Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Городки, утопающие в зелени

Пушкин и Павловск расположены в одном районе и перетекают друг в друга, поэтому за 4 часа мы объедем все главные местные парки и парадные достопримечательности. Вы полюбуетесь видами Екатерининского и Александровского парков, в бывшем Фермерском увидите русскую архитектуру и заглянете в любимый храм Николая II. Конечно, мы побываем в Царском Селе, в том числе у дачи Пушкина. Здесь также найдем работы современных скульпторов Зайко и Горевого.

Через пейзажный Нижний парк попадем в поселок, где сохранились храм, построенный к 300-летию дома Романовых, и императорская ферма.

Кульминацией путешествия станет велопрогулка по Павловскому парку — одному из самых красивых и гармоничных в Европе. Здесь, вокруг крутых берегов реки Славянки, стоят многочисленные аккуратные павильоны и скульптуры конца 18 — начала 19 веков.

Память парковых дорожек

Во время остановок и фотопауз я погружу вас в историю. На небольшой площади района переплелись быт императоров, творчество великих людей и жизнь дачников. Вы узнаете о рекордах Царского Села, о пребывании здесь Пушкина и Николая II, о семейной истории Павла I и Марии Фёдоровны. А еще я расскажу о современной жизни Пушкинского района, о его развитии и проблемах.