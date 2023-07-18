Приглашаем вас увидеть жемчужину Царского Села, его центральная достопримечательность — Екатерининский дворец. Здесь находится Янтарная комната и другие потрясающей красоты залы. У нас вы можете оформить билет онлайн и не переживать о очередях и о том, будут ли они в кассах.
Описание билета
Жемчужина Царского села Екатерининский дворец занимает центральное место в ансамбле Царского села. Его прекрасные залы посещают тысячи туристов. Особенной популярностью пользуется знаменитая Янтарная комната, которая была восстановлена к 300-летию Санкт-Петербурга. Важно знать:
Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу.
• При отсутствии документа Вам будет отказано в посещении. Возврат денежных средств за льготный билет, в данном случае, не производится. Обратите внимание:
- Стоимость входного билета во дворец у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
- Дети до 7 лет (РФ и ЕАЭС) налоговых резидентов РФ — бесплатно. Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
- Мы не выкупаем билеты заранее, а делаем это вашему поручению. У нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация:.
Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация:.
• Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация:
- 5 сентября маршруты №1 и №4 Екатерининского дворца будут закрыты.
- Выходной день: вторник.
- Санитарный день: последний понедельник месяца (с ноября по март).
- Вход до 17:00.
- Время работы парка: с 7:00 до 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Екатерининский дворец и парк
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Г. Пушкин, Садовая ул., 7
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- 5 сентября маршруты №1 и №4 Екатерининского дворца будут закрыты
- Выходной день: вторник
- Санитарный день: последний понедельник месяца (с ноября по март)
- Вход до 17:00
- Время работы парка: с 7:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 190 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерининский парк - это место для души. При несомненной красоте и ухоженности, есть существенное отличие от, к примеру, Петергофа - нет особой вычурности и помпезности. Основные чувства - это не
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К
Посещение Екатерининского дворца оставило неизгладимое впечатление. Экскурсовод очень профессионально провела экскурсию. А вот в купальне" дама" сидящая на воротах" заявила, что по распоряжению директора музея пенсионерами считаются женщины только после
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И
14 августа посетили Екатерининский дворец. Это просто восторг! Красота! Особенно впечатлила Янтарная комната. По дворцу можно ходить часами,каждый раз открывая для себя что-то новое и прекрасное. Нам очень повезло с экскурсоводом. Её рассказами можно заслушаться. После дворца долго гуляли по великолепному парку. Можно,конечно, объехать его на электромобиле, но хотелось насладиться его тишиной,покоем.
Билеты купили заранее,чтобы не стоять в очереди в кассу.
Билеты купили заранее,чтобы не стоять в очереди в кассу.
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А
Самый роскошный дворец в Питере!!! Мое мнение, что он не уступает Эрмитажу в моем величии и красоте +янтарная комната, которая расположена во дворце притягивает туристов со всего мира уже не
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Е
Ну нет слов, красиво, шикарно, мега шикарно, от такого количества золота и роскоши аж стало дурно) Наблюдала лица туристов из Индии, Африки, у них "челюсть отваливалась"))) Сам парк огромен и
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Е
Один из любимейших дворцов, в которых удалось побывать. Роскошь и изящество, помпезность и величественность и безупречный вкус во всем! Обязательно к посещению, я считаю. А уж про янтарную комнату даже
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