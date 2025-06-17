Мои заказы

Три эпохи Петропавловской крепости: аудиоспектакль в Telegram (без гида)

Станьте участником исторических событий в Петропавловской крепости с аудиоспектаклем в Telegram. Вас ждут сцены с императорами и революционерами
История Санкт-Петербурга оживает в аудиоспектакле, который проведёт через три эпохи Петропавловской крепости. Участники смогут услышать Петра I, охранника декабристов и революционных прокуроров. Telegram-бот станет проводником, а профессиональные актёры помогут погрузиться в атмосферу прошлого.

Узнайте, как была заложена крепость, почему высота стен не столь важна, и как петербуржцы помогали заключённым. Это уникальная возможность пережить историю и узнать её изнутри
4.5
7 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Погружение в историю с аудиоспектаклем
  • 🏰 Уникальные сцены с историческими персонажами
  • 📱 Удобный формат в Telegram
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🕰️ Возможность паузы и продолжения в любое время
Три эпохи Петропавловской крепости: аудиоспектакль в Telegram (без гида)© Евгений
Три эпохи Петропавловской крепости: аудиоспектакль в Telegram (без гида)© Евгений
Три эпохи Петропавловской крепости: аудиоспектакль в Telegram (без гида)© Евгений
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Иоанновский мост
  • Петровские ворота
  • Равелин и потерна
  • Аппарель и крепостная стена
  • Невские ворота
  • Комендантская пристань
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Петропавловский собор

Описание аудиогида

Иоанновский мост. Здесь начнётся ваше путешествие во времени — и первым вас встретит сам Пётр I.

Петровские ворота — главный вход в крепость.

Равелин и потерна, которые защищали крепость от нападений. Вы пройдёте через потайной ход в стене и услышите одну из тюремных историй, которую расскажет охранник.

Аппарель и крепостная стена. Вы подниметесь на стену, откуда открывается потрясающий вид на Неву.

Невские ворота и Комендантская пристань. Раздаются пушечные выстрелы — что бы это значило?

Тюрьма Трубецкого бастиона — мрачное место. Вы пройдёте по коридорам, услышите истории революционеров и столкнётесь с непростым моральным выбором.

Петропавловский собор — главная усыпальница русских императоров. Завершится путешествие в самом сердце крепости под звуки курантов, играющих гимны разных эпох.

Вы узнаете:

  • Как была заложена Петропавловская крепость
  • Почему высота стен была менее важна, чем толщина
  • Как Пётр I изменил кораблестроение и почему до него российские суда не могли ходить против ветра
  • Зачем зимой по льду Невы прокладывали трамвайные пути и что происходило во время ледостава
  • В каких условиях содержались узники тюрьмы Трубецкого бастиона и как была устроена система одиночных камер
  • Как петербуржцы тайно помогали заключённым

Организационные детали

  • После бронирования я отправлю вам ссылку на оплату остатка стоимости — и после вы получите доступ к Telegram-боту
  • Вам понадобятся заряженный смартфон, приложение Telegram и наушники. Прогулка рассчитана на индивидуальное прохождение — лучше слушать каждому на своём устройстве, чтобы не потерять эффект присутствия
  • Будет интересно взрослым и детям от 10 лет
  • Маршрут рассчитан на 1,5–2 ч, но спектакль можно в любой момент поставить на паузу

Дополнительные расходы — билеты:

  • Комплексный билет в тюрьму и собор для взрослых — 1000 ₽, для учащихся — 550 ₽, для пенсионеров — 450 ₽
  • Билет для подъёма на стену для взрослых — 200 ₽, для учащихся и пенсионеров — 150 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 36 туристов
Режиссёр. Драматург. Создаю истории, которые оживают. Привет! Меня зовут Евгений. Работал в РАМТе, Союзмультпарке ВДНХ, а мой детский мюзикл ставили в Подольском драматическом театре. Люблю превращать историю в захватывающие сюжеты, а прогулки — в увлекательные спектакли. Мои экскурсии — это не просто рассказы, а театральные постановки в необычном формате. Готов показать вам город так, как вы его ещё не видели!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
2
1
Ю
Юля
17 июн 2025
Не смогли на месте воспользоваться экскурсией. Не удобно раскрывать карты и искать по ним маршрут, отдельно слушать файлы(мы запутались и карты вообще не поняли). Крч, в итоге купили экскурсию в Петропавловке с обычным гидом и уже только дома в спокойной обстановке прослушали предложенные тут файлы.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за отзыв и честную обратную связь! Очень жаль, что не удалось пройти экскурсию на месте…

Карты в экскурсии
читать дальше

встроены через Telegram и работают на основе геолокации. Видимо сейчас из-за того что блокируют gps сложнее понять свою локацию. Я подумаю над тем чтоб сделать в будущем карты ввиду рисунков без геолокации.

Спасибо, что всё же вернулись к материалу дома и послушали спектакль — для меня это особенно ценно!

Е
Елена
3 мая 2025
Ожидания оправдались. Рекомендуем.
Соня
Соня
3 мая 2025
Мне очень понравилась идея этой экскурсии, понравилось её воплощение: прекрасные голоса актеров, звуки и музыка - всё это создаёт полное погружение в эдакое необычное путешествие!
Плюс ещё то, что при том, что там описано три эпохи и некоторые события, происходившие тогда, абсолютно нет никакой "каши", всё чётко! В общем, браво автору!
Мне очень понравилась идея этой экскурсии, понравилось её воплощение: прекрасные голоса актеров, звуки и музыка -
Александра
Александра
28 апр 2025
Очень понравился аудио спектакль! Интересный подход и не скучно проведенный час! Рекомендуем!🙂👍🏻
По Москве бы ещё. .
Очень понравился аудио спектакль! Интересный подход и не скучно проведенный час! Рекомендуем!🙂👍🏻Очень понравился аудио спектакль! Интересный подход и не скучно проведенный час! Рекомендуем!🙂👍🏻
Дина
Дина
25 апр 2025
Сначала я была рада, что так интересно подано. Но потом, когда поняла, что фактов исторических мало как-то грустно стало. Всё-таки хочется от экскурсии познавательных моментов. Да и в перечне указан «собор», а я просто прослушала мелодию.
Сначала я была рада, что так интересно подано. Но потом, когда поняла, что фактов исторических малоСначала я была рада, что так интересно подано. Но потом, когда поняла, что фактов исторических малоСначала я была рада, что так интересно подано. Но потом, когда поняла, что фактов исторических мало
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Очень ценю, что вы открыто поделились своими впечатлениями.

Моя экскурсия — это действительно попытка рассказать о крепости
читать дальше

не только через факты, но и через ощущение времени, звучание города, атмосферу. Я старался создать не сухой пересказ, а аудиоспектакль, в котором история чувствуется скорее на уровне эмоций, чем дат.

При этом фактов там довольно много — просто они встроены в сюжет:
— как устроены бастионы, равелины, потерны и куртины,
— зачем крепости нужна была именно толщина стен, а не высота,
— как пушечные выстрелы предупреждали горожан о наводнениях,
— кто такие декабристы и в каких условиях их содержали,
— как охранник втайне передавал еду заключённым,
— что такое «ординар» и как выглядел уровень воды во время великого наводнения,
— как по льду Невы зимой ходили трамваи,
— как изменялась роль крепости при разных императорах.

Что касается собора — он действительно появляется как финальный образ, через музыку и контекст усыпальницы династии. Возможно, стоит яснее обозначить это в описании. А за ваше замечание про познавательную часть — спасибо отдельно, обязательно подумаю, как усилить её, не теряя художественного замысла.

Буду рад, если вы заглянете снова — маршрут живой, и я продолжаю его развивать!

Евстифоров
Евстифоров
4 апр 2025
Очень растрогала история Басаргина, были с девушкой. Иногда хотелось узнать чуть больше подробностей у экскурсовода, но так можно только с живыми гидами, поэтому Гугл мне в помощь) но а поскольку с людьми мы не очень любим гулять, то отличная экскурсия - спектакль! Нашел свой формат, побольше бы такого. Спасибо.
М
Мария
1 апр 2025
Понравилось что экскурсия театрализованная. Роли исполняют профессиональные актёры. Элементы квеста, игры придают процессу динамичности, поэтому мне совсем не было скучно, хотя иногда на экскурсиях я устаю от большого количества информации.
читать дальше

Здесь же я как будто погрузилась в другие эпохи, был интересно представлять истории, о которых рассказывали на экскурсии.

Не хватило информации о декабристах. Хотелось бы побольше узнать о судебном процессе над декабристами, об их деятельности.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Легенды и истории Петропавловской крепости
Пешая
2 часа
-
20%
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и истории Петропавловской крепости
Начните знакомство с Петербургом с его истоков. Погрузитесь в историю, посетив крепость, где покоятся императоры и скрываются тайны
Начало: У станции метро «Горьковская»
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
2000 ₽2500 ₽ за человека
Зайцы, крепость, Пётр-царь
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зайцы, крепость, Пётр-царь
Детская игровая экскурсия по Петропавловской крепости
Начало: У Перопавловской крепости
Завтра в 10:00
19 ноя в 15:00
6900 ₽ за всё до 6 чел.
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки
Пешая
1 час
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость
Петропавловская крепость - не просто фон для фото, а сердце Петербурга. Узнайте её тайны и историю, погрузившись в атмосферу прошлого
Начало: На Иоанновском мосту
11 ноя в 15:00
21 ноя в 10:30
1100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге