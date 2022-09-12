Знакомьтесь, Зеленогорск

Исследовать в компании краеведа один из самых интересных городов Курортного района

5
7 отзывов
Зеленогорск запомнится вам уютной атмосферой, эклектичной архитектурой, неспешным ритмом и свежим морским воздухом.

Я расскажу, как складывалась на протяжении столетий его история, какие спектакли ставил в местном парке Мейерхольд и какие еще известные люди здесь бывали. Покажу лютеранскую кирху, старинные особняки и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери
Знакомьтесь, Зеленогорск
Знакомьтесь, Зеленогорск
Знакомьтесь, Зеленогорск
Знакомьтесь, Зеленогорск
Знакомьтесь, Зеленогорск
Знакомьтесь, Зеленогорск
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Колоритный Зеленогорск

Гуляя по Зеленогорску, вы увидите здания разных времен и архитектурных направлений: лютеранскую кирху, дом Крупенникова в стиле «северный модерн» и советский лицей № 445. Полюбуетесь белоснежным храмом Казанской иконы Божией Матери, окруженным соснами. Погуляете по уютному парку культуры и отыщете памятник актеру, которого знают в каждой семье страны.

Путешествие в прошлое

Я познакомлю вас с богатой и необычной историей нашего города. Расскажу, какое отражение в его архитектуре оставила финская культура, как жили здесь люди в разные периоды и что послужило причиной дачного бума в Териоках. А еще покажу место, где во времена Зимней войны находилось правительство Финляндской Демократической Республики.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Зеленогорске. Из Петербурга удобно добираться на Ласточке, которая отправляется с Финляндского вокзала в 11:39.

в субботу и воскресенье в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Зеленогорска
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Карина
12 сен 2022
Восторг! Очень понравилась экскурсия! Порадовало, что экскурсия проходила в приятной, душевной обстановке, с разгадыванием загадок и узнаванием многих исторических фактов Зеленогорска и ближайших территорий. Несмотря на разный возраст и уровень знаний - интересно было всем. Александр обладает прекрасным чувством юмора и доброй энергетикой. Является большим профессионалом и человеком влюблённым в эти места. Выражаем благодарность! Будем рекомендовать своим знакомым.
Восторг! Очень понравилась экскурсия! Порадовало, что экскурсия проходила в приятной, душевной обстановке, с разгадыванием загадок и
В
11 сен 2022
Впервые мне попался молодой гид, но он молодец, хорошо рассказывал, все понравилось!спасибо!
Е
10 сен 2022
Большое спасибо Александу за интересную, понятную экскурсию: Знакомство с Зеленогорском! Саша очень интересный собеседник и отличный гид, рекомендую 👍
Светлана
10 сен 2022
Осень интересная история о Зеленогорске благодаря Александру.
Е
21 авг 2022
Спасибо гиду Александру за очень познавательную и интересную экскурсию про город Зеленогорск!. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендую эту экскурсию
Т
30 июля 2022
Экскурсия по курортному городу с историческим прошлым, поэтому чистый воздух, увлекательный рассказ о Терийоки и русско-финских войнах сопровождали нас все время. Спасибо Александру!
А
25 июля 2022
Были на экскурсии с девушкой. Нам было очень интересно. По времени то, что нужно. Информации много, но не перегружено. Классно, что у Александра был наглядный материал, очень помогало в восприятии. Гида рекомендуем, сходили бы к нему на еще какой нибудь маршрут.
Были на экскурсии с девушкой. Нам было очень интересно. По времени то, что нужно. Информации много,

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