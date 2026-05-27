Отправиться из Петербурга к Валдайскому озеру, Иверскому монастырю и удивительной природе
Валдай называют и русской Швейцарией, и колокольным центром, и колыбелью российских рек. Именно здесь из невзрачного ключика начинает свой путь Волга. А ещё около пяти веков тут отливали колокола для храмов России. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии. Побываете в древнем монастыре и конечно, услышите знаменитый валдайский колокольный звон.
Описание экскурсии
Маршрут: Санкт-Петербург — Иверский монастырь — колокольный центр — Музей уездного города — программа «Валдайские традиции» с чаепитием — Санкт-Петербург
Тайминг маршрута:
6:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» 7:00 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
7:25 — остановка у ст. м. «Московская» 7:30 — отправление автобуса от ст. м. «Московская»
8:30 — трассовая экскурсия по дороге в Валдай. Гид расскажет об истории города 10:00 — техническая остановка
12:30 — Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь на одном из островов Святого озера
14:00 — обед в кафе
15:00 — музейный колокольный центр. Вы увидите около тысячи редких подлинных колокольных предметов с 5 по 21 века
16:00 — Музей уездного города. Это своеобразный семейный альбом Валдая. Вы рассмотрите портреты горожан, домашние безделушки, письма, открытки, а также материалы о знаменитых валдайских дачниках: В. Соловьёве, М. Меньшикове, Н. Рерихе и других
17:00 — программа «Валдайские традиции». На полчаса вы окунётесь в мир местных обычаев. Выпьете из самовара ароматный иван-чай с колотым сахаром и знаменитой карамелью «Дуняшкина радость». Подкрепитесь блинами с вареньем из местных плодов и ягод, валдайским пирогом «Рыбничек» и хрустящей баранкой — неизменным атрибутом валдайского чаепития
Эта программа оплачивается дополнительно по желанию. Вместо неё вы сможете прогуляться по территории, купить сувениры и выпить кофе.
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
23:00 — ст. м. «Купчино»
23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе и билеты в монастырь
Дополнительно по желанию оплачиваются: обед в кафе — 750-900 ₽ за чел. и программа «Валдайские традиции» — 800 ₽ за чел. (проводится при наборе группы от 8 чел.)
Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет. Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
В поездке с вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые
5400 ₽
Дети до 7 лет
5250 ₽
Пенсионеры
5300 ₽
Школьники
5300 ₽
Студенты
5300 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 читать дальшеуменьшить
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
