Павел проводит ещё 1 экскурсию

Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.

Павел
Павел – Гид из Санкт-Петербурга
Первое знакомство.

Обзорная по Санкт-Петербургу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.
В ходе экскурсии 🧭 мы с вами осмотрим основные красоты Санкт-Петербурга, увидим парадные площади Санкт-Петербурга, включая Дворцовую с Зимним дворцом, Исаакиевский собор, Медный всадник.
Полюбуемся Сфинксами, загадочно хранящими молчание уже более 3 тысяч лет.
Экскурсия ⛳ продолжится на Стрелке Васильевского Острова. Зайдём в Петропавловскую крепость, посетим Петропавловский собор - усыпальницу Романовых, Тюрьму Трубецкого бастиона - самую секретную в царской России. Увидим домик Петра I, с которого начинался Санкт-Петербург, а также крейсер "Аврора" - символ и действующее лицо Октябрьского переворота 1917 года.
Полюбуемся Летним садом и Марсовым полем, Михайловским замком Павла I, храмом Спаса-на-Крови. В заключение осмотрим Смольный собор и Смольный дворец - штаб Революции 1917 г.
По Ващему желанию, посещаем любой из соборов (в некоторые потребуется купить билеты). Также можно организовать посещение музеев с экскурсиями без очереди.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • билеты
Начало и место завершения
🚩 у Вашего отеля
Первое знакомство. Обзорная по Санкт-Петербургу.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Павел
Павел
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Павел проводит ещё 1 экскурсию

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