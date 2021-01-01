Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Петергоф является одним из семи чудес России по результатам голосования «7 чудес России» — 2008 год. Петергоф — так назвал Петр I свою летнюю резиденцию на южном берегу Финского залива Балтийского моря 🌊. Бывшая резиденция императорского дома Романовых сегодня продолжает свою жизнь как уникальный дворцовый ансамбль, как музей-заповедник.

Мы посещаем с экскурсий Большой Петергофский дворец, который насчитывает около 30 залов, в том числе богато украшенные парадные залы, отштукатуренные под мрамор, с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными стенами ( Парадная лестница, Танцевальный зал, Чесменский зал, кабинет Петра Первого, дубовая лестница, картинный зал, Тронный зал - самое большое помещение дворца, 330 квадратных метров; покои царицы: Диванная, Туалетная, Кабинет и Коронная комнаты. А самыми экзотическими по декору помещениями Петергофского дворца являются Западный и Восточный Китайские кабинеты..

Прекрасные парки 🌳 и сады, величественные дворцы и удивительные фонтаны и каскады прославили это место на весь мир. В оформлении своей летней резиденции, которая должна была не уступать Версалю по своей роскоши, Петр I самую важную роль отводил многочисленным фонтанам.

Здесь представлены самые причудливые типы и формы фонтанов. Вы можете полюбоваться одноструйными и многоструйными фонтанами, водными колоколами и чашами, фонтанами, которые сгруппированы в отдельные ряды, солирующими или парными фонтанами. У каждого типа фонтанов свои рисунки струй, они могут быть в виде вееров, занавесей, букетов. Учтены даже звуки, издаваемые струями — это может быть грозное рычание бурных потоков или легкий шелест.

Петергоф называют «Столицей ⭐️ фонтанов», здесь необыкновенным образом переплелись человеческое мастерство и фантазия с могущественной силой природы. Фантастическое зрелище представляет собой Большой каскад, сверкающий золотом скульптур и серебром водных струй (255 скульптур и 64 фонтана). В центре водного ковша взмывает ввысь мощная струя фонтана ⛲ «Самсон», а с заливом каскад соединяется Морским каналом. Большой каскад — самое значительное сооружение фонтанной системы Петергофа.

Идея его создания принадлежит самому Петру I. Он придумал оформить въезд в загородную резиденцию роскошным искусственным водопадом и даже создал эскизы и наброски. По идее Петра I корабли должны были проходить через Морской канал, мимо фонтанов прямо к дворцу. Считается, что именно отсюда взялось выражение «с корабля на бал».

Мы прогуляемся по Нижнему парку и увидим те самые фонтаны, о которых знает весь мир. Нижний парк 🌳 представляет собой огромный регулярный парк 🌳, раскинувшийся на южном берегу Финского залива. Мы познакомимся с такими фонтанами, как «Ева» и «Солнце», Римские и Оранжерейные фонтаны и, конечно, мы увидим знаменитый золотой фонтан ⛲ «Самсон» —

самое сердце Петергофа — фигуру героя Самсона, разрывающего пасть льву.

Этот фонтан ⛲ входит в состав «Большого каскада». Также мы увидим и другие каскады — Львиный, Шахматную гору. Конечно же, мы не обойдем и знаменитое царское развлечение — фонтаны-шутихи, которые вызывают восторг 🔥 как у детей, так и у взрослых.

Описать всего великолепия фонтанных композиций не представляется возможным, ведь в Петергофе представлено 4 каскада и 176 фонтанов!

Каждый фонтан ⛲ Петергофа — жемчужина в его уникальной и роскошной коллекции. Хотите почувствовать себя в настоящей сказочной стране?

Вместо Большого дворца мы модем посетить один из Малых дворцов, расположившихся на территории Нижнего парка. Вы можете выбрать: