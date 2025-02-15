В Старую Ладогу и Новую Ладогу - из Петербурга в уютной мини-группе

Увидеть идиллические города на берегу реки Волхов и познакомиться с их богатым прошлым
Это экскурсия-прогулка по главным достопримечательностям Старой и Новой Ладоги. Вы прикоснётесь к истории древних городов. Побываете в Ладожской крепости и ощутите энергетику места, хранящего память о битвах со шведами.

А ещё узнаете много интересного об известных личностях, судьбы которых тесно связаны с этим краем, — например, Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I.
В Старую Ладогу и Новую Ладогу - из Петербурга в уютной мини-группе
В Старую Ладогу и Новую Ладогу - из Петербурга в уютной мини-группе
В Старую Ладогу и Новую Ладогу - из Петербурга в уютной мини-группе
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

08:00 — отправление из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия «Святыни Ленинградской области»

10:00 — прибытие в Старую Ладогу

  • экскурсия по Староладожской крепости (с местным экскурсоводом или самостоятельно)
  • посещение Георгиевского собора с уникальными сохранившимися фресками (возможно летом в сухую погоду)
  • экскурсия в Староладожский Никольский мужской монастырь
  • трапеза
  • посещение Свято-Успенского девичьего монастыря и церкви Иоанна Предтечи
  • посещение святого источника Параскевы Пятницы (омовение по желанию)

14:00 — прибытие в Новую Ладогу

  • обзорная экскурсия по Новой Ладоге: Суворовская (Георгиевская) церковь, памятник Петру I, Никольский собор в бывшем Николо-Медведском монастыре
  • осмотр шлюзов и Петровского канала

16:00 — выезд из Новой Ладоги
18:00 — ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург

На экскурсии вы узнаете:

  • почему Старую Ладогу называют столицей древней Руси
  • что рассказывает легенда о призвании в 862 году варяжских князей
  • в каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
  • какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
  • в память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
  • какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
  • кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
  • почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега
  • как появилась Новая Ладога
  • почему там есть музей А. В. Суворова и что делал в этих краях непобедимый генералиссимус

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5, Mercedes Sprinter или аналогичной модели
  • В Староладожской крепости экскурсию проводят местные гиды. Стоимость экскурсии для группы до 10 человек — 1500 ₽. По вашей просьбе экскурсия может быть заказана заранее. Гид будет ожидать на месте
  • Возможен индивидуальный формат экскурсии. Детали уточняйте в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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