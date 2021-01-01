Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.

4.9
49 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ в Большой Петергофский дворец и Нижний парк 🌳 с фонтанами.

Вы прогуляетесь 👣 по торжественным залам императорской резиденции, где проводили пышные церемонии.

Вы посмотрите знаменитые фонтаны: от «Самсона», раздирающего пасть льву и каскада «Шахматная гора» до популярных у детей фонтанов-шутих.

Трансфер на автомобиле 🚘 от Петербурга до Петергофа с гидом включен в стоимость.
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Экскурсия

10 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.
Петергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования «7 чудес России» — 2008 год. Петергоф — так назвал Петр I свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря 🌊. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник.
Мы посещаем с экскурсий Большой Петергофский дворец, который насчитывает около 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами ( Парадная лестница, Танцевальный зал, Чесменский зал, кабинет Петра Первого, дубовая лестница, картинный зал, Тронный зал - самое большое помещение дворца, 330 квадратных метров; покои царицы: Диванная, Туалетная, Кабинет и Коронная комнаты. А самыми экзотическими по декору помещениями Петергофского дворца являются Западный и Восточный Китайские кабинеты..
Прекрасные парки 🌳 и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир. В оформлении своей летней резиденции, которая должна была не уступать Версалю по своей роскоши, Петр I самую важную роль отводил многочисленным фонтанам.
Здесь представлены самые причудливые типы и формы фонтанов. Вы можете полюбоваться одноструйными и многоструйными фонтанами, водными колоколами и чашами, фонтанами, которые сгруппированы в отдельные ряды, солирующими или парными фонтанами. У каждого типа фонтанов свои рисунки струй, они могут быть в виде вееров, занавесей, букетов. Учтены даже звуки, издаваемые струями — это может быть грозное рычание бурных потоков или легкий шелест.
Петергоф называют «Столицей ⭐️ фонтанов», здесь необыкновенным образом переплелись человеческое мастерство и фантазия с могущественной силой природы. Фантастическое зрелище представляет собой Большой каскад, сверкающий золотом скульптур и серебром водных струй (255 скульптур и 64 фонтана). В центре водного ковша взмывает ввысь мощная струя фонтана ⛲ «Самсон», а с заливом каскад соединяется Морским каналом. Большой каскад — самое значительное сооружение фонтанной системы Петергофа.
Идея его создания принадлежит самому Петру I. Он придумал оформить въезд в загородную резиденцию роскошным искусственным водопадом и даже создал эскизы и наброски. По идее Петра I корабли должны были проходить через Морской канал, мимо фонтанов прямо к дворцу. Считается, что именно отсюда взялось выражение «с корабля на бал».
Мы прогуляемся по Нижнему парку и увидим те самые фонтаны, о которых знает весь мир. Нижний парк 🌳 представляет собой огромный регулярный парк 🌳, раскинувшийся на южном берегу Финского залива. Мы познакомимся с такими фонтанами, как «Ева» и «Солнце», Римские и Оранжерейные фонтаны и, конечно, мы увидим знаменитый золотой фонтан ⛲ «Самсон» —
самое сердце Петергофа — фигуру героя Самсона, разрывающего пасть льву.
Этот фонтан ⛲ входит в состав «Большого каскада». Также мы увидим и другие каскады — Львиный, Шахматную гору. Конечно же, мы не обойдем и знаменитое царское развлечение — фонтаны-шутихи, которые вызывают восторг 🔥 как у детей, так и у взрослых.
Описать всего великолепия фонтанных композиций не представляется возможным, ведь в Петергофе представлено 4 каскада и 176 фонтанов!
Каждый фонтан ⛲ Петергофа — жемчужина в его уникальной и роскошной коллекции. Хотите почувствовать себя в настоящей сказочной стране?

Вместо Большого дворца мы модем посетить один из Малых дворцов, расположившихся на территории Нижнего парка. Вы можете выбрать:

  • «Эрмитаж» — изящный павильон на берегу Финского залива, предназначавшийся для обедов в узком семейном кругу (отсюда название: «место уединения»), во дворце вы можете увидеть подъемный стол, который «самостоятельно» осуществлял смену блюд;
  • «Монплезир» — маленький, но действительно изысканный дворец Петра I, любимое место отдыха великого императора (даже название переводится как «мое удовольствие»);
  • Екатерининский корпус — парадный дворец, в котором проводились балы, маскарады и парадные обеды, именно там хранится Русский или Гурьевский сервиз, насчитывавший 4500 предметов;
  • «Банный корпус» — позволит вам познакомиться с бытовой стороной жизни царей, узнать, как и где принимали ванну русские императоры.
  • Посещение Петергофа для многих становится праздником и событием, которое оставляет заметный след на всю жизнь.
+Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты во Дворец: граждане РФ взрослые - 450 руб., школьники до 16 лет-бесплатно. Билеты в Нижний парк : Граждане РФ взрослые - 450 руб., пенсионеры, студенты, учащиеся старше 16 лет - 250 руб, дети до 16 лет - бесплатно.
  • Билеты в Малый Дворец : взрослые - 300 руб, льготные - 200 руб.
Начало
🚩 По договоренности по вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны. С 24. 04. 2021 года.

Экскурсия проводится ежедневно в 9:30

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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