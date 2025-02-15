Вы знаете, что такое «любить по-царски»? Это ради обожаемой супруги устроить тихое уютное гнёздышко рядом с пышным Петергофом. Такова история парка Александрия, куда я вас и приглашаю. На экскурсии покажу основные его локации.
Расскажу, как здесь росли и какое воспитание получали русские императоры, зачем им были нужны ферма, пожарная каланча и детская крепость.
Расскажу, как здесь росли и какое воспитание получали русские императоры, зачем им были нужны ферма, пожарная каланча и детская крепость.
Время начала: 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00
Описание экскурсии
- Мы пройдём по резиденции императорской семьи, названной по имени первой владелицы — супруги Николая I, императрицы Александры Фёдоровны.
- Увидим другой Петергоф — не помпезное царство фонтанов, а тёплый семейный уголок.
- В царстве любящего рыцаря и его хрупкой Белой Розы найдём уютный «дом богатого помещика», или как его называли сами владельцы — «котич».
- Взглянем на Фермерский дворец с колоннами из берёзок. Он, кстати, вырос из настоящей фермы, где будущий император Александр II сам доил коров!
- Посмотрим на православный храм в парке, который выглядит как готический собор.
- Здесь даже конюшни похожи на средневековый замок — и мы их обязательно увидим.
Я расскажу:
- каким на самом деле был император Николай I.
- где и как прошли детские годы четырёх поколений династии Романовых.
- как средневековые традиции оживали на аллеях Петергофа.
- как проводила будни и праздники самая влиятельная и в то же время самая обычная семья России — со своими радостями и огорчениями.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в парк, в том числе для гида, с 27 апреля по 13 октября — 700 ₽ за взрослых, 200 ₽ за подростков от 14 до 17 лет, бесплатно детям до 14 лет. В остальной период вход в парк бесплатный для всех.
- За дополнительную плату могу организовать трансфер на автомобиле с водителем. Это оговаривается заранее, не менее чем за сутки до экскурсии. Подробности обсудим в переписке.
- В программу не входит посещение дворцов и павильонов. Там работают только сотрудники ГМЗ «Петергоф». По желанию после экскурсии вы сможете сходить туда самостоятельно, купив билет в кассах парка.
в понедельник в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:15, во вторник в 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг в 11:00, 11:30 и 12:00, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Александрия
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:15, во вторник в 11:00, 11:30, 12:00 и 12:30, в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, в четверг в 11:00, 11:30 и 12:00, в субботу в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 25 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю сЗадать вопрос
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