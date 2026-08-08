Отправляемся на остров Котлин, в город-порт Кронштадт. Без него история Петербурга была бы совершенно иной — вы поймёте почему. В удобном автопешеходном формате мы посетим ключевые места города: Морской Никольский собор, чугунную мостовую, «Пуп Земли», набережную с видами на корабли и парк «Патриот» с видами на форты. О каждой локации мы расскажем всё самое интересное.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Морской собор святителя Николая Чудотворца. На Якорной площади Кронштадта мы побываем в главном православном храме военно-морского флота — Морском Никольском соборе в неовизантийском стиле. Прочтём его, как книгу, которая таит в себе богатую и героическую историю.

Кольцевая чугунная мостовая. Пройдёмся по уникальному чугунному кружеву Кронштадта — единственной в мире мостовой, где сохранились подобные детали. Вы узнаете, какую важную роль это кружево сыграло в суровой судьбе Петербурга и России в целом.

«Пуп Земли». Посетим эту нетривиальную достопримечательность, чтобы понять, в чём её истинное предназначение и кто дал ей такое название.

Набережная. Здесь полюбуемся действующими военно-морскими кораблями и маяками на фоне Финского залива.

Парк «Патриот». Под увлекательные рассказы об истории боевой славы неприступного города погуляем по аллее парка, откуда открывается вид на знаменитые форты города-крепости Кронштадт.

Организационные детали