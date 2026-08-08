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В морской пригород Петербурга - Кронштадт

Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО
Отправляемся на остров Котлин, в город-порт Кронштадт. Без него история Петербурга была бы совершенно иной — вы поймёте почему.

В удобном автопешеходном формате мы посетим ключевые места города: Морской Никольский собор, чугунную мостовую, «Пуп Земли», набережную с видами на корабли и парк «Патриот» с видами на форты. О каждой локации мы расскажем всё самое интересное.
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
В морской пригород Петербурга - Кронштадт
В морской пригород Петербурга - Кронштадт

Описание экскурсии

Морской собор святителя Николая Чудотворца. На Якорной площади Кронштадта мы побываем в главном православном храме военно-морского флота — Морском Никольском соборе в неовизантийском стиле. Прочтём его, как книгу, которая таит в себе богатую и героическую историю.

Кольцевая чугунная мостовая. Пройдёмся по уникальному чугунному кружеву Кронштадта — единственной в мире мостовой, где сохранились подобные детали. Вы узнаете, какую важную роль это кружево сыграло в суровой судьбе Петербурга и России в целом.

«Пуп Земли». Посетим эту нетривиальную достопримечательность, чтобы понять, в чём её истинное предназначение и кто дал ей такое название.

Набережная. Здесь полюбуемся действующими военно-морскими кораблями и маяками на фоне Финского залива.

Парк «Патриот». Под увлекательные рассказы об истории боевой славы неприступного города погуляем по аллее парка, откуда открывается вид на знаменитые форты города-крепости Кронштадт.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 13670 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
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Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.

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