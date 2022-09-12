в субботу и воскресенье в 12:30

Гуляя по Зеленогорску, вы увидите здания разных времен и архитектурных направлений: лютеранскую кирху, дом Крупенникова в стиле «северный модерн» и советский лицей № 445. Полюбуетесь белоснежным храмом Казанской иконы Божией Матери, окруженным соснами. Погуляете по уютному парку культуры и отыщете памятник актеру, которого знают в каждой семье страны.
Я познакомлю вас с богатой и необычной историей нашего города. Расскажу, какое отражение в его архитектуре оставила финская культура, как жили здесь люди в разные периоды и что послужило причиной дачного бума в Териоках. А еще покажу место, где во времена Зимней войны находилось правительство Финляндской Демократической Республики.
Экскурсия начинается и заканчивается в Зеленогорске. Из Петербурга удобно добираться на Ласточке, которая отправляется с Финляндского вокзала в 11:39.