Что вас ожидает:
Виды Санкт-Петербурга с необычного ракурса: Вы увидите все высотные доминанты Петербурга, сможете полюбоваться водными артериями города с высоты птичьего полета:
- Исаакиевский собор
- Зимний дворец
- Адмиралтейство
- Петропавловская Крепость и многое другое!
Увлекательный рассказ об истории 📖 города и жизни руферов
Наши профессиональные экскурсоводы знают город 🏙️ таким, каким он никогда не открывается обычным гидам. Они обратят Ваше внимание на необычные факты о застройке города и обозреваемых зданиях, откроют «вид сверху» на историю города.
Обязательно прислушайтесь к рассказам гида о деле руферов, неустанно исследующих крыши старинных зданий. Вы узнаете об опасностях, подводных камнях и секретах проникновения в кажущиеся неприступными парадные и обзорные точки. Вы прикоснетесь к истории Петербурга: узнаете, что такое башенки МПВО и какую роль они сыграли во времена блокады Ленинграда.
Максимальная надёжность
Мы ценим комфорт и безопасность наших экскурсантов. Поднимаясь на крышу с нашим гидом, Вы можете быть уверены в том, что ничто не испортит ваше приключение. Вам подскажут, как идти и куда лучше встать для самого полного обзора без каких-либо рисков. Площадка оборудована защитными ограждениями, а для лучшего обзора наш гид предложит вам бинокли — вы сможете увидеть и самые отдаленные уголки Петербурга с высоты!
Организационные детали
- Обязательно наденьте удобную одежду и нескользящую обувь без каблука;
- Во время экскурсии 🧭 необходимо точно выполнять все указания гида;
- На экскурсию ⛳ не допускаются лица младше 12 лет и лица в состоянии алкогольного опьянения;
- Обратите внимание, на крышу нельзя брать животных;
- К месту встречи нужно подойти за 10 минут до начала экскурсии.