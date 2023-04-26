Приглашаем отправиться в знаменитый дворцово-парковый комплекс в пригороде Петербурга. На прогулке по историческому парку вы познакомитесь с французским регулярным и английским пейзажным стилями. А также осмотрите снаружи и изнутри архитектурную доминанту Царского села — барочный дворец, который служил летней резиденцией российских императриц. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Екатерининский парк. Посещение парка разбито на две части: вы осмотрите его до и после дворца. На примере Старого (Голландского) сада и Английского парка вам покажут, как развивалась история ландшафтного дизайна. Отдельное внимание будет уделено символике скульптур и предназначению необычных павильонов.

Екатерининский дворец. Музейный гид познакомит вас с парадными интерьерами резиденции и расскажет, как менялся её облик в эпохи правления Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Вы оцените роскошную 300-метровую Золотую анфиладу, спроектированную архитектором Растрелли. Полюбуетесь Янтарной комнатой и узнаете об одном из самых ценных и таинственных произведений искусства 18 века.

Кроме того, проезжая по городу Пушкин, вы услышите о богатом прошлом Царского села и остановитесь у Екатерининского собора, повторившего судьбу знаменитого московского храма.

План экскурсии с таймингом

9:00 — отправление от Казанского собора

10:00 — прибытие в Пушкин (Царское село)

10:20 — экскурсия по Екатерининскому парку

11:30 — экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты

12:30 — продолжение экскурсии по Екатерининскому парку

13:40 — выезд из ГМЗ «Царское село»

13:50 — остановка у Екатерининского собора

14:05 — отправление в Петербург

15:00 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали