
1
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень странная экскурсия, которая не стоит своих денег. Если покупать самостоятельно билет, то он выйдет в район 500-600₽ (на двоих максимум 1200₽)
Я заплатила 2.300₽ за экскурсию в Исаакиевском соборе. Назначенный
Я заплатила 2.300₽ за экскурсию в Исаакиевском соборе. Назначенный
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Не рекомендую брать эту экскурсию, так как при самостоятельной покупке билета, а в кассе он стоит в два раза дешевле, на входе организована та же самая экскурсия - бесплатно
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