Сестрорецк — город-целитель. Здесь жили, творили и занимались лечением многие именитые люди: от членов царской семьи до художников и поэтов. Мы вспомним великие имена, неразрывно связанные с Сестрорецком, увидим дачи некоторых из них и обсудим здешнюю дачную жизнь — она особенная. Поговорим о пользе курортов и погуляем вдоль Финского залива.

Описание экскурсии

Оружейный завод и дамба

По приказу Петра I в городе был построен Cестрорецкий оружейный завод. Вы увидите исторический корпус завода, плотину Гаусмана, макет первой в мире подводной лодки и памятник создателю трехлинейной винтовки Мосина. Прогуляетесь по живописной набережной, полюбуетесь видом на Финский залив и Кронштадт вдалеке. Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь.

Дачная жизнь

Когда Сестрорецк превратился в популярный курорт, участки здесь приобрели многие известные личности. Мы поговорим о Сестрорецком курорте — крупнейшем северном центре отдыха, где было самое прогрессивное оборудование и методы лечения, куда приезжали отдыхать, лечиться и. . флиртовать. Увидим самые красивые постройки — дачу присяжного поверенного Страхова и дачу врача-терапевта Клячко, возведённые в стиле северного модерна. Вспомним о первом дачном буме, улыбнемся характеризующим его карикатурам, которые я вам покажу, порассуждаем о дачной культуре. Поговорим о судьбах людей, проживавших здесь и эмигрировавших за границу после событий 1917 года.

По вашему желанию можем дополнить экскурсию посещением музея «Шалаш В. И. Ленина» в Разливе, а также другими местами в Курортном районе!

Организационные детали