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Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"

Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"

Что вы увидите

  • Смольный собор
  • Троицкая площадь
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь (главная елка города)
  • Новогодняя ярмарка
Новый год - один из самых любимых и ожидаемых праздников. Это время чудес и подарков. Одним из таких подарков может стать наша автобусная экскурсия ⛳. Со второй половины декабря до Старого Нового года, Санкт-Петербург необыкновенно красив. Ёлки, гирлянды, подсветка - всё создает атмосферу сказки, столь знакомую нам с детства. Поэтому именно новогодние экскурсии 🧭 подходит для всей семьи. Приходите с детьми любого возраста, бабушками и дедушками - всем будет интересно.
Экскурсию проводим вечером, когда уже включают подсветку, что делает Петербург по-настоящему сказочным. Перед вами развернётся вся история 📖 праздника от времен Петра до наших дней. Великолепная иллюминация на улицах Санкт-Петербурга уже создаёт атмосферу праздника, а как складывалась его история, расскажет экскурсовод.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • Обзорная экскурсия
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2 (офис Ленинград-Тур)
Место завершения
🏁 Невский проспект, 87/2
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"
Вечерняя автобусная экскурсия "Новогодний Петербург"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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