Новый год - один из самых любимых и ожидаемых праздников. Это время чудес и подарков. Одним из таких подарков может стать наша автобусная экскурсия ⛳. Со второй половины декабря до Старого Нового года, Санкт-Петербург необыкновенно красив. Ёлки, гирлянды, подсветка - всё создает атмосферу сказки, столь знакомую нам с детства. Поэтому именно новогодние экскурсии 🧭 подходит для всей семьи. Приходите с детьми любого возраста, бабушками и дедушками - всем будет интересно.

Экскурсию проводим вечером, когда уже включают подсветку, что делает Петербург по-настоящему сказочным. Перед вами развернётся вся история 📖 праздника от времен Петра до наших дней. Великолепная иллюминация на улицах Санкт-Петербурга уже создаёт атмосферу праздника, а как складывалась его история, расскажет экскурсовод.