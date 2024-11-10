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Дворцы, храмы, театры и особняки Петербурга не только поражают красотой, но и хранят в себе тайные послания — шифры, в которых скрыта история имперской столицы России.



Не будем раскрывать все карты, скажем лишь, что вы научитесь считывать заложенную в архитектурные детали информацию и познакомитесь с альтернативной историей нашего города.