Валдай называют и русской Швейцарией, и колокольным центром, и колыбелью российских рек. Именно здесь из невзрачного ключика начинает свой путь Волга. А ещё около пяти веков тут отливали колокола для храмов России. Об этом и многом другом вы узнаете на нашей экскурсии. Побываете в древнем монастыре и конечно, услышите знаменитый валдайский колокольный звон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут: Санкт-Петербург — Иверский монастырь — колокольный центр — Музей уездного города — программа «Валдайские традиции» с чаепитием — Санкт-Петербург

Тайминг маршрута:

6:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:00 — отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

7:25 — остановка у ст. м. «Московская»

7:30 — отправление автобуса от ст. м. «Московская»

8:30 — трассовая экскурсия по дороге в Валдай. Гид расскажет об истории города

10:00 — техническая остановка

12:30 — Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь на одном из островов Святого озера

14:00 — обед в кафе

15:00 — музейный колокольный центр. Вы увидите около тысячи редких подлинных колокольных предметов с 5 по 21 века

16:00 — Музей уездного города. Это своеобразный семейный альбом Валдая. Вы рассмотрите портреты горожан, домашние безделушки, письма, открытки, а также материалы о знаменитых валдайских дачниках: В. Соловьёве, М. Меньшикове, Н. Рерихе и других

17:00 — программа «Валдайские традиции». На полчаса вы окунётесь в мир местных обычаев. Выпьете из самовара ароматный иван-чай с колотым сахаром и знаменитой карамелью «Дуняшкина радость». Подкрепитесь блинами с вареньем из местных плодов и ягод, валдайским пирогом «Рыбничек» и хрустящей баранкой — неизменным атрибутом валдайского чаепития

Эта программа оплачивается дополнительно по желанию. Вместо неё вы сможете прогуляться по территории, купить сувениры и выпить кофе.

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

23:00 — ст. м. «Купчино»

23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали