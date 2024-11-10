Дворцы, храмы, театры и особняки Петербурга не только поражают красотой, но и хранят в себе тайные послания — шифры, в которых скрыта история имперской столицы России.
Не будем раскрывать все карты, скажем лишь, что вы научитесь считывать заложенную в архитектурные детали информацию и познакомитесь с альтернативной историей нашего города.
Не будем раскрывать все карты, скажем лишь, что вы научитесь считывать заложенную в архитектурные детали информацию и познакомитесь с альтернативной историей нашего города.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Шлотбург (город-замОк) — так назвал этот город Пётр Великий. Именно он зашифровал в нём множество тайн, открывающих путь к счастью. Более трёх веков литераторы, скульпторы, архитекторы и учёные дополняли этот шифр тайными знаками, ликами и образами, их комбинациями.
Вы увидите:
- Площадь Искусств
- Площадь Островского
- Михайловский замок
- Конногвардейский бульвар
- Здание биржи
- Дворцовую площадь
Вы узнаете:
- Как дешифровать тайные знаки и образы, оставленные предками на улицах Петербурга
- Какую тайну хранит герб города
- Какой сакральный шифр скрывает Дворцовая площадь
- Что зашифровал Павел I во дворе и окрестностях Михайловского замка
- Какие исторические события отображены на памятнике Петру Великому
- И многое другое
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном автомобиле
- Экскурсию проведёт член президиума Национальной академии туризма, федеральный эксперт в сфере высшего образования, кандидат педагогических наук, доцент
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 000 ₽
|Дети до 6 лет
|1 ₽
|Пенсионер
|2 000 ₽
|Студент
|2 000 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 96 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
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