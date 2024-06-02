Вы поразитесь роскоши Юсуповского дворца, расположенного на Мойке. В интерьерах дворца отражена история княжеского рода, породнившегося с Романовыми.
Сага о Юсуповых, их семейная драма, их роль во дворе — все это вы узнаете в мини-группе до 10 человек. Мы начнем с осмотра сада, а после пройдем по парадным комнатам и заглянем в театр.
Сага о Юсуповых, их семейная драма, их роль во дворе — все это вы узнаете в мини-группе до 10 человек. Мы начнем с осмотра сада, а после пройдем по парадным комнатам и заглянем в театр.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждетБыл однажды спор, кто богаче: Юсуповы или Романовы. Роскошь Юсуповского дворца на Мойке поражает, ведь они не были царской династией, однако породнились — Феликс Юсупов женился на племяннице Николая II Ирине. История княжеского рода отражена в интерьерах дворца — это и их личная жизнь, и государственная служба. В своем дневнике Феликс Юсупов не раз оправдывает свое участие в убийстве Григория Распутина, которое произошло в дворцовом подвале на Мойке, служением Отечеству. Сага о Юсуповых, богатейших людей в России, их семейная драма, их роль во дворе — все это расскажу я в мини-группе до 10 человек. Мы начнем экскурсию в Юсуповском саду, где я расскажу о ежедневном быте княжеской семьи. Во дворце мы пройдем по парадным комнатам, заглянем в театр и спустимся на первый этаж, оформленный для Феликса Юсупова и его супруги и расскажу Вам, где и как произошло убийство Распутина.
вторник 10:00, воскресенье 10:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и входные билеты во дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Декабристов, 21
Когда и сколько длится?
Когда: вторник 10:00, воскресенье 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на группу не более 10 человек
- Интересна взрослым и детям от 10 лет. Обратите внимание: билеты выкупаются заранее
- Их стоимость не возвращается в случае неявки на экскурсию. Дата и время проведения экскурсии могут измениться в зависимости от возможности музея принять нас. Подробности обсуждаются в личной переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
2 июня 2024
Роскошный дворец! Впечатляющие интерьеры! Светлане спасибо за интересный рассказ! Очень понравилась экскурсия!
В
Вячеслав
1 мая 2024
Отличная экскурсия!!! Большое спасибо Сычевой Ирине, она умничка!!!! Всё супер!!!
Л
Любовь
27 апр 2024
Понравилось, гид Наталья, чудесный рассказчик
Л
Лариса
18 апр 2024
14 апреля в городе случился дождь, но он не смог испортить впечатлений от интересной экскурсии по дворцу Юсуповых. Всё было на высоте: и организационная часть(для нашей небольшой группы было предоставлено
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