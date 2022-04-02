Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)

Царское Село

5
2 отзыва
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)
Царское Село. Екатерининский дворец (Янтарная комната)

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Екатерининский парк
  • Памятник А. С. Пушкину
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Описание

Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната,таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.

Остановки, предусмотренные во время экскурсии:

•Лицейский садик в Царском Селе:

•парадный плац перед Екатерининским дворцом:

  • аллеи Екатерининского парка.
  • (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

•Екатерининский дворец:

•Янтарная комната:

•Екатерининский парк:

Памятник А. С. Пушкину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музей с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам, средам, субботам в 10:30; по воскресеньям в 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
2 апр 2022
Было все замечательно организовано! Спасибо нашему гиду Наталие Александровне! Благодаря ей все успели!
S
7 окт 2021
Восторг.

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