Составили список самых красивых 🤩 и популярных мостов в Санкт-Петербурге, практически под всеми этими мостами можно проплыть на теплоходах или маленьких экскурсионных корабликах

Топ-10 мостов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург словно создан, чтобы гулять по воде. В городе около 100 водоемов, а мостов здесь больше, чем в Венеции. Они поражают воображение: разводные, чугунные, вантовые, цепные, украшенные сфинксами и двуглавыми орлами.

Проплыть под самыми живописным мостами северной столицы можно с помощью судоходных компаний. Например в компании «Навигатор» https://teplohod-restoran.ru туристам предлагают арендовать теплоход, на котором капитан прокатит по заранее согласованному маршруту. Рекомендуем выбирать теплоходную прогулку под мостами, о которых пойдет речь ниже.

Аничков мост

Аничков мост Чугунная решётка с русалками Скульптура на мосту

Мост соединяет два берега Фонтанки. Раньше он был деревянным, а в 1841 г. обрел современный облик. Тут стоит распиаренная во всех путеводителях скульптурная композиция Клодта «Укрощение коня». Если заглянуть под одного из жеребцов, можно разглядеть мужское лицо: по легенде, так скульптор отомстил любовнику жены.

Дворцовый мост

Дворцовый мост

Мост-символ Санкт-Петербурга протянулся через красавицу Неву от Зимнего Дворца к стрелке Васильевского острова. Пятипролетный исполин — одна из самых топовых локаций города. Когда мост разводят, открывается необычный вид на шпиль Петропавловской крепости. В ночной тиши, с апреля по ноябрь, чудо инженерии поднимает к небу мостовые «крылья» дважды: с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.

Мост Ломоносова

Мост Ломоносова (Екатерининский)

Старинная петербургская переправа ведет историю с 1787 г. Ее легко узнать по четырем массивным башням-беседкам, выложенным из гранита. Антуража добавляют крупные железные цепи. За более чем 230 лет вид не изменился. Изначально в беседках находился скрытый подъемный механизм, благодаря которому разводился центральный пролет. «Крылья» поднимали вручную, для этого и нужны были цепи.

Благовещенский мост

Благовещенский мост Вид с Благовещенского моста

Восьмипролетный Благовещенский — рекордсмен по интересным фактам. В 1850 году 300-метровый мост официально признали самым длинным в Европе — 800 метров. В 1917 г. именно за ним стоял крейсер «Аврора», призвавший выстрелом штурмовать Зимний дворец. Под переправой начинается Нева и заканчивается Финский залив.

Мост Александра Невского

Мост Александра Невского

Один из самых молодых разводных мостов назван в честь святого покровителя города на Неве. Рядом расположен Троицкий собор, в котором находятся мощи князя Александра Невского. Это был первый в СССР вантовый мост. Стальные тросы при строительстве решили спрятать в бетонные конструкции, а не вынести наружу, как у современных «собратьев». На прочность мост проверяли, прокатив по нему колонну танков Т-34. Разводят мост в 2:30 ночи.

Троицкий мост

Троицкий мост Крыло Троицкого моста во время Парада ВМФ Проплывая на теплоходе у Троицкого моста Вид на Троицкий мост со смотровой Петропавловской крепости

Троицкий мост — разводной, но «однокрылый». В этом его особенность: чтобы пропускать суда, поднимают только один пролет. Первым разводной механизм запустил в 1903 г. лично император Николай II. По легенде, под Троицким пролетал Чкалов, чтобы впечатлить невесту. Затем рискованный трюк повторил капитан ВВС Шувалов для съемок киноленты про летчика-легенду.

Лазаревский мост

Лазаревский мост

Когда-то Лазаревский был разводным. И по нему, единственному в Санкт-Петербурге, ходили трамваи. Сейчас по каждой из четырех полос «летает» до 2000 автомобилей в час. Гостям Санкт-Петербурга белые арки переправы напоминают парусник, парящий в воздухе.

Иоанновский мост

Фрагмент Иоанновского моста

Скромный Иоанновский — ровесник Санкт-Петербурга, памятник архитектуры федерального значения. Надежная переправа потребовалась, когда на Заячьем острове стали закладывать Петропавловскую крепость. Здесь кружевные исторические решетки и уютные фонари с фигурами орлов. Постаменты фонарей напоминают обелиски с воинскими копьями, щитами, стрелами и касками.

Банковский мост

Банковский мост и его грифоны

Необычный мост, переброшенный через канал Грибоедова, сторожат грифоны с позолоченными крыльями. По замыслу архитекторов, они должны были скрывать опоры конструкции. Жители доверяют мифическим существам свои тайны: загадывают желания, кладут на лапы монетки, целуют хвосты. На головах крылатых львов вечерами зажигаются светильники.

Инженерный мост

Инженерный мост

Первый Инженерный прославился Чижиком-Пыжиком — самой маленькой скульптурой Санкт-Петербурга. 11-сантиметровая пташка-невеличка прячется на подпорной стенке. Увидеть ее можно, свесившись с парапета набережной, или во время водной прогулки по рекам и каналам северной столицы.