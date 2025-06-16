Город рек и каналов будто оживает, если взглянуть на него с водной глади.
Лёгкий плеск волн, солнечные блики, ощущение простора и величия — лишь малая часть того, что вас ждёт! С борта комфортабельного катера вы увидите главные достопримечательности Петербурга с нового ракурса и, конечно, насладитесь тёплой и романтичной атмосферой города.
Лёгкий плеск волн, солнечные блики, ощущение простора и величия — лишь малая часть того, что вас ждёт! С борта комфортабельного катера вы увидите главные достопримечательности Петербурга с нового ракурса и, конечно, насладитесь тёплой и романтичной атмосферой города.
Описание водной прогулки
Только с катера можно увидеть роскошные фасады особняков и дворцов, которые будто скользят по воде. И оценить удивительную симметрию и изящество линий, которые создают неповторимый образ Санкт-Петербурга.
Добро пожаловать на борт! Примерный маршрут:
- Фонтанка
- Крюков канал
- Семимостье — Никольский собор, Торговый дом, Мариинский театр
- Поцелуев мост
- Исаакиевский собор
- Зимняя канавка
- Парадная Нева — Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Биржа, Кунсткамера, Медный всадник, Крейсер Аврора
- Фонтанка — Летний сад, Михайловский дворец, Цирк, Чижик-Пыжик
А если захотите, маршрут можно изменить — и добавить туда достопримечательности, которые вы давно мечтали увидеть.
Организационные детали
- На борт можно брать любую еду и напитки (кроме красного вина, красящих фруктов и ягод)
- На борту есть спасательные жилеты
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я профессиональный капитан частной яхты в Петербурге. У меня есть лицензия и вся необходимая документация для проведения водных прогулок. Все пассажиры на борту застрахованы. Провожу прогулки в дружеской душевной обстановке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
16 июн 2025
Осталось самое приятное впечатление от прогулки! Хочется даже сделать ее традицией)
Красивый маршрут прогулки, комфортный катер, можно самим смотреть по сторонам или с небольшой экскурсией от Дениса
Красивый маршрут прогулки, комфортный катер, можно самим смотреть по сторонам или с небольшой экскурсией от Дениса
М
Мария
14 июн 2025
Брали вечернюю экскурсию с 21:30. Красивый вечерний Санкт-Петербург и закат. Профессионализм и интересные рассказы капитана Дениса оставили приятные впечатления! Большое спасибо!
Наталья
13 июн 2025
Прогулка отличная! Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
1 дек в 02:00
2 дек в 02:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
13 дек в 11:00
17 дек в 11:00
500 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
1 мая в 23:55
2 мая в 23:55
16 000 ₽ за всё до 11 чел.