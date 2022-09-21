Мы встретимся около Медного всадника, а затем посетим грандиозный Исаакиевский Собор — четвертый по величине купольный Собор Европы с его знаменитой коллекцией мозаичных полотен и великолепным убранством. У вас будет возможность подняться на колокольню и увидеть город с высоты птичьего полета.
Далее мы пройдем на «Стрелку» Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке города. Вы увидите: самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа, ансамбль стрелки Васильевского острова, Петропавловскую Крепость, набережные и прекрасные дворцы. Узнаете почему ростральные колонны украшены носами кораблей, какой музей был самым первым в городе и где находится, лучше всего сохранившийся, мамонт.
Автомобильная экскурсия
Рассекая по городу на комфортном автомобиле Audi Q5 со стеклянной панорамной крышей, вы увидите: знаменитых сфинксов, дворец Александра Меньшикова, здание Двенадцати коллегий, университет, Спас-на-Крови, Михайловский замок, Марсово поле, Летний сад, домик Петра I, легендарный крейсер «Аврора». Мы будем делать остановки на фото паузы по вашему желанию.
Петропавловская крепость
Это первое сооружение с которого начинался город. Мы коснемся страниц истории, связанных с его узниками, увидим очень странный памятник Петру I и узнаем, почему его колени натерты до блеска. Также вы будете знать, где находится самый маленький в мире царский дворец и полюбуетесь прекрасным Собором, основанным Петром I. В нем похоронены почти все императоры и императрицы дома Романовых.
Важная информация:
- Для групп с детьми экскурсия по Петропавловской Крепости и около Исаакиевского Собора может быть построена в виде квеста. Это более зажигательный формат и полученные знания останутся в памяти надолго.
- Вместо Исаакиевского собора можем посетить Спас-на-Крови, Казанский собор, Владимирский собор (с подъёмом на колокольню) или часовню Ксении Блаженной (без очереди, у гида есть специальное разрешение).
- Мы можем варьировать и изменять программу в соответствие с вашими пожеланиями — посетить Эрмитаж, Юсуповский дворец, музей Фаберже, для детей — Гранд Макет Россия.
- Есть возможность уменьшить обзорную экскурсию по городу и добавить поездку за город: в Пушкин к великолепному Екатерининскому дворцу и знаменитой Янтарной Комнате; в Петергоф — знаменитую столицу фонтанов или Ораниенбаум; в Кронштадт, город военно-морской славы. Петергоф и Кронштадт удобно посетить в один день, они совсем рядом. Как вариант, это может быть Шлиссельбург (крепость Орешек).
- Экскурсия будет проходить в удобном для вас темпе.