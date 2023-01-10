В сердце Петербурга. Тур на 5 дней

Тур в Санкт-Петербург на 5 дней с пешеходными экскурсиями

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Тур в Санкт-Петербург на 5 дней с пешеходными экскурсиями по городу – это отличная возможность заглянуть в отдаленные уголки Петербурга и увидеть то, что скрыто от глаз туриста, который осматривает город из окон автобуса.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста – Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 5 дней в период с 09 июня 2023 г. по 23 августа 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
В сердце Петербурга. Тур на 5 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
Посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, место начала морских экспедиций и кругосветных путешествий
Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений
Все самые главные изюминки Петербурга собраны в этом туре: Петергоф, музей Фаберже, Васильевский остров, дворцы и многое другое

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе

11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами) Табличка «В сердце Петербурга».

11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.

12:30 – 14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

14:00 – 16:00 Свободное время.

16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:00 Свободное время.

Понедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходеПонедельник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе
2 день

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»

09:00 – 09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере;«Форты Кронштадтской крепости».

Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.).

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.

Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)

Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера

11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».

Васильевский – самый большой остров в дельте Невы.

Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования.

Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.

13:00 Экскурсия в Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского Глобуса» – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, рассказывающий о человеке и разных народах мира.

Вы посетите мемориальные залы, хранящие память о жизни и деятельности великого русского учёного М. В. Ломоносова, и подниметесь в башенку Кунсткамеры, где увидите уникальный экспонат – первый в мире планетарий – огромный глобус, внутри которого изображена карта звёздного неба.

Окончание программы в центре города около 14:30 – 15:00.

Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - КунсткамераСреда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера
4 день

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»

13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

15:30 Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи.

Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

В завершении экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную на одной из крыш для того, чтобы полюбоваться Петербургом с высоты.

Трансфер на программу.

18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34)

Пешеходная экскурсия «Спрятанный город».

Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов?

Как живут в историческом центре обычные петербуржцы?

Что прячет город в рукавах проходных дворов?

В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.

Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром.

Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века.

Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.

Окончание программы в 20:30 – 21:00 в центре города.

Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»
5 день

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская».

Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.

Свободное время.

Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже
6 день

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец

09:30 – 10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».

Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума.

Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.

19:00 – 20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.

Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворецСуббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга»

Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…».

Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких.

Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг.

Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.

13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».

Дополнительно:

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. (цены уточнять позже)

Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.)

Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналамВоскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Экскурсионный пакет без проживания: 10 300 руб. (5-дневный тур).

Скидки детям до 16 лет – 550 руб.

Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями или с двуспальной кроватью

Одноместный

09.06.23-10.06.23

22300

34300

18.06.23-19.06.23

21700

32900

20.06.23

21850

33250

21.06.23-24.06.23

22000

33600

25.06.23-28.06.23

21700

32900

01.07.23-22.07.23

19700

28900

30.07.23-31.07.23

19400

28400

01.08.23-23.08.23

19100

27900

Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол", стандартный номер

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями или с двуспальной кроватью

Одноместный

09.06.23-11.06.23

22600

31850

12.06.23-23.06.23

21700

31100

24.06.23-30.06.23

21400

30800

01.07.23-02.07.23

20500

28900

03.07.23-20.07.23

19700

27100

21.07.23-28.07.23

20300

28300

29.07.23-30.07.23

19800

27400

31.07.23-23.08.23

19100

26100

Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный
с раздельными кроватями

Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный
с раздельными кроватями

Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

09.06.23-10.06.23

23100

20900

34300

24300

21700

36500

11.06.23-13.06.23

22100

20200

32300

23200

20900

34400

14.06.23-16.06.23

21700

19900

31600

22700

20500

33600

17.06.23-29.06.23

21400

19700

30950

22400

20300

32950

30.06.23-02.07.23

20550

19100

29200

21550

19750

31200

03.07.23-24.07.23

18900

17900

25900

19900

18700

27900

25.07.23-30.07.23

19200

18200

26400

20200

18900

28500

31.07.23-23.08.23

18900

17900

25900

19900

18700

27900

РЕКОМЕНДУЕМ Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный
с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный
с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный
с раздельными кроватями

Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

09.06.23-11.06.23

25300

39250

28000

37950

30000

26050

48700

12.06.23-20.06.23

24900

38350

27400

41250

29400

25550

41950

21.06.23-25.06.23

25300

39250

28000

44550

30000

26050

46850

26.06.23-12.07.23

24700

37900

27100

42900

29100

25300

46900

13.07.23-15.07.23

22800

34100

24600

37900

26900

23800

42400

16.07.23-24.07.23

20900

30300

22100

32900

24700

22300

37900

25.07.23-30.07.23

21200

31000

22500

33600

25100

22700

38800

31.07.23-23.08.23

20900

30300

22100

32900

24700

22300

37900

Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), Завтрак “шведский стол”

Даты заездов

Двухместный
с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 0-11)

Одноместный

Двухместный
с раздельными кроватями

Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

09.06.23-10.06.23

35900

30100

28900

59400

-

-

-

11.06.23

41800

34000

32800

71150

-

-

-

12.06.23-16.06.23

47700

37900

36700

82900

-

-

-

17.06.23-18.06.23

35700

29900

28700

58900

-

-

-

19.06.23-24.06.23

24100

22300

21100

35700

-

-

41300

25.06.23-01.07.23

23700

21900

20700

34900

26300

23700

40300

02.07.23-04.07.23

23250

21600

20400

34000

25900

23400

39450

05.07.23-24.07.23

21900

20700

19500

31300

24700

22500

36900

25.07.23-29.07.23

22500

21300

19950

32350

25300

23100

38250

30.07.23-31.07.23

22000

20900

19700

31500

24800

22800

37300

01.08.23-23.08.23

21300

20300

19300

30300

24100

22300

35900

Варианты проживания

Сокрома Бохо 3

5 ночей

Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.

В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.

В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.

Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3Сокрома Бохо 3

Амбассадор 4

5 ночей

Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая». В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

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Отель на Римского-Корсакова 3

5 ночей

Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.

В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.

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Катарина Арт Отель 4

5 ночей

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

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Отель «Резиденция Дашковой»

5 ночей

Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.

В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) – 600 руб
  • Индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт – отель, 1650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)экскурсия по крышам Петербурга (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)посещение Эрмитажа (цены уточнять позже)посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.).
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.)
  • Экскурсия по крышам Петербурга (800 взр., 800 студ., 800 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400, 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200)
  • Посещение Эрмитажа (цены уточнять позже)
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» (500 руб. взр., 300 руб. шк,, 400 руб. студ. и пенс.)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.

За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.

Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.

Небольшая группа (10-15 человек).

Автобус предоставляется во вторник, четверг и субботу.

Встреча с гидом происходит по адресу, указанному в программе. Табличка «В сердце Петербурга»

  • Понедельник – Адмиралтейская наб., 2 (спуск со львами);
  • Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресение – Исаакиевская пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга);
  • Среда – на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 16 лет – 550 рублей.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

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Можно с детьми
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