Вокруг парковых островов на SUP-доске

Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным и активным способом - путешествуя по воде...

Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным и активным способом — путешествуя по воде стоя на SUP-доске! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами.

Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске
Вокруг парковых островов на SUP-доске

Что вы увидите 🤩

  • Аптекарский, Каменный, Крестовский и Елагин острова
  • Скульптура «Девушка с веслом»
  • Река Крестовка
  • Большая Невка
Об экскурсии
Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным и активным способом — путешествуя по воде стоя на SUP-доске! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами. Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!
Освоить управление SUP-бордом в Питере достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, ввиду своей устойчивости на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап-сёрфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а мы поможем Вам его легко освоить!
Сплав в хорошей компании — это весело, и скучать вам точно не придётся. А вот смотреть по сторонам — ещё как! Ведь маршрут проложен вокруг красивейших парковых зон города на Каменном, Елагином, Крестовском и Аптекарском островах. Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, а еще подмигнёте «Девушке с веслом».
Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
Меры безопасности
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
  • Один инструктор ведёт не более 6 участников.
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
Особенности
  • Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
  • Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
  • Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки); штаны или шорты (по погоде); майку, рубашку или куртку (по погоде).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Общий
2 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • SUP-борд
  • Весло
  • Лиш
  • Спасательный жилет
  • Сопровождение гида-инструктора.
Что не входит
  • Дополнительных платных услуг нет.
Место начала и завершения
Набережная реки Крестовки
Важная информация
  • Организационные моменты
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
  • К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
  • Меры безопасности
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
  • Один инструктор ведёт не более 6 участников.
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
  • Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
  • Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
  • Особенности
  • Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
  • Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
  • Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки) штаны или шорты (по погоде) майку, рубашку или куртку (по погоде).
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 20:00

Ахтилахти
Ахтилахти
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