Что вас ожидает:

Виды Санкт-Петербурга с необычного ракурса: Вы увидите все высотные доминанты Петербурга, сможете полюбоваться водными артериями города с высоты птичьего полета:

Исаакиевский собор

Зимний дворец

Адмиралтейство

Петропавловская Крепость и многое другое!

Увлекательный рассказ об истории 📖 города и жизни руферов

Наши профессиональные экскурсоводы знают город 🏙️ таким, каким он никогда не открывается обычным гидам. Они обратят Ваше внимание на необычные факты о застройке города и обозреваемых зданиях, откроют «вид сверху» на историю города.

Обязательно прислушайтесь к рассказам гида о деле руферов, неустанно исследующих крыши старинных зданий. Вы узнаете об опасностях, подводных камнях и секретах проникновения в кажущиеся неприступными парадные и обзорные точки. Вы прикоснетесь к истории Петербурга: узнаете, что такое башенки МПВО и какую роль они сыграли во времена блокады Ленинграда.

Максимальная надёжность

Мы ценим комфорт и безопасность наших экскурсантов. Поднимаясь на крышу с нашим гидом, Вы можете быть уверены в том, что ничто не испортит ваше приключение. Вам подскажут, как идти и куда лучше встать для самого полного обзора без каких-либо рисков. Площадка оборудована защитными ограждениями, а для лучшего обзора наш гид предложит вам бинокли — вы сможете увидеть и самые отдаленные уголки Петербурга с высоты!

Организационные детали