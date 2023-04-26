Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено

Посетить с гидом Екатерининский парк и Большой дворец с Янтарной комнатой

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Приглашаем отправиться в знаменитый дворцово-парковый комплекс в пригороде Петербурга.

На прогулке по историческому парку вы познакомитесь с французским регулярным и английским пейзажным стилями.

А также осмотрите снаружи и изнутри архитектурную доминанту Царского села — барочный дворец, который служил летней резиденцией российских императриц. Экскурсия проходит в группе до 50 человек.
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Автобусная экскурсия в Царское село - всё включено
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Екатерининский парк. Посещение парка разбито на две части: вы осмотрите его до и после дворца. На примере Старого (Голландского) сада и Английского парка вам покажут, как развивалась история ландшафтного дизайна. Отдельное внимание будет уделено символике скульптур и предназначению необычных павильонов.

Екатерининский дворец. Музейный гид познакомит вас с парадными интерьерами резиденции и расскажет, как менялся её облик в эпохи правления Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Вы оцените роскошную 300-метровую Золотую анфиладу, спроектированную архитектором Растрелли. Полюбуетесь Янтарной комнатой и узнаете об одном из самых ценных и таинственных произведений искусства 18 века.

Кроме того, проезжая по городу Пушкин, вы услышите о богатом прошлом Царского села и остановитесь у Екатерининского собора, повторившего судьбу знаменитого московского храма.

План экскурсии с таймингом

9:00 — отправление от Казанского собора
10:00 — прибытие в Пушкин (Царское село)
10:20 — экскурсия по Екатерининскому парку
11:30 — экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты
12:30 — продолжение экскурсии по Екатерининскому парку
13:40 — выезд из ГМЗ «Царское село»
13:50 — остановка у Екатерининского собора
14:05 — отправление в Петербург
15:00 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец, все экскурсии по программе
  • Дети до 7 лет перевозятся только в детском кресле — предоставление кресла обсуждается при бронировании
  • Экскурсию по дворцу для вас проведёт местный сотрудник, все остальные — один из гидов нашей команды

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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