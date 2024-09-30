Чего-чего, а дворцов в Петербурге не счесть.
В этот раз вы познакомитесь с самыми центральными из них — Мариинским, Зимним, Новомихайловским, Владимирским и Мраморным и дворцом Лобановых-Ростовских.
А я расскажу об их владельцах из рода Романовых как об обычных людях, со своими переживаниями, надеждами и любовными историями.
В этот раз вы познакомитесь с самыми центральными из них — Мариинским, Зимним, Новомихайловским, Владимирским и Мраморным и дворцом Лобановых-Ростовских.
А я расскажу об их владельцах из рода Романовых как об обычных людях, со своими переживаниями, надеждами и любовными историями.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45, 12:00, 12:30, 16:15
Описание экскурсии
- Мариинский дворец — дворец великой княгини Марии Николаевны — старшей дочери императора Николая I
- Дворец Лобановых-Ростовских — великолепный княжеский дворец рядом с Исаакиевским собором
- Зимний дворец — главная императорская резиденция в Санкт-Петербурге
- Новомихайловский дворец великого князя Михаила Николаевича — младшего сына Николая I
- Владимирский дворец великого князя Владимира Александровича
- Мраморный — дворец сразу нескольких великих князей
Вы узнаете:
- почему семья Николая I породнилась с Наполеоном
- как с помощью хитрости императора удалось за несколько часов расчистить Дворцовую площадь от строительного мусора
- кто завёл моду на русские балы и в каком дворце состоялся самый знаменитый бал
- и многое другое!
Кому подойдёт эта экскурсия
Искушённым путешественникам, которые приезжают в Санкт-Петербург не впервые.
Организационные детали
- Можно с детьми старше 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я гид по Петербургу и фанат своего дела. Провожу экскурсии словно хорошим друзьям, весело и без избытка информации. Работаю с командой прекрасных коллег.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 сен 2024
Посетила экскурсию 28.09.2024! Экскурсия очень понравилась. Проводила гид - Кристина. Достойный уровень организации, отлично продуман маршрут! Гидом было предоставлено много интересной и познавательной информации. Кристина очень хорошо знает исторические факты - это подтверждает её высокий профессиональный уровень.
Время на экскурсии пролетело незаметно!
В следующий раз обязательно вернусь к вам! Спасибо!
Время на экскурсии пролетело незаметно!
В следующий раз обязательно вернусь к вам! Спасибо!
Евгения
30 сен 2024
Бывала в Питере несколько раз, но только сейчас решила взять индивидуальную экскурсию, это, конечно, кайф! Гид очень увлекательно все рассказывала, не скучно, душевно, отвечала на вопросы. Сложилось впечатление, что тебя встретила хорошая подруга и рассказывает влюбленно о своем городе. Дворцы великолепны, с экскурсоводом их смотреть намного интереснее.
Т
Татьяна
29 сен 2024
Впервые посетила экскурсию и неожидала, что все пройдет очень классно! Посетили все предложенные дворцы, очень понравилась маршрутная тропа. Отдельное спасибо гиду за интересную подачу материала и дружественную атмосферу! Рекомендую!
Е
Елена
28 сен 2024
Все понравилась 😊 из всех дворцов больше всего впечатлил Зимний дворец
К
Костя
28 сен 2024
Экскурсия понравилась с первых минут. Интересно подобрали маршрут и рассказ гида про дворцы Питербурга. Отлаженная команда. Рекомендую. Пойду на другие экскурсии данной компании. Спасибо!!
Наталья
27 сен 2024
Ходили на экскурсию 26.09 с дочкой 13 лет. Нам очень понравилось, как гид преподносила информацию. Все доступно и понятно, даже дочь, которой интересны только гаджеты, с интересом слушала про дворцы и императоров. Ставлю пять звезд 👍
Е
Елена
26 сен 2024
Была на экскурсии 25.09. нам повезло и погода была достаточно солнечная, было приятно ходить) Нам хотелось не банальную экскурсию в центре города,"Великолепие дворцов" попала под наш запрос. Понравилось как гид
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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