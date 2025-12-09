Построенные в разное время, эти три собора не похожи друг на друга. И каждый прекрасен по-своему.
Я расскажу историю этих храмов, поделюсь малоизвестными фактами и покажу, на какие детали их убранства стоит обратить внимание.
А на мини-обзорной прогулке по центру Петербурга вы узнаете, почему город трижды менял название и как преобразился со времён Петра Великого.
Описание билета
- Вы полюбуетесь убранством соборов и при желании подниметесь на смотровую площадку Исаакиевского
- Узнаете об удивительных людях, которые создавали эти храмы, и как сложились их судьбы
- Услышите, что пришлось пережить соборам во время блокады Ленинграда и в советский период
- Выясните, как Исаакиевский оказался четвёртым в мире по величине купольным храмом. А ведь задумывался он как скромная деревянная церквушка для солдат и рабочих с верфей…
- Поймёте, почему в Санкт-Петербурге, который славится европейским архитектурным стилем, возникло здание Спаса на Крови — в нео-русском стиле московских церквей
- Увидите, кто похоронен в Казанском соборе
- Рассмотрите масонские символы в его декоре
Мы пройдём от Исаакиевского собора по Большой Морской улице до Невского проспекта, и дальше по Невскому — до Казанского собора. А после по каналу Грибоедова — к собору Спаса на Крови. По пути я расскажу:
- Почему Петербург называют Северной Венецией
- Какие трудности преодолел Ленинград и его жители во времена Великой отечественной войны
- Какие фильмы снимались в Петербурге
- Какие знаменитости здесь жили и живут
- Где находится самый широкий мост
- Почему символы города — это коты и ангелы
- И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты в Спас на Крови и Исаакиевский собор (без колоннады) включены в стоимость
- После бронирования экскурсии вы получите письмо с реквизитами для оплаты билетов (1200 ₽ с человека). Чтобы избежать очередей, я выкуплю билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны стоимость билета не возвращается
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
- Дополнительно (по желанию) оплачивается подъем на колоннаду Исаакиевского собора: 300 ₽ с человека
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 578 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.
