Когда: в понедельник в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:15, во вторник в 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг в 11:00, 11:30 и 12:00, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в воскресенье в 11:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала