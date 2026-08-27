Изучите Московский парк Победы с помощью чат-бота ВК — без гида и в своём темпе.
Архивные снимки, истории, вопросы и задания помогут заметить детали архитектуры, узнать о блокадном прошлом этого места и проверить свою наблюдательность. Можно проходить квест одному или устроить соревнование в компании.
Архивные снимки, истории, вопросы и задания помогут заметить детали архитектуры, узнать о блокадном прошлом этого места и проверить свою наблюдательность. Можно проходить квест одному или устроить соревнование в компании.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Маршрут состоит из двух тематических этапов
Память места и Зеркальные пруды. Старт — у метро «Парк Победы». Вы пройдёте по южной части парка, увидите мемориальную зону, связанную с блокадой Ленинграда, Зеркальные пруды, парковую скульптуру, Центральный павильон и лодочную станцию.
Слава героев и северные аллеи. От центральных ворот маршрут приведёт вас к фонтану, Аллее Героев, «СКА Арене» и советским павильонам «Каток» и «Молочный буфет». Финиш — у главного фонтана.
По пути цифровой гид:
- покажет архивные фотографии и расскажет о блокадной истории этой территории.
- предложит найти знаки, скрытые в архитектуре, скульптурах и памятниках.
- познакомит с природными особенностями парка.
- поделится местными историями и объяснит, почему парк задумывался как символ мира.
- проверит вашу логику, интуицию и наблюдательность с помощью вопросов и заданий.
Как проходит квест
- Экскурсия работает в чат-боте на платформе ВК. Цифровой гид присылает тексты, изображения, вопросы и задания.
- За правильные ответы начисляются баллы. В финале бот присвоит вам парковое звание. Участники компании могут запустить квест на разных телефонах и соревноваться друг с другом — бот объявит победителя.
- Маршрут можно проходить в своём темпе. По дороге будет время сделать паузу, чтобы перекусить, выпить кофе, покататься на лодке или аттракционах либо посетить музей.
Организационные детали
- Квест подходит соло-путешественникам, семьям с детьми или парам — это готовый план, как интересно провести время в парке.
- Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.
- В стоимость входит доступ к экскурсии на платформе ВК. После полной оплаты вы получите ссылку на группу ВК с инструкциями.
- Длина маршрута — около 6 км. Продолжительность — 2–3 часа в зависимости от вашего темпа.
- Экскурсионный материал подаётся в текстовом виде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 81 туриста
Вместо привычных лекций — захватывающий интерактив! Мы создаём интерактивные квест-экскурсии с ноткой юмора, чтобы показать: история, искусство и музеи могут быть интересными и понятными каждому. Всё проходит в формате живого диалога,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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