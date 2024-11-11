Сестрорецк - русская Финляндия (в мини-группе)

Погулять по северному курорту, испить целебной воды и узнать о тонкостях дачной жизни
Сестрорецк — город-целитель.

Здесь жили, творили и занимались лечением многие именитые люди: от членов царской семьи до художников и поэтов.

Мы вспомним великие имена, неразрывно связанные с Сестрорецком, увидим дачи некоторых из них и обсудим здешнюю дачную жизнь — она особенная. Поговорим о пользе курортов и погуляем вдоль Финского залива.
Сестрорецк - русская Финляндия (в мини-группе)
Сестрорецк - русская Финляндия (в мини-группе)
Сестрорецк - русская Финляндия (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Оружейный завод и дамба

По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода, плотину Гаусмана, макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Прогуляетесь по живописной набережной, полюбуетесь видом на Финский залив и Кронштадт вдалеке. Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь.

Дачная жизнь

Когда Сестрорецк превратился в популярный курорт, участки здесь приобрели многие известные личности. Мы поговорим о Сестрорецком курорте — крупнейшем северном центре отдыха, где было самое прогрессивное оборудование и методы лечения, куда приезжали отдыхать, лечиться и. . флиртовать. Увидим самые красивые постройки — дачу присяжного поверенного Страхова и дачу врача-терапевта Клячко, возведённые в стиле северного модерна. Вспомним о первом дачном буме, улыбнемся характеризующим его карикатурам, которые я вам покажу, порассуждаем о дачной культуре. Поговорим о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года.

По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе, а также другими местами в Курортном районе!

Организационные детали

  • В стоимость включено транспортное обслуживание и услуги профессионального гида
  • В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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