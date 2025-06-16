Город рек и каналов будто оживает, если взглянуть на него с водной глади. Лёгкий плеск волн, солнечные блики, ощущение простора и величия — лишь малая часть того, что вас ждёт! С борта комфортабельного катера вы увидите главные достопримечательности Петербурга с нового ракурса и, конечно, насладитесь тёплой и романтичной атмосферой города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Только с катера можно увидеть роскошные фасады особняков и дворцов, которые будто скользят по воде. И оценить удивительную симметрию и изящество линий, которые создают неповторимый образ Санкт-Петербурга.

Добро пожаловать на борт! Примерный маршрут:

Фонтанка

Крюков канал

Семимостье — Никольский собор, Торговый дом, Мариинский театр

Поцелуев мост

Исаакиевский собор

Зимняя канавка

Парадная Нева — Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Биржа, Кунсткамера, Медный всадник, Крейсер Аврора

Фонтанка — Летний сад, Михайловский дворец, Цирк, Чижик-Пыжик

А если захотите, маршрут можно изменить — и добавить туда достопримечательности, которые вы давно мечтали увидеть.

Организационные детали