Интересные факты о египетских пирамидах и Сфинксе в Гизе: где они находятся на карте, какая пирамида самая большая, как их строили, тайны, фото комплекса, включая Великую пирамиду Хуфу (Хеопса), Хефрена и Микерина. Как до них добраться, какие отели рядом с ними и какие экскурсии 🧭 можно купить с посещением

Пирамиды Гизы

Пирамиды в Гизе, вместе со Сфинксом и гробницами меньшего размера, являются одними из самых значимых достопримечательностей мира. В случае если у вас запланирована поездка в Египет, то, наверняка, посещение пирамид занимает верхнюю часть вашего списка.

В данной статье ХорошоТАМ подготовили ответы на основные вопросы связанные с посещением пирамид Египта.

Исторические факты о пирамидах Гизы и Сфинксе

Сфинкс, пирамида Хуфу и две меньшие пирамиды,1862 г.

Построенные примерно с 2550 по 2490 год до нашей эры на скалистом плато на западном берегу Нила, Сфинкс и пирамиды Гизы являются свидетельством силы, организации и инженерного гения древнего Египта. Они были созданы с такой точностью и мастерством, что люди ломали голову над их происхождением в течение тысяч лет и в процессе разрабатывали странные и чудесные теории. Некоторые средневековые европейцы, например, полагали, что пирамиды – это житницы, описанные в Ветхом Завете и викторианский писатель Джон Тейлор опубликовал книгу, в которой Ной назван истинным архитектором пирамид. Есть, конечно, ещё множество безумных заявлений о том, что памятники имеют потустороннее происхождение, благодаря инопланетянам или ангелам и т.д.

Насколько нам известно сейчас, фараоны Египта верили, что станут богами в следующем мире, поэтому построили себе огромные гробницы-пирамиды, наполненные всем, что им понадобится в загробной жизни. Раскопки на плато Гизы показали, что пирамиды были построены не рабами, как когда-то считалось, а оплачиваемой рабочей силой, живущей в специально построенном поселении с жильем на месте, а также продуктами питания и медицинскими ресурсами. В 2017 году археологи обнаружили остатки лодки и сети водных путей, предоставив новые доказательства того, как огромное количество известняка было доставлено на это место.

Что касается Сфинкса, то история гласит, что эта огромная известняковая статуя с головой человека и телом льва была построена во времена Древнего царства (примерно с 2649 по 2130 год до нашей эры), вероятно, во время правления фараона Хеврена (Хафра). На протяжении тысячелетий Сфинкс был похоронен в песке по плечи и пережил множество попыток его выкопать, прежде чем, наконец, был освобожден в 1930-х годах египетским археологом Селимом Хасаном.

Основные достопримечательности

3 главные пирамиды

В Гизе есть три пирамиды, каждая из которых названа в честь фараона, приказавшего её построить. Они находятся на том же скалистом участке, что и Сфинкс, известном как Некрополь Гизы, где также находятся несколько гробниц и деревня рабочих.

Хотя эти всемирно известные памятники являются главной достопримечательностью для большинства людей, многие не осознают, что окружающее пустынное плато является домом для десятков других пирамид и гробниц, некоторые из которых также открыты для публики.

Великая пирамида Хуфу

Великая пирамида фараона Хуфу (также известная как Хеопса) сделана из миллионов камней весом не менее двух тонн каждый – настоящий подвиг древней инженерии. Это самая старая и самая большая из трёх пирамид в Гизе, когда-то она составляла 146 метров в высоту, хотя после столетий погодных повреждений теперь она немного меньше 138 метров.

Пирамида Хуфу была самым высоким зданием в мире на протяжении 3800 лет, до тех пор пока в 1311 году нашей эры не был построен Линкольнский собор в Англии.

Пирамида Хефрена

Пирамида Хефрена – могила фараона Хафра, сына Хуфу. При высоте 136 метров она меньше и короче пирамиды Хуфу, но была построена на возвышенности, что создавало иллюзию того, что она выше. Фрагменты его первоначальной полированной известняковой облицовки, которая когда-то была видна на многие мили и постоянно напоминала о богатстве фараона, все ещё видны наверху.

Пирамида Микерина (Менкаура)

Построенная сыном Хефрена, фараоном Менкауре, это самая маленькая из трёх пирамид, её высота составляет 62 метра – возможно, это свидетельствует о смещении фокуса со строительства гробниц-пирамид на возведение огромных храмов богам. Менкауре умер до того, как постройка была завершена, а строительство было завершено Шепсескафом, его сыном и наследником. Внутри вы спускаетесь через три разных уровня, а также можете заглянуть в главную гробницу.

Сфинкс

Эта огромная известняковая скульптура с телом льва и головой человека, известная по-арабски как Hbu Al Hol, была названа Сфинксом примерно через 2000 лет после её постройки в честь грозного человека. Широко распространено мнение, что он был смоделирован с фараона Хафра, а следы красно-синего и желтого пигмента предполагают, что когда-то это было гораздо более красочное сооружение. Что касается его отсутствующего носа, никто не знает правды, но слухи о том, что пушечное ядро, выпущенное солдатами Наполеона, заставило его сломаться, были широко дискредитированы.

Плато примыкает к городу Гиза. При желании можно забронировать в отеле номер с роскошным видом на пирамиду Хуфу и/или Сфинкса.

Мероприятия и развлечения в пирамидах Гизы

Карта плато Гиза

Посмотреть пирамиды Хуфу (Великая пирамида), Хафра и Микерина;

войти в одну из пирамид;

посетить панорамную точку;

сделать селфи со сфинксом;

прогуляться верхом на верблюде;

сходить в музей «солнечной лодки»;

посетить Храм Долины;

посмотреть вечернее звуко-световое шоу.

Пирамиды Хуфу, Хафра и Микерина

Пирамиды Хуфу, Хафра и Микерина

Несомненно, лучшее, что можно сделать на плато Гизы, – увидеть три массивные пирамиды, доминирующие над ландшафтом.

Чтобы полностью оценить их масштаб, подойдите ближе к Великой пирамиде. Глыбы известняка безумно массивны. Только представьте, сколько людей было задействовано при строительстве. Ещё более удивительное, что люди построили эти пирамиды около 5000 лет назад.

Пройдите в одну из пирамид

Вход в Великую пирамиду Большая галерея Микерина

За дополнительную плату можно посетить пирамиды Хуфу (Хеопса), Хафра и Микерина.

Стоимость билета в пирамиду Хуфу гораздо выше, чем билеты в пирамиды Хафра или Микерина (400 EGP пирамида Хуфу и 100 EGP Хафра или Микерина), но будет ли у вас ещё возможность войти в древнеегипетское Чудо света?

Вход в пирамиду Хуфу расположен на северной стороне. Чтобы оказаться в «Камере Царя», вам нужно подняться по пандусу проходящему через Большую галерею. В данной комнате находится пустой гранитный саркофаг, а ещё тут тёмно и душно.

Если планируете посещение пирамиды Хеопса, то добавляйте к общему времени примерно 30 минут, этого будет достаточно чтобы осмотреть её. Будьте готовы к тому, что внутри будет жарко и достаточно много людей поэтому если вы не любитель толкотни или страдаете клаустрофобией, лучше не заходите внутрь.

Смотреть внутри пирамиды особо не чего. Это совершенно другой опыт, чем посещение красочных гробниц в Долине царей или спуск по туннелям изогнутой пирамиды. Но даже просто нахождение в этом удивительном древнейшем чуде света у многих из вас вызовет незабываемые ощущения.

Если не хотите толпиться в пирамиде Хуфу, наведайтесь в пирамиды поменьше Хафра или Микерина, вход подешевле и как правило тут меньше людей. Так же как и в пирамиде Хеопса, внутри не так много всего, на что можно посмотреть, но если вы избегаете большое количество людей, подумайте о визите в одну из этих двух пирамид.

Важно: внутри пирамиды Хуфу (Хеопса) можно фотографировать с помощью мобильного телефона без дополнительной платы. Однако нельзя фотографировать с помощью камеры.

Панорамная точка

Панорамная точка, откуда открывается потрясающий вид на пирамиды Гизы

Это одна из идеальных панорамных точек на пирамиды. Данное место позволяет увидеть шесть из девяти пирамид, находящихся на плато.

Сделайте селфи со сфинксом

То самое место для фото😉

Дабы посмотреть на Сфинкса крупным планом на фоне пирамид, рекомендуем посетить смотровую площадку, расположенную рядом с ним. Если хотите фотографию «поцелуй Сфинкса», на фото выше мы постарались показать место для этого.

Покатайтесь на верблюде

Да, это может показаться слишком туристическим и банальным, но это один из лучших способов получить поистине великолепные виды на пирамиды.

Чтобы оставить толпу туристов позади и полюбоваться удивительной картиной этого места, поставьте поездку верхом на верблюдах во главе списка занятий здесь.

Посетите музей «солнечной лодки»

Солнечная лодка Музей «солнечной лодки»

Солнечная лодка (корабль Хуфу) – построена для фараона древнего Египта, Хуфу примерно 2500 г. до н.э. Считается одним из старейших и лучше всего сохранившихся плавучих средств античности. Цель лодки – нести воскресшего царя с богом солнца Ра по небу.

В настоящее время Солнечная лодка находится в Музее «солнечной лодки», возле пирамиды Хуфу. В ближайшем будущем планируется перевезти «Солнечную лодку» в Большой Египетский музей.

Посетите Храм Долины

Храм Долины

Недалеко от Сфинкса находится Храм Долины. Этот храм использовался в процессе мумификации царя Хафра.

Интересный факт: Храм в долине был обнаружен Огюстом Мариеттом в 1853 году. Он использовал динамит, чтобы раскопать это место, разрушив при этом важные участки 😬

Полюбуйтесь звуко-световым шоу

Драма огней и теней придает пирамидам новое, устрашающее измерение

Каждый день после захода солнца Сфинкс и пирамиды подсвечиваются всеми цветами радуги. Целый час Сфинкс повествует историю пирамид. Звуко-световое шоу получает противоречивые отзывы. Некоторые посетители впечатлены, а некоторые говорят, что скучновато и почти все сходятся во мнение, что шоу просто устарело (оно началось в 1960-х годах и с тех пор не особо изменилось).

Стоимость билетов начинается от 304 египетских фунтов, их можно зарезервировать заранее. Многие туры включают свето-звуковое шоу, а также дорогу в отель и обратно.

Сколько времени вам потребуется на посещение пирамид?

Готовьтесь провести на плато Гизы минимум 3 часа. Этого будет достаточно, чтобы войти в одну из пирамид, посетить панорамную точку, совершить короткую поездку на верблюде, сфотографироваться со Сфинксом и посетить Музей «солнечной лодки».

Лучшее время для посещения пирамид

Вот так могут выглядеть пирамиды в декабре и январе

Лучшее время дня для поездки на плато Гизы будет зависеть напрямую от того, в какой сезон вы посещаете Египет.

Если вы едите в Египет в декабре-январе, будьте готовы к тому, что в эти месяцы пирамиды часто накрывает туманная дымка по утрам, как правило, она рассеивается с 10 утра до полудня. Из-за того, что утром может быть туманное небо, мы рекомендуем посещать пирамиды в зимние месяцы в полдень или послеобеденные часы. Тем кто предпочитает утренние походы, когда достопримечательности менее многолюдны, придётся скрестить пальцы, чтобы небо было чистым.

Если вы собираетесь посетить Египет в период с февраля по ноябрь, утренняя дымка в этот период почти исключена.

С марта по октябрь следует ожидать высоких температур. ХорошоТАМ рекомендует посещать плато Гизы утром, чтобы миновать жару и толп туристов.

В выходные значительно больше людей, чем в остальные дни недели. Школы закрыты, и многие местные египтяне тоже стремятся посетить плато, что делает пирамиды Гизы более многолюдными.

Что надеть

Строгого дресс-кода нет, одевайтесь поудобнее

Нет, каких-либо ограничений касательно того, что надеть при посещении пирамид Гизы. Просто понадобиться удобная одежда и обувь, но помните, что Египет – консервативная страна, в связи с чем рекомендуем прикрывать плечи и не носить слишком коротенькие шорты и юбки.

Можно ли подниматься на пирамиды?

Вот так делать не надо☝🏼😉

Нет. Туристам запрещено забираться на пирамиды. Однако, говорят, что есть охранники, позволяющие посетителям немного подняться, соответственно за отдельную плату.

Но рисковать не стоит, давайте просто любоваться самым древним чудом света, сохранившимся до наших дней и будем беречь его!

Откуда заполучить превосходные виды на пирамиды?

Точка перед Сфинксом Катаясь на верблюдах вы также получите потрясающий вид Панорамная точка

Вокруг плато Гизы есть множество мест, где можно сделать великолепные фотографии пирамид.

А вот и лучшие из них:

Катаясь верхом на верблюде – отличный вариант сделать очень крутые фотографии;

– отличный вариант сделать очень крутые фотографии; возле Сфинкса – имеется просторная песчаная площадка, которая будет шикарным местом для фотосъемки. Также это превосходное место, чтобы запечатлеть закат;

– имеется просторная песчаная площадка, которая будет шикарным местом для фотосъемки. Также это превосходное место, чтобы запечатлеть закат; панорамная точка (мы показали её на карте в самом начале статьи) – ещё одно хорошее место, чтобы налюбоваться пирамидами. Можно пофотографировать с обзорной площадки рядом с парковкой или дойти до дюны до которой идти всего минуты две.

(мы показали её на карте в самом начале статьи) – ещё одно хорошее место, чтобы налюбоваться пирамидами. Можно пофотографировать с обзорной площадки рядом с парковкой или дойти до дюны до которой идти всего минуты две. с посадочной площадки для вертолётов – совсем неподалёку от панорамной точки расположено место посадки для вертолетов, откуда можно увидеть все 3 пирамиды немного под другим углом.

Стоит упомянуть, что панорамная точка находится немного в стороне, и для некоторых людей она довольно далека от пирамиды Хуфу, следовательно, будет необходим какой-то транспорт, чтобы сюда добраться. В случае если вы приехали на плато Гизы с экскурсией, то ваш транспорт до этой точки должен входить в поездку. Как вариант можно сесть на верблюда или лошадь.

Как добраться до пирамид Гизы?

На чём добраться до пирамид?

Хорошие варианты: взять такси, примкнуть к экскурсии или нанять гида и водителя. Либо самостоятельно дойти до плато, если вы например забронировали отель недалеко от пирамид.

Экскурсии в Египте Просто выберите свой курорт откуда хотите поехать

Такси: В Египте имеется 3 вида такси. Чёрно-белые такси (они считаются старыми), в них отсутствует счетчик и кондиционер. Такси белого цвета (современные), имеется счётчик и кондиционер, стоит убедиться, что водитель его включил. Жёлтенькое такси самое дорогое. Их можно заказать заблаговременно по телефону.

Uber: Никаких торгов, не беспокойтесь об этом. Если на вашем телефоне есть приложение Uber и сотовая связь, это отличный способ передвигаться по Каиру и Гизе.

Аренда автомобиля: Вы можете просто арендовать авто и поехать прямо из отеля или аэропорта, тогда вы не будете привязаны к какому-либо времени.

Аренда автомобиля Выбирайте авто и количество суток проката

Тур: Есть много компаний, предлагающих туры к пирамидам, и иногда они включают Египетский национальный музей, Саккару и Дахшур в однодневный тур.

Частный гид и водитель: хотите исключить хлопоты, связанные с поездками на верблюдах, перемещением по плато Гизы, приобретением билетов и т. д., подумайте о покупке тура. Экскурсия с гидом и водителем сделает поездку легкой и очень приятной.

Также есть вариант доехать на автобусе, микроавтобусе и метро, ​но для большинства туристов перечисленные выше варианты являются наиболее удобными и простыми особенно для новичков.

Как обойти пирамиды Гизы

Вход возле Великой пирамиды (Хеопса)

На самом деле не имеет значения, какой вход вы выберете. Однако, если вы войдете через вход со стороны Сфинкса, это будет подъем к пирамидам, а затем к Панорамной точке, вам придётся довольно много ходить. Это почти 3 км ходьбы от Сфинкса до Панорамной точки в одну сторону, в гору. Кроме того, придется ещё прогуливаться вокруг Великой пирамиды, посещая корабль Хуфу и любые другие объекты.

Оказавшись на плато, можно пешком дойти практически до любой точки. Единственное место на плато Гизы, закрытое для прогулок, – это пустыня и дюны вокруг пирамид. Конечно это не совсем под запретом, но гулять здесь категорически не рекомендуется. Но если очень хочется посетить дюны, чтобы полюбоваться красотами и сфотографировать пирамиды, следует взять верблюда или лошадь и посетить эту часть плато.

Если приехали на пирамиды с гидом и водителем, они повозят вас по всему плато, что избавит от необходимости много ходить пешком и сэкономит вам много времени. Если воспользовались такси или Uber, чтобы добраться сюда, договоритесь с водителем за доплату, чтобы он повозил вас. Другой вариант – доехать на лошади или в экипаже. Примерно за 5-10 долларов можно нанять лошадь или лошадь с повозкой, чтобы обойти всю территорию.

Где остановиться

Вид из отеля Marriott Mena House Терраса гостевого дома Pyramids

Разве неплохо начать и завершить день с шикарным видом на пирамиды? ХорошоТАМ рекомендует присмотреться, вот к этим трём отелям в Гизе с отличной видом на пирамиды.

Отель Marriott Mena House. Здесь можно получить невероятные впечатления – увидеть пирамиду Хуфу прямо с балкона. Завтраки представлены в виде шведского стола с бесчисленным выбором блюд (завтраки очень вкусные). Кроме того, можно сидеть снаружи и лицезреть пирамиду Хеопса, наслаждаясь чашечкой кофе.

Отель Giza Pyramids View Inn. Этот небольшой отель имеет впечатляющий вид на Сфинкса и пирамиды. С террасы на крыше открывается удивительный вид, это также шикарное место, чтобы посмотреть звуко-световое шоу, не толпясь среди других людей.

Гостевой дом Pyramids. С террасы на крыше вы получите потрясный вид на пирамиды. Данный гостевой дом имеет хорошие отзывы, а ещё тут есть отличный ресторан.

Если вы ещё не в Египте почему-то, то берите путёвку и вперёд покорять вершины (условно говоря 😄).

Полезная информация

Прайс на посещение плато Гизы (2021 год)

Стоимость билета на плато: 200 EGP – взрослый, 100 EGP – студента (обязательно действующее удостоверение личности);

200 EGP – взрослый, 100 EGP – студента (обязательно действующее удостоверение личности); стоимость билета в пирамиду Хуфу : 400 EGP;

: 400 EGP; стоимость билета в пирамиду Хафра : 100 EGP;

: 100 EGP; стоимость билета в пирамиду Микерина : 100 EGP;

: 100 EGP; музей «Солнечная лодка» : 100 EGP;

: 100 EGP; единый билет (плато Гиза, музей «Солнечная лодка» и пирамида Хуфу) : 600 EGP;

: 600 EGP; Штатив (если хотите пройти со штативом, платите за него отдельно): 20 EGP.

Точно пригодится

Часы работы : с 6 утра до 5 вечера.

: с 6 утра до 5 вечера. Туалетные комнаты: Есть у обоих входов на плато Гиза.

Есть у обоих входов на плато Гиза. Еда: Рядом со Сфинксом и Храмом Долины есть небольшой ресторан.