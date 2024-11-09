Александрия: открыть нетуристический Петергоф (в мини-группе)

Посетить дачу императорской семьи, обитель Белой розы
Император тоже человек.

Он тоже хочет отдохнуть от государевых дел, побыть в кругу близких, послушать пение птиц в парке, покачаться в кресле-качалке и полюбоваться голубой гладью залива. Такое уютное гнёздышко для четырёх поколений династии Романовых устроили в Петергофе. Вы познакомитесь с этим дивным местом и увидите, что сюда стоит приезжать не только ради фонтанов.
Александрия: открыть нетуристический Петергоф (в мини-группе)
Александрия: открыть нетуристический Петергоф (в мини-группе)
Александрия: открыть нетуристический Петергоф (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени его первой владелицы Александры Фёдоровны, любимой супруги Николая I. Он называл ее Бланш Флёр, что означает Белый цветок. Так символом этого места стала белая роза.

Вы прогуляетесь по извилистым дорожкам живописного парка, увидите детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, и гимнастические снаряды, где они тренировались.

Посетите дворец «Коттедж», подниметесь по винтовой лестнице, рассмотрите коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.

Также вы полюбуетесь ажурной готической капеллой, увидите готический колодец в котором нет воды, и познакомитесь с историей Фермерского дворца.

Вместе разберёмся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое Рыцарская карусель, как выглядит герб Александрии и кто его придумал.

Кроме того, мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина. Прислушаемся к шёпоту вековых деревьев парка, покормим уток, которые живут в полынье. И, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение профессионального гида
  • В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Экскурсии во дворцах проходят со штатными гидами в сборных группах
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы:

— обед (опционально)
— билеты в парк (также понадобится купить билет гиду) — 350 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 200 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (свободный вход с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00)
— Фермерский дворец — 400 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 350 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (понедельник — выходной)
— дворец «Коттедж» — 400 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 350 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (понедельник — выходной)

в понедельник, среду и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кировский завод»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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