Мои заказы

Водные линии Северной столицы: путешествие на катере

С профессиональным капитаном - по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Город рек и каналов будто оживает, если взглянуть на него с водной глади.

Лёгкий плеск волн, солнечные блики, ощущение простора и величия — лишь малая часть того, что вас ждёт! С борта комфортабельного катера вы увидите главные достопримечательности Петербурга с нового ракурса и, конечно, насладитесь тёплой и романтичной атмосферой города.
5
3 отзыва
Водные линии Северной столицы: путешествие на катере© Денис
Водные линии Северной столицы: путешествие на катере© Денис
Водные линии Северной столицы: путешествие на катере© Денис
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 21:00

Описание водной прогулки

Только с катера можно увидеть роскошные фасады особняков и дворцов, которые будто скользят по воде. И оценить удивительную симметрию и изящество линий, которые создают неповторимый образ Санкт-Петербурга.

Добро пожаловать на борт! Примерный маршрут:

  • Фонтанка
  • Крюков канал
  • Семимостье — Никольский собор, Торговый дом, Мариинский театр
  • Поцелуев мост
  • Исаакиевский собор
  • Зимняя канавка
  • Парадная Нева — Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, Биржа, Кунсткамера, Медный всадник, Крейсер Аврора
  • Фонтанка — Летний сад, Михайловский дворец, Цирк, Чижик-Пыжик

А если захотите, маршрут можно изменить — и добавить туда достопримечательности, которые вы давно мечтали увидеть.

Организационные детали

  • На борт можно брать любую еду и напитки (кроме красного вина, красящих фруктов и ягод)
  • На борту есть спасательные жилеты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На наб. Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я профессиональный капитан частной яхты в Петербурге. У меня есть лицензия и вся необходимая документация для проведения водных прогулок. Все пассажиры на борту застрахованы. Провожу прогулки в дружеской душевной обстановке.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Полина
Полина
16 июн 2025
Осталось самое приятное впечатление от прогулки! Хочется даже сделать ее традицией)
Красивый маршрут прогулки, комфортный катер, можно самим смотреть по сторонам или с небольшой экскурсией от Дениса
М
Мария
14 июн 2025
Брали вечернюю экскурсию с 21:30. Красивый вечерний Санкт-Петербург и закат. Профессионализм и интересные рассказы капитана Дениса оставили приятные впечатления! Большое спасибо!
Брали вечернюю экскурсию с 21:30. Красивый вечерний Санкт-Петербург и закат. Профессионализм и интересные рассказы капитана ДенисаБрали вечернюю экскурсию с 21:30. Красивый вечерний Санкт-Петербург и закат. Профессионализм и интересные рассказы капитана ДенисаБрали вечернюю экскурсию с 21:30. Красивый вечерний Санкт-Петербург и закат. Профессионализм и интересные рассказы капитана Дениса
Наталья
Наталья
13 июн 2025
Прогулка отличная! Рекомендую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
1 час
30 отзывов
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
1 дек в 02:00
2 дек в 02:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
«Северная Венеция»: Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На теплоходе
1 час 15 минут
8687 отзывов
Водная прогулка
«Северная Венеция»: Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
13 дек в 11:00
17 дек в 11:00
500 ₽ за человека
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
На катере
2 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
1 мая в 23:55
2 мая в 23:55
16 000 ₽ за всё до 11 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге