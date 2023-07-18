Жемчужина Царского села Екатерининский дворец занимает центральное место в ансамбле Царского села. Его прекрасные залы посещают тысячи туристов. Особенной популярностью пользуется знаменитая Янтарная комната, которая была восстановлена к 300-летию Санкт-Петербурга. Важно знать:

Не забудьте взять с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу.

• При отсутствии документа Вам будет отказано в посещении. Возврат денежных средств за льготный билет, в данном случае, не производится. Обратите внимание:

Стоимость входного билета во дворец у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.

Дети до 7 лет (РФ и ЕАЭС) налоговых резидентов РФ — бесплатно. Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.

Мы не выкупаем билеты заранее, а делаем это вашему поручению. У нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.

Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация:.

Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация:.

• Обратите внимание! Билеты именные. Укажите, пожалуйста, реальные данные при бронировании билета. Если вы указываете свои имя или фамилию неверно, Спутник не несет ответственности за то, что вас не пропустят в музей. Важная информация: