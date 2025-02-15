Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это экскурсия-прогулка по главным достопримечательностям Старой и Новой Ладоги. Вы прикоснётесь к истории древних городов. Побываете в Ладожской крепости и ощутите энергетику места, хранящего память о битвах со шведами.



А ещё узнаете много интересного об известных личностях, судьбы которых тесно связаны с этим краем, — например, Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I.