Об экскурсии

Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным и активным способом — путешествуя по воде стоя на SUP-доске! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами. Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!

Освоить управление SUP-бордом в Питере достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, ввиду своей устойчивости на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап-сёрфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а мы поможем Вам его легко освоить!

Сплав в хорошей компании — это весело, и скучать вам точно не придётся. А вот смотреть по сторонам — ещё как! Ведь маршрут проложен вокруг красивейших парковых зон города на Каменном, Елагином, Крестовском и Аптекарском островах. Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, а еще подмигнёте «Девушке с веслом».

Организационные моменты

К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.

Меры безопасности

Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.

Один инструктор ведёт не более 6 участников.

Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.

Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.

Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.

Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.

Особенности