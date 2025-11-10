Васильевский — самый большой остров в Петербурге.
И как на любом самом настоящем острове, здесь спрятаны настоящие сокровища! Берите смартфон и наушники — и отправляйтесь их искать! Помогать вам будет бот-экскурсовод: с его помощью вы исследуете парадные улицы и секретные дворики. А ещё разгадаете загадку Сфинкса и шепнёте заветное желание на ушко грифону.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Кому подойдёт экскурсия
Программа предназначена для семей с детьми и подростками. Если вы искренне интересуетесь историей Петербурга, но уже видели все ключевые достопримечательности, если любите путешествовать в своем темпе и не против попробовать новый формат, вы обязательно подружитесь с ботом-экскурсоводом!
Что вас ожидает
Сокровища в ассортименте:
- Конка — бабушка трамвая
- Линии Васильевского острова: прогулка по набережным старинных каналов
- Памятник бравому бомбардиру Василию Корчмину
- Дом Троекурова: здесь жил стольник
- Андреевский собор, Андреевский крест и Андреевский кавалер
- Василеостровский дракон: не хотите ли попасть прямо в пасть…
- Андреевский двор: там мёд так и просится в рот…
- Дом, где жила Таня Савичева
- Самая узкая улица Петербурга
- Академия трех знатнейших художеств
- Памятник Доменико Трезини: зимой и летом одним цветом…
- Сфинксы и грифоны: загляни в глаза чудовищ…
И целая россыпь интересных фактов:
- Как Пётр хотел устроить на Васильевском острове «второй Амстердам» и что из этого вышло.
- В честь какого Василия назван остров, кем он был и кем не был
- Как выглядел первый общественный транспорт в Петербурге
- Где бродил ночью герой сказки Погорельского Алёша в сопровождении Чёрной курицы
Организационные детали
- Программа не предполагает сопровождение живого гида, вы будете гулять в компании бота-экскурсовода
- Бот-экскурсовод живёт только в Телеграме, поэтому вам необходим аккаунт в этом мессенджере, установленное на смартфон приложение Телеграм и доступ в интернет
- После внесения предоплаты мы пришлём вам инструкцию, как оплатить оставшуюся сумму и начать экскурсию. Обратите внимание: оставшуюся часть стоимости нужно перевести организатору не менее, чем за 12 часов до начала прогулки
- Сначала бот-экскурсовод попросит ваш номер телефона для авторизации, а затем начнёт присылать карты, которые укажут путь, аудиозаписи, фотографии и комментарии к ним
- Стоимость указана за доступ на 1 устройстве (смартфон или планшет, где установлен Telegram). Подключение каждого последующего устройства будет стоить 500 рублей. Если у вас большая группа, пользоваться одним устройством может быть некомфортно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8951 туриста
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… ДаЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
