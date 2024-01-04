Исследовать Город воинской славы, центр которого внесён в список наследия ЮНЕСКО, в мини-группе
В удобном автопешеходном формате мы посетим ключевые места города: Морской Никольский собор, чугунную мостовую, «Пуп Земли», набережную с видами на корабли и парк «Патриот» с видами на форты. О каждой локации мы расскажем всё самое интересное.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Описание
Что вас ожидает
Морской собор святителя Николая Чудотворца. На Якорной площади Кронштадта мы побываем в главном православном храме военно-морского флота — Морском Никольском соборе в неовизантийском стиле. Прочтём его, как книгу, которая таит в себе богатую и героическую историю.
Кольцевая чугунная мостовая. Пройдёмся по уникальному чугунному кружеву Кронштадта — единственной в мире мостовой, где сохранились подобные детали. Вы узнаете, какую важную роль это кружево сыграло в суровой судьбе Петербурга и России в целом.
«Пуп Земли». Посетим эту нетривиальную достопримечательность, чтобы понять, в чём её истинное предназначение и кто дал ей такое название.
Набережная. Здесь полюбуемся действующими военно-морскими кораблями и маяками на фоне Финского залива.
Парк «Патриот». Под увлекательные рассказы об истории боевой славы неприступного города погуляем по аллее парка, откуда открывается вид на знаменитые форты города-крепости Кронштадт.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Казанского собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.