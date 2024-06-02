Вы поразитесь роскоши Юсуповского дворца, расположенного на Мойке. В интерьерах дворца отражена история княжеского рода, породнившегося с Романовыми. Сага о Юсуповых, их семейная драма, их роль во дворе — все это вы узнаете в мини-группе до 10 человек. Мы начнем с осмотра сада, а после пройдем по парадным комнатам и заглянем в театр.

Описание экскурсии