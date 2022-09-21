Мы встретимся около Медного всадника, а затем посетим грандиозный Исаакиевский Собор — четвертый по величине купольный Собор Европы с его знаменитой коллекцией мозаичных полотен и великолепным убранством. У вас будет возможность подняться на колокольню и увидеть город с высоты птичьего полета.

Далее мы пройдем на «Стрелку» Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке города. Вы увидите: самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа, ансамбль стрелки Васильевского острова, Петропавловскую Крепость, набережные и прекрасные дворцы. Узнаете почему ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится, лучше всего сохранившийся, мамонт.

Автомобильная экскурсия

Рассекая по городу на комфортном автомобиле Audi Q5 со стеклянной панорамной крышей, вы увидите: знаменитых сфинксов, дворец Александра Меньшикова, здание Двенадцати коллегий, университет, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, легендарный крейсер «Аврора». Мы будем делать остановки на фото паузы по вашему желанию.

Петропавловская крепость

Это первое сооружение с которого начинался город. Мы коснемся страниц истории, связанных с его узниками, увидим очень странный памятник Петру I и узнаем, почему его колени натерты до блеска. Также вы будете знать, где находится самый маленький в мире царский дворец и полюбуетесь прекрасным Собором, основанным Петром I. В нем похоронены почти все императоры и императрицы дома Романовых.

Важная информация: