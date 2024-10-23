Устройте себе вечернее путешествие из центра города к Финскому заливу! По Фонтанке теплоход выйдет в Центральную акваторию Невы и по Малой Неве дойдёт до залива, где вы полюбуетесь прекрасными вантовыми мостами современной магистрали на фоне заката. Лёгкая живая музыка и мягкие лучи уходящего солнца сделают вечер незабываемым.
Описание круиза
С воды вы увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Большой драматический театр и другие важные достопримечательности города. Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне. Вы увидите место, где заканчивается река и начинается море, узнаете, почему самое высокое здание Европы носит название «Лахта», и полюбуетесь заходом солнца.
По желанию купите закуски и напитки (алкогольные и безалкогольные) в баре на теплоходе.
Организационные детали
- Теплоход оборудован открытой палубой и закрытым панорамным салоном. На время поездки по запросу предоставляем пледы.
- Напитки и закуски в баре оплачиваются дополнительно
- Билеты необходимо оформлять на всех путешественников, в том числе и на детей до 3 лет
- Начало прогулки меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время. Возможна незначительная задержка отправления.
- В зависимости от погоды маршрут может быть скорректирован для вашей безопасности. В случае очень плохой погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов прогулку можно отменить или перенести.
- Льготный билет могут купить все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 12 до 18 лет
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 000 ₽
|Дети до 12 лет
|1 600 ₽
|Льготный
|1 800 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 44569 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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