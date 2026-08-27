Что вас ожидает

Маршрут состоит из двух тематических этапов

Память места и Зеркальные пруды. Старт — у метро «Парк Победы». Вы пройдёте по южной части парка, увидите мемориальную зону, связанную с блокадой Ленинграда, Зеркальные пруды, парковую скульптуру, Центральный павильон и лодочную станцию.

Слава героев и северные аллеи. От центральных ворот маршрут приведёт вас к фонтану, Аллее Героев, «СКА Арене» и советским павильонам «Каток» и «Молочный буфет». Финиш — у главного фонтана.

По пути цифровой гид:

покажет архивные фотографии и расскажет о блокадной истории этой территории.

предложит найти знаки, скрытые в архитектуре, скульптурах и памятниках.

познакомит с природными особенностями парка.

поделится местными историями и объяснит, почему парк задумывался как символ мира.

проверит вашу логику, интуицию и наблюдательность с помощью вопросов и заданий.

Как проходит квест

Экскурсия работает в чат-боте на платформе ВК. Цифровой гид присылает тексты, изображения, вопросы и задания.

За правильные ответы начисляются баллы. В финале бот присвоит вам парковое звание. Участники компании могут запустить квест на разных телефонах и соревноваться друг с другом — бот объявит победителя.

Маршрут можно проходить в своём темпе. По дороге будет время сделать паузу, чтобы перекусить, выпить кофе, покататься на лодке или аттракционах либо посетить музей.

Организационные детали