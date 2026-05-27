За фасадом Екатерининского дворца прячутся не просто роскошные интерьеры, а целый мир императорских привычек, вкусов и тайн. Вы увидите Янтарную комнату, парадные залы и личные покои. Затем выйдете в парк, где строгая геометрия сменяется пейзажной свободой, а за каждым павильоном скрывается своя история.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия (1,5 часа)

Вы узнаете, как формировалась императорская резиденция, почему Царское Село стало символом дворцовой России и как менялся облик этого места на протяжении столетий.

Екатерининский дворец (1 час)

Один из самых ярких памятников русской архитектуры 18–19 веков. Вы осмотрите:

Тронный зал — просторный и торжественный, с золотым декором, зеркалами и скульптурой

— просторный и торжественный, с золотым декором, зеркалами и скульптурой Янтарную комнату — самое известное пространство дворца с драматичной историей создания, утраты и восстановления

— самое известное пространство дворца с драматичной историей создания, утраты и восстановления Парадные залы и личные покои — изысканные интерьеры авторства Растрелли и других мастеров. Они расскажут о повседневной жизни императорской семьи

Екатерининский парк (1,5 часа)

Вас ждут:

Регулярная часть — симметрия, чёткая планировка, ровные аллеи, аккуратные газоны и подстриженные кустарники

— симметрия, чёткая планировка, ровные аллеи, аккуратные газоны и подстриженные кустарники Пейзажная часть — пруды, холмы, поляны и более свободная композиция, где природа выглядит почти естественной, хотя всё тщательно продумано

— пруды, холмы, поляны и более свободная композиция, где природа выглядит почти естественной, хотя всё тщательно продумано Камеронова галерея — место прогулок Екатерины II и её философских бесед с гостями

— место прогулок Екатерины II и её философских бесед с гостями павильон «Грот» — нарядная парковая постройка для отдыха и досуга

— нарядная парковая постройка для отдыха и досуга Адмиралтейство — ансамбль из 3 павильонов на берегу Большого пруда, где хранили лодки и держали птиц

— ансамбль из 3 павильонов на берегу Большого пруда, где хранили лодки и держали птиц павильон «Эрмитаж» — парковый павильон для камерных встреч и обедов со знаменитым подъёмным столом

— парковый павильон для камерных встреч и обедов со знаменитым подъёмным столом и другие любопытные объекты

Организационные детали