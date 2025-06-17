Узнайте, как была заложена крепость, почему высота стен не столь важна, и как петербуржцы помогали заключённым. Это уникальная возможность пережить историю и узнать её изнутри
Что можно увидеть
- Иоанновский мост
- Петровские ворота
- Равелин и потерна
- Аппарель и крепостная стена
- Невские ворота
- Комендантская пристань
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Петропавловский собор
Описание аудиогида
Иоанновский мост. Здесь начнётся ваше путешествие во времени — и первым вас встретит сам Пётр I.
Петровские ворота — главный вход в крепость.
Равелин и потерна, которые защищали крепость от нападений. Вы пройдёте через потайной ход в стене и услышите одну из тюремных историй, которую расскажет охранник.
Аппарель и крепостная стена. Вы подниметесь на стену, откуда открывается потрясающий вид на Неву.
Невские ворота и Комендантская пристань. Раздаются пушечные выстрелы — что бы это значило?
Тюрьма Трубецкого бастиона — мрачное место. Вы пройдёте по коридорам, услышите истории революционеров и столкнётесь с непростым моральным выбором.
Петропавловский собор — главная усыпальница русских императоров. Завершится путешествие в самом сердце крепости под звуки курантов, играющих гимны разных эпох.
Вы узнаете:
- Как была заложена Петропавловская крепость
- Почему высота стен была менее важна, чем толщина
- Как Пётр I изменил кораблестроение и почему до него российские суда не могли ходить против ветра
- Зачем зимой по льду Невы прокладывали трамвайные пути и что происходило во время ледостава
- В каких условиях содержались узники тюрьмы Трубецкого бастиона и как была устроена система одиночных камер
- Как петербуржцы тайно помогали заключённым
Организационные детали
- Будет интересно взрослым и детям от 10 лет
- Маршрут рассчитан на 1,5–2 ч, но спектакль можно в любой момент поставить на паузу
