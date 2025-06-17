История Санкт-Петербурга оживает в аудиоспектакле, который проведёт через три эпохи Петропавловской крепости. Участники смогут услышать Петра I, охранника декабристов и революционных прокуроров. Telegram-бот станет проводником, а профессиональные актёры помогут погрузиться в атмосферу прошлого. Узнайте, как была заложена крепость, почему высота стен не столь важна, и как петербуржцы помогали заключённым. Это уникальная возможность пережить историю и узнать её изнутри

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание аудиогида

Иоанновский мост. Здесь начнётся ваше путешествие во времени — и первым вас встретит сам Пётр I.

Петровские ворота — главный вход в крепость.

Равелин и потерна, которые защищали крепость от нападений. Вы пройдёте через потайной ход в стене и услышите одну из тюремных историй, которую расскажет охранник.

Аппарель и крепостная стена. Вы подниметесь на стену, откуда открывается потрясающий вид на Неву.

Невские ворота и Комендантская пристань. Раздаются пушечные выстрелы — что бы это значило?

Тюрьма Трубецкого бастиона — мрачное место. Вы пройдёте по коридорам, услышите истории революционеров и столкнётесь с непростым моральным выбором.

Петропавловский собор — главная усыпальница русских императоров. Завершится путешествие в самом сердце крепости под звуки курантов, играющих гимны разных эпох.

Вы узнаете:

Как была заложена Петропавловская крепость

Почему высота стен была менее важна, чем толщина

Как Пётр I изменил кораблестроение и почему до него российские суда не могли ходить против ветра

Зачем зимой по льду Невы прокладывали трамвайные пути и что происходило во время ледостава

В каких условиях содержались узники тюрьмы Трубецкого бастиона и как была устроена система одиночных камер

Как петербуржцы тайно помогали заключённым

Организационные детали

После бронирования я отправлю вам ссылку на оплату остатка стоимости — и после вы получите доступ к Telegram-боту

Вам понадобятся заряженный смартфон, приложение Telegram и наушники. Прогулка рассчитана на индивидуальное прохождение — лучше слушать каждому на своём устройстве, чтобы не потерять эффект присутствия

Будет интересно взрослым и детям от 10 лет

Маршрут рассчитан на 1,5–2 ч, но спектакль можно в любой момент поставить на паузу

Дополнительные расходы — билеты: