Найдено 4 тура в категории « На метеоре » в Санкт-Петербурге, цены от 12 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На метеоре»

Хотите отправиться на метеоре из Санкт-Петербурга в 2024? Выбирайте подходящий для себя билет по цене, отправлению и месту прибытия для круиза, а купить можно прямо онлайн у нас на сайте и не забудьте почитать отзывы перед покупкой. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август