Выбираете живую природу вместо музейных залов? Тогда нам по пути! За 2 дня вы увидите водопады, скалистые берега, мраморные каньоны и панорамы Ладоги. В программе — горный парк «Рускеала», экопарк «Долина водопадов», водопады Ахвенкоски и уютная Сортавала. Во второй день есть разные варианты: классическая экскурсионная программа или дополнительные активные маршруты.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

День 1: Санкт-Петербург — Долина водопадов — Сортавала — Ахвенкоски — горный парк «Рускеала»

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»

8:00 — отправление от ст. м. «Озерки»

10:00 — техническая остановка в пути

11:00 — экопарк «Долина водопадов»

— Прогулка по оборудованной тропе длиной около 1 км через карельский лес к реке Иййоки

— Живописные водопады, северный пейзаж и фотопаузы в окружении природы

13:30 — обед

15:00 — водопады Ахвенкоски

— Лесные каскады на реке Тохмайоки, известные по съёмкам фильмов «А зори здесь тихие…»

— Прогулка по экотропе с подвесными мостиками и «Аллеей сказок»

16:30 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время

— Осмотр Мраморного каньона, истории о добыче мрамора

— Подсветка скал (включается с ноября по март)

В свободное время вы сможете:

— прогуляться по маршрутам вокруг каньона и уединённым уголкам парка

— посетить обзорные площадки, гроты и штольни

— прокатиться по троллейной трассе над каньоном

— отправиться на экскурсию «Подземный космос» к подземному озеру

— заглянуть в сувенирные лавки и кафе.

19:00 — выезд из горного парка

20:00–21:30 — прибытие в город Сортавала, размещение в отелях. Свободный вечер: прогулки по городу и ужин в местных кафе.

День 2: Сортавала — программа на выбор — Санкт-Петербург

8:00 — освобождение номеров, завтрак (кроме отелей категории «бюджет»)

9:00 — сбор группы и отправление по программе

Вариант 1 (включён в стоимость):

— подъём на гору Паасо

— авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»

— музей под открытым небом «Северная Фиваида»

— обзорная экскурсия по городу Сортавала

— авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»

— минеральный центр карельского шунгита

— фирменный магазин форелевого хозяйства

Вариант 2 (за дополнительную плату):

— Зимние водопады, добыча граната, ферма альпак

— Кительское месторождение граната с возможностью поиска камней

— водопады Белые Мосты или долина реки Янисйоки (по погодным условиям)

— старинные ГЭС региона и Карельский зоопарк

Вариант 3 (за дополнительную плату):

— прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке

— скалистые острова, обрывы и панорамы Ладоги с высадкой на необитаемый остров

18:30 — отправление в Санкт-Петербург

20:30 — техническая остановка в Приозерске

23:00 — ст. м. «Озерки»

23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)

размещение в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)

завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)

входные билеты в горный парк «Рускеала»

экскурсия по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом

посещение экопарка «Долина водопадов»

обзорная экскурсия по городу Сортавала

авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»

посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая

Оплачивается самостоятельно: