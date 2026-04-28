Выходные в парке «Рускеала» и городе Сортавала: 3 варианта маршрута

Испытать все прелести зимы в двухдневной поездке из Петербурга в Карелию
Выбираете живую природу вместо музейных залов? Тогда нам по пути! За 2 дня вы увидите водопады, скалистые берега, мраморные каньоны и панорамы Ладоги.

В программе — горный парк «Рускеала», экопарк «Долина водопадов», водопады Ахвенкоски и уютная Сортавала.

Во второй день есть разные варианты: классическая экскурсионная программа или дополнительные активные маршруты.
Выходные в парке «Рускеала» и городе Сортавала: 3 варианта маршрута

Описание экскурсии

День 1: Санкт-Петербург — Долина водопадов — Сортавала — Ахвенкоски — горный парк «Рускеала»

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
7:55 — подача автобуса к ст. м. «Озерки»
8:00 — отправление от ст. м. «Озерки»
10:00 — техническая остановка в пути
11:00 — экопарк «Долина водопадов»
— Прогулка по оборудованной тропе длиной около 1 км через карельский лес к реке Иййоки
— Живописные водопады, северный пейзаж и фотопаузы в окружении природы
13:30 — обед
15:00 — водопады Ахвенкоски
— Лесные каскады на реке Тохмайоки, известные по съёмкам фильмов «А зори здесь тихие…»
— Прогулка по экотропе с подвесными мостиками и «Аллеей сказок»
16:30 — горный парк «Рускеала»: экскурсия и свободное время
— Осмотр Мраморного каньона, истории о добыче мрамора
— Подсветка скал (включается с ноября по март)

В свободное время вы сможете:
— прогуляться по маршрутам вокруг каньона и уединённым уголкам парка
— посетить обзорные площадки, гроты и штольни
— прокатиться по троллейной трассе над каньоном
— отправиться на экскурсию «Подземный космос» к подземному озеру
— заглянуть в сувенирные лавки и кафе.

19:00 — выезд из горного парка
20:00–21:30 — прибытие в город Сортавала, размещение в отелях. Свободный вечер: прогулки по городу и ужин в местных кафе.

День 2: Сортавала — программа на выбор — Санкт-Петербург

8:00 — освобождение номеров, завтрак (кроме отелей категории «бюджет»)
9:00 — сбор группы и отправление по программе

Вариант 1 (включён в стоимость):

— подъём на гору Паасо
— авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
— музей под открытым небом «Северная Фиваида»
— обзорная экскурсия по городу Сортавала
— авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»
— минеральный центр карельского шунгита
— фирменный магазин форелевого хозяйства

Вариант 2 (за дополнительную плату):

— Зимние водопады, добыча граната, ферма альпак
— Кительское месторождение граната с возможностью поиска камней
— водопады Белые Мосты или долина реки Янисйоки (по погодным условиям)
— старинные ГЭС региона и Карельский зоопарк

Вариант 3 (за дополнительную плату):

— прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
— скалистые острова, обрывы и панорамы Ладоги с высадкой на необитаемый остров

18:30 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — техническая остановка в Приозерске
23:00 — ст. м. «Озерки»
23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

В стоимость входит:

  • трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)
  • размещение в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)
  • завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • экскурсия по парку «Рускеала» с лицензированным местным гидом
  • посещение экопарка «Долина водопадов»
  • обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • авторская экскурсия «Загадки парка „Ваккосалми“»
  • посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией травяного чая

Оплачивается самостоятельно:

  • обеды — в среднем 800–950 ₽ за чел. (в период 30.12.2025–11.01.2026 — 900–1200 ₽ за чел.)
  • вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — от 400 ₽
  • активные развлечения в горном парке «Рускеала» — по тарифам парка
  • обязательный экологический сбор за посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (при выборе прогулки на аэролодке)
  • прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке — от 4 900 ₽ за взрослого, от 4 500 ₽ за ребёнка до 9 лет (включительно)
  • дополнительная экскурсия «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр» — по желанию, по действующему тарифу
  • обязательный экологический сбор за посещение водопадов Белые Мосты — 200 ₽ с человека (при выборе данной программы)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые13 300 ₽
Дети до 7 лет12 200 ₽
Школьники12 800 ₽
Студенты12 950 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды12 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

