Павел проводит ещё 1 экскурсию

В ходе экскурсии 🧭 мы с вами осмотрим основные красоты Санкт-Петербурга, увидим парадные площади Санкт-Петербурга, включая Дворцовую с Зимним дворцом, Исаакиевский собор, Медный всадник.

Полюбуемся Сфинксами, загадочно хранящими молчание уже более 3 тысяч лет.

Экскурсия ⛳ продолжится на Стрелке Васильевского Острова. Зайдём в Петропавловскую крепость, посетим Петропавловский собор - усыпальницу Романовых, Тюрьму Трубецкого бастиона - самую секретную в царской России. Увидим домик Петра I, с которого начинался Санкт-Петербург, а также крейсер "Аврора" - символ и действующее лицо Октябрьского переворота 1917 года.

Полюбуемся Летним садом и Марсовым полем, Михайловским замком Павла I, храмом Спаса-на-Крови. В заключение осмотрим Смольный собор и Смольный дворец - штаб Революции 1917 г.

По Ващему желанию, посещаем любой из соборов (в некоторые потребуется купить билеты). Также можно организовать посещение музеев с экскурсиями без очереди.