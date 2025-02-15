Это экскурсия-прогулка по главным достопримечательностям Старой и Новой Ладоги. Вы прикоснётесь к истории древних городов. Побываете в Ладожской крепости и ощутите энергетику места, хранящего память о битвах со шведами.
А ещё узнаете много интересного об известных личностях, судьбы которых тесно связаны с этим краем, — например, Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I.
А ещё узнаете много интересного об известных личностях, судьбы которых тесно связаны с этим краем, — например, Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I.
Описание экскурсии
08:00 — отправление из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия «Святыни Ленинградской области»
10:00 — прибытие в Старую Ладогу
- экскурсия по Староладожской крепости (с местным экскурсоводом или самостоятельно)
- посещение Георгиевского собора с уникальными сохранившимися фресками (возможно летом в сухую погоду)
- экскурсия в Староладожский Никольский мужской монастырь
- трапеза
- посещение Свято-Успенского девичьего монастыря и церкви Иоанна Предтечи
- посещение святого источника Параскевы Пятницы (омовение по желанию)
14:00 — прибытие в Новую Ладогу
- обзорная экскурсия по Новой Ладоге: Суворовская (Георгиевская) церковь, памятник Петру I, Никольский собор в бывшем Николо-Медведском монастыре
- осмотр шлюзов и Петровского канала
16:00 — выезд из Новой Ладоги
18:00 — ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург
На экскурсии вы узнаете:
- почему Старую Ладогу называют столицей древней Руси
- что рассказывает легенда о призвании в 862 году варяжских князей
- в каком белокаменном храме города находятся фрески 12 века
- какие четыре известные женщины в разное время попали в Успенский монастырь
- в память о какой царственной узнице река Ладожка получила второе название
- какому храму Борис Годунов пожертвовал два колокола с надписями
- кто такая Великомученица Параскева, в честь которой назван древний источник
- почему многие верят в магическую силу кургана Вещего Олега
- как появилась Новая Ладога
- почему там есть музей А. В. Суворова и что делал в этих краях непобедимый генералиссимус
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Outlander, Hyundai Cretа, Audi Q5, Mercedes Sprinter или аналогичной модели
- В Староладожской крепости экскурсию проводят местные гиды. Стоимость экскурсии для группы до 10 человек — 1500 ₽. По вашей просьбе экскурсия может быть заказана заранее. Гид будет ожидать на месте
- Возможен индивидуальный формат экскурсии. Детали уточняйте в сообщениях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5160 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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