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Весь центр Петербурга с крыши

4.5
1503 отзыва
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург поражает своим величием до глубины души, но его так трудно оценить по достоинству, просто гуляя по городу.

Наша экскурсия ⛳ поднимет Вас высоко над землёй, где вы увидите и узнаете Питер с совершенно иной стороны.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 150 ₽ за человека

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Весь центр Петербурга с крыши
Весь центр Петербурга с крыши

Что вы увидите

  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Петропавловская Крепость и многое другое!

Что вас ожидает:

    Виды Санкт-Петербурга с необычного ракурса: Вы увидите все высотные доминанты Петербурга, сможете полюбоваться водными артериями города с высоты птичьего полета:

    • Исаакиевский собор
    • Зимний дворец
    • Адмиралтейство
    • Петропавловская Крепость и многое другое!
    Увлекательный рассказ об истории 📖 города и жизни руферов
    Наши профессиональные экскурсоводы знают город 🏙️ таким, каким он никогда не открывается обычным гидам. Они обратят Ваше внимание на необычные факты о застройке города и обозреваемых зданиях, откроют «вид сверху» на историю города.
    Обязательно прислушайтесь к рассказам гида о деле руферов, неустанно исследующих крыши старинных зданий. Вы узнаете об опасностях, подводных камнях и секретах проникновения в кажущиеся неприступными парадные и обзорные точки. Вы прикоснетесь к истории Петербурга: узнаете, что такое башенки МПВО и какую роль они сыграли во времена блокады Ленинграда.
    Максимальная надёжность
    Мы ценим комфорт и безопасность наших экскурсантов. Поднимаясь на крышу с нашим гидом, Вы можете быть уверены в том, что ничто не испортит ваше приключение. Вам подскажут, как идти и куда лучше встать для самого полного обзора без каких-либо рисков. Площадка оборудована защитными ограждениями, а для лучшего обзора наш гид предложит вам бинокли — вы сможете увидеть и самые отдаленные уголки Петербурга с высоты!
    Организационные детали
    • Обязательно наденьте удобную одежду и нескользящую обувь без каблука;
    • Во время экскурсии 🧭 необходимо точно выполнять все указания гида;
    • На экскурсию ⛳ не допускаются лица младше 12 лет и лица в состоянии алкогольного опьянения;
    • Обратите внимание, на крышу нельзя брать животных;
    • К месту встречи нужно подойти за 10 минут до начала экскурсии.
    Что входит
    • Экскурсионное сопровождение
    • Панорама на центр Петербурга
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Еда и напитки
    Начало и место завершения
    🚩 Лиговский пр. 65
    Весь центр Петербурга с крыши
    Весь центр Петербурга с крыши
    Весь центр Петербурга с крыши
    Весь центр Петербурга с крыши

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    1503 отзыва оставили туристы

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