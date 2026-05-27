За фасадом Екатерининского дворца прячутся не просто роскошные интерьеры, а целый мир императорских привычек, вкусов и тайн. Вы увидите Янтарную комнату, парадные залы и личные покои.
Затем выйдете в парк, где строгая геометрия сменяется пейзажной свободой, а за каждым павильоном скрывается своя история.
Описание экскурсии
Трассовая экскурсия (1,5 часа)
Вы узнаете, как формировалась императорская резиденция, почему Царское Село стало символом дворцовой России и как менялся облик этого места на протяжении столетий.
Екатерининский дворец (1 час)
Один из самых ярких памятников русской архитектуры 18–19 веков. Вы осмотрите:
- Тронный зал — просторный и торжественный, с золотым декором, зеркалами и скульптурой
- Янтарную комнату — самое известное пространство дворца с драматичной историей создания, утраты и восстановления
- Парадные залы и личные покои — изысканные интерьеры авторства Растрелли и других мастеров. Они расскажут о повседневной жизни императорской семьи
Екатерининский парк (1,5 часа)
Вас ждут:
- Регулярная часть — симметрия, чёткая планировка, ровные аллеи, аккуратные газоны и подстриженные кустарники
- Пейзажная часть — пруды, холмы, поляны и более свободная композиция, где природа выглядит почти естественной, хотя всё тщательно продумано
- Камеронова галерея — место прогулок Екатерины II и её философских бесед с гостями
- павильон «Грот» — нарядная парковая постройка для отдыха и досуга
- Адмиралтейство — ансамбль из 3 павильонов на берегу Большого пруда, где хранили лодки и держали птиц
- павильон «Эрмитаж» — парковый павильон для камерных встреч и обедов со знаменитым подъёмным столом
- и другие любопытные объекты
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле BMW X3 или аналогичном по классу
- Обратная дорога займёт 1–1,5 часа
- Билеты во дворец и парк оплачиваются отдельно (1500 ₽ — взрослый, 900 ₽ — студенты, пенсионеры, школьники от 14 лет, 400 ₽ — дети до 14 лет)
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость: 1 человек — 15 500 ₽, 2 человека — 18 000 ₽ за всех, 3 человека — 19 000 ₽ за всех, 4 человека — 20 500 ₽ за всех, более 4 человек (до 30 человек) — от 2500 ₽ за человека
- В Екатерининском дворце экскурсию проводит музейный экскурсовод
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
