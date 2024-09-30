И Ирина Посетила экскурсию 28.09.2024! Экскурсия очень понравилась. Проводила гид - Кристина. Достойный уровень организации, отлично продуман маршрут! Гидом было предоставлено много интересной и познавательной информации. Кристина очень хорошо знает исторические факты - это подтверждает её высокий профессиональный уровень.

Время на экскурсии пролетело незаметно!

В следующий раз обязательно вернусь к вам! Спасибо!

Евгения Бывала в Питере несколько раз, но только сейчас решила взять индивидуальную экскурсию, это, конечно, кайф! Гид очень увлекательно все рассказывала, не скучно, душевно, отвечала на вопросы. Сложилось впечатление, что тебя встретила хорошая подруга и рассказывает влюбленно о своем городе. Дворцы великолепны, с экскурсоводом их смотреть намного интереснее.

Т Татьяна Впервые посетила экскурсию и неожидала, что все пройдет очень классно! Посетили все предложенные дворцы, очень понравилась маршрутная тропа. Отдельное спасибо гиду за интересную подачу материала и дружественную атмосферу! Рекомендую!

Е Елена Все понравилась 😊 из всех дворцов больше всего впечатлил Зимний дворец

К Костя Экскурсия понравилась с первых минут. Интересно подобрали маршрут и рассказ гида про дворцы Питербурга. Отлаженная команда. Рекомендую. Пойду на другие экскурсии данной компании. Спасибо!!

Наталья Ходили на экскурсию 26.09 с дочкой 13 лет. Нам очень понравилось, как гид преподносила информацию. Все доступно и понятно, даже дочь, которой интересны только гаджеты, с интересом слушала про дворцы и императоров. Ставлю пять звезд 👍