Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида

Вы осмотрите самые знаковые и всемирно известные места Петербурга

Вы осмотрите самые знаковые и всемирно известные места Петербурга, путешествуя на комфортном автомобиле Audi Q5 со стеклянной панорамной крышей, в сопровождении профессионального гида.

Узнаете множество удивительных фактов из истории Петербурга: об уникальной и неординарной личности Петра I, об императорах и императрицах, о «женском веке» в истории России, о дворцовых переворотах. Вы насладитесь архитектурными шедеврами Северной столицы. Для вашего удобства предусмотрены фото остановки в самых красивых местах.
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида
Обзорная по Петербургу на авто или нескучные рассказы от местного гида

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Искусств
  • Невский проспект
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Стрелка Васильевского острова
  • Университетская Набережная, сфинксы
  • Храм Спаса-на-Крови
  • Михайловский Замок
  • Марсово Поле
  • Летний сад
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер «Аврора»
  • Смольный Собор и многие другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы встретимся около Медного всадника, а затем посетим грандиозный Исаакиевский Собор — четвертый по величине купольный Собор Европы с его знаменитой коллекцией мозаичных полотен и великолепным убранством. У вас будет возможность подняться на колокольню и увидеть город с высоты птичьего полета.
Далее мы пройдем на «Стрелку» Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке города. Вы увидите: самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа, ансамбль стрелки Васильевского острова, Петропавловскую Крепость, набережные и прекрасные дворцы. Узнаете почему ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится, лучше всего сохранившийся, мамонт.

Автомобильная экскурсия

Рассекая по городу на комфортном автомобиле Audi Q5 со стеклянной панорамной крышей, вы увидите: знаменитых сфинксов, дворец Александра Меньшикова, здание Двенадцати коллегий, университет, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, легендарный крейсер «Аврора». Мы будем делать остановки на фото паузы по вашему желанию.

Петропавловская крепость

Это первое сооружение с которого начинался город. Мы коснемся страниц истории, связанных с его узниками, увидим очень странный памятник Петру I и узнаем, почему его колени натерты до блеска. Также вы будете знать, где находится самый маленький в мире царский дворец и полюбуетесь прекрасным Собором, основанным Петром I. В нем похоронены почти все императоры и императрицы дома Романовых.

Важная информация:

  • Для групп с детьми экскурсия по Петропавловской Крепости и около Исаакиевского Собора может быть построена в виде квеста. Это более зажигательный формат и полученные знания останутся в памяти надолго.
  • Вместо Исаакиевского собора можем посетить Спас-на-Крови, Казанский собор, Владимирский собор (с подъёмом на колокольню) или часовню Ксении Блаженной (без очереди, у гида есть специальное разрешение).
  • Мы можем варьировать и изменять программу в соответствие с вашими пожеланиями — посетить Эрмитаж, Юсуповский дворец, музей Фаберже, для детей — Гранд Макет Россия.
  • Есть возможность уменьшить обзорную экскурсию по городу и добавить поездку за город: в Пушкин к великолепному Екатерининскому дворцу и знаменитой Янтарной Комнате; в Петергоф — знаменитую столицу фонтанов или Ораниенбаум; в Кронштадт, город военно-морской славы. Петергоф и Кронштадт удобно посетить в один день, они совсем рядом. Как вариант, это может быть Шлиссельбург (крепость Орешек).
  • Экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода.
  • Транспортное обслуживание.
  • Встреча в отеле и доставка обратно, если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском, Северных районах города или по договоренности
Что не входит
  • Обед
  • Вход в музеи по ходу экскурсии — Петропавловскую Крепость, Исаакиевский Собор или Собор Спас-на-Крови (по желанию).
  • Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы. Я подъеду за вами в условленное место и после экскурсии отвезу вас обратно. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🚗На машине🎫Билеты🖼Музеи🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура🌃Ночные🙏Религиозные🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🕵️Квесты🥰Романтические🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особнякиВасильевский остров🗽Популярные местаИсаакиевский соборСоборы и храмы🌉Развод мостовВодные развлеченияДля жителей ПетербургаБилеты в Гранд МакетСалют на день городаДоходные домаДень городаПравославныеКанал ГрибоедоваБилеты в Исаакиевский соборИндивидуальные экскурсии в ЭрмитажПетроградская сторонаНа день рождения

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.9
48 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
Заберем от дома, отеля, вокзала
6 200 за всё до 7 чел.
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
4.9
37 отзывов
Уютная обзорная прогулка по Петербургу с личным гидом
Петербург такой разный! Так говорят все
Аничков мост, Невский просп. , 41
от 4 200 за всё до 3 чел.
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
1.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
1576 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Осмотрите все основные достопримечательности Петербурга на комфортабельном автобусе
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 800 за 1 человека
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Если времени мало, а успеть посмотреть хочется много
Петропавловская крепость
от 7 900 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
4.7
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу предназначена
по договоренности
от 12 000 за всё до 5 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Петербургу в мини-группе
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
5 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Петербургу в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
на Площади Искусств
25 сен
27 сен
28 сен
29 сен
1 500 за 1 человека
Живые рассказы о Петербурге
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
4.9
115 отзывов
Живые рассказы о Петербурге
Обзорная экскурсия на комфортном автомобиле с рассказами коренного петербуржца о жизни города
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
7 500 за всё до 4 чел.
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Петропавловская крепость - место, где началась история Санкт-Петербурга
Кронверкская набережная, 3
690 за 1 человека
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии TakeAGuide
TakeAGuide
5
3 отзыва
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
Станция метро «Чернышевская»
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
5 000 за всё до 15 чел.
Обзорная прогулка в 15:15
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
4.8
37 отзывов
Обзорная прогулка в 15:15
Нескучная прогулка по Петербургу - каждый день в 15:15
ул. Большая Морская д. 2
900 за 1 человека
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вера
Вера
5
3 отзыва
Экскурсия по Боткинской больнице в Петербурге
Одна из самых известных больниц Петербурга
ст. метро пл. Александра Невского-1, третья (зелен...
от 1 700 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Совершите путешествие протяженностью более 14 километров по историческому центру Петербурга
По договоренности
от 9 800 за всё до 19 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ