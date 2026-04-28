В программе — горный парк «Рускеала», экопарк «Долина водопадов», водопады Ахвенкоски и уютная Сортавала.
Во второй день есть разные варианты: классическая экскурсионная программа или дополнительные активные маршруты.
Описание экскурсии
День 1: Санкт-Петербург — Долина водопадов — Сортавала — Ахвенкоски — горный парк «Рускеала»
7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
7:55 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»
8:00 — отправление от ст. м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в пути
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
— Прогулка по оборудованной тропе длиной около 1 км через карельский лес к реке Иййоки
— Живописные водопады, северный пейзаж и фотопаузы в окружении природы
13:30 — обед
15:00 — водопады Ахвенкоски
— Лесные каскады на реке Тохмайоки, известные по съёмкам фильмов «А зори здесь тихие…»
— Прогулка по экотропе с подвесными мостиками и «Аллеей сказок»
16:30 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время
— Осмотр Мраморного каньона, истории о добыче мрамора
— Подсветка скал (включается с ноября по март)
В свободное время вы сможете:
— прогуляться по маршрутам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— посетить обзорные площадки, гроты и штольни
— прокатиться по троллейной трассе над каньоном
— отправиться на экскурсию «Подземный космос» к подземному озеру
— заглянуть в сувенирные лавки и кафе.
19:00 — выезд из горного парка
20:00–21:30 — прибытие в город Сортавала, размещение в отелях. Свободный вечер: прогулки по городу и ужин в местных кафе.
День 2: Сортавала — программа на выбор — Санкт-Петербург
8:00 — освобождение номеров, завтрак (кроме отелей категории «бюджет»)
9:00 — сбор группы и отправление по программе
Вариант 1 (включён в стоимость):
— подъём на гору Паасо
— авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
— музей под открытым небом «Северная Фиваида»
— обзорная экскурсия по городу Сортавала
— авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»
— минеральный центр карельского шунгита
— фирменный магазин форелевого хозяйства
Вариант 2 (за дополнительную плату):
— Зимние водопады, добыча граната, ферма альпак
— Кительское месторождение граната с возможностью поиска камней
— водопады Белые Мосты или долина реки Янисйоки (по погодным условиям)
— старинные ГЭС региона и Карельский зоопарк
Вариант 3 (за дополнительную плату):
— прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
— скалистые острова, обрывы и панорамы Ладоги с высадкой на необитаемый остров
18:30 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
23:00 — ст. м. «Озерки»
23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
В стоимость входит:
- трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
- размещение в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
- завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- входные билеты в горный парк «Рускеала»
- экскурсия по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом
- посещение экопарка «Долина водопадов»
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
- авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»
- посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая
Оплачивается самостоятельно:
- обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел. (в период 30.12.2025–11.01.2026 — 900–1200 ₽ за чел.)
- вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — от 400 ₽
- активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка
- обязательный экологический сбор за посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (при выборе прогулки на аэролодке)
- прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке — от 4 900 ₽ за взрослого, от 4 500 ₽ за ребёнка до 9 лет (включительно)
- дополнительная экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр» — по желанию, по действующему тарифу
- обязательный экологический сбор за посещение водопадов Белые Мосты — 200 ₽ с человека (при выборе данной программы)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|13 300 ₽
|Дети до 7 лет
|12 200 ₽
|Школьники
|12 800 ₽
|Студенты
|12 950 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|12 450 ₽