Об экскурсии
Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным и активным способом — путешествуя по воде стоя на SUP-доске! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами. Вы освоите азы равновесия и гребли на SUP, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!
Освоить управление SUP-бордом в Питере достаточно просто: широкие и длинные надувные доски, ввиду своей устойчивости на воде, прекрасно подходят для новичков. Сап-сёрфинг навсегда изменит ваше представление об отдыхе на воде и гребном спорте, а мы поможем Вам его легко освоить!
Сплав в хорошей компании — это весело, и скучать вам точно не придётся. А вот смотреть по сторонам — ещё как! Ведь маршрут проложен вокруг красивейших парковых зон города на Каменном, Елагином, Крестовском и Аптекарском островах. Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, а еще подмигнёте «Девушке с веслом».
Организационные моменты
- К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
- Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
- К участию в туре не допускаются граждане, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
- К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями и грузоподъёмностью SUP-борда.
Меры безопасности
- Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт и специальную подготовку.
- Один инструктор ведёт не более 6 участников.
- Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников.
- Перед отплытием все участники проходят обязательный вводный инструктаж по технике безопасности.
- Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы исключить плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга, а также минимизировать любую опасность для участников на загородных маршрутах.
- Туры проводятся на надувных SUP-бордах Red Paddle Co 10`6 и 10`8: простых в управлении и достаточно устойчивых досках.
Особенности
- Специальная физическая подготовка не требуется, однако общую подготовку иметь, всё же, следует. Важно понимать, что гребля на SUP-сёрфе в Санкт-Петербурге — это активный отдых.
- Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в этих турах — SUP-бордами, веслами, лишами и спасательными жилетами.
- Рекомендуем взять с собой два комплекта одежды: первый, в котором вы приедете и переоденетесь после тура, и второй для плавания на SUP-сёрфе. Первый «сухой» комплект — это обычная городская одежда, дополненная комплектом нижнего белья и полотенцем. Второй «водный» комплект: обувь, которую можно намочить (лучше — коралловые или неопреновые тапочки); штаны или шорты (по погоде); майку, рубашку или куртку (по погоде).