Индивидуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

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  4. Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску

Прокатиться по живописным окрестностям Петербурга и оживить картины истории

Надежда
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Надежда – ваш гид
Пушкинский район легко и приятно изучать на велосипеде: многочисленные парки, ровный асфальт и сюжеты прошлого за каждым поворотом.

Вместе мы проедем по самым живописным и удобным дорогам города Пушкин, Царского Села и Павловского парка.

А попутно поговорим о знаковых событиях и о людях — от императоров до дачников.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Пушкин
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Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску

Что вас ожидает

Городки, утопающие в зелени
Пушкин и Павловск расположены в одном районе и перетекают друг в друга, поэтому за 4 часа мы объедем все главные местные парки и парадные достопримечательности. Вы полюбуетесь видами Екатерининского и Александровского парков, в бывшем Фермерском увидите русскую архитектуру и заглянете в любимый храм Николая II. Конечно, мы побываем в Царском Селе, в том числе у дачи Пушкина. Здесь также найдем работы современных скульпторов Зайко и Горевого.

Через пейзажный Нижний парк попадем в поселок, где сохранились храм, построенный к 300-летию дома Романовых, и императорская ферма.

Кульминацией путешествия станет велопрогулка по Павловскому парку — одному из самых красивых и гармоничных в Европе. Здесь, вокруг крутых берегов реки Славянки, стоят многочисленные аккуратные павильоны и скульптуры конца 18 — начала 19 веков.

Память парковых дорожек
Во время остановок и фотопауз я погружу вас в историю. На небольшой площади района переплелись быт императоров, творчество великих людей и жизнь дачников. Вы узнаете о рекордах Царского Села, о пребывании здесь Пушкина и Николая II, о семейной истории Павла I и Марии Фёдоровны. А еще я расскажу о современной жизни Пушкинского района, о его развитии и проблемах.

Организационные детали

  • Велопрокат оплачивается дополнительно (750 руб. за велосипед на один день)
  • Экскурсия начинается в городе Пушкин, куда вам нужно самостоятельно добраться из Петербурга
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску
Вело-экскурсия по Пушкину и Павловску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Пушкин.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Привет! Меня зовут Надежда и я профессиональный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. Уже более пяти лет показываю город нескучно и с любовью. Вместе мы заглянем в необычные места исторического центра, а в Пушкине отправимся в велопутешествие по живописным парковым дорожкам.
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