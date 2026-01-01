Семидневный тур в Карелию и Петербург с посещением пригородных дворцово-парковых ансамблей: Петергоф и Гатчина.
Уникальное сочетание в одном туре: природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга.
Вы увидите знаменитый нижний парк Петродворца, уникальную коллекцию шедевров фирмы Карла Фаберже и каньоны и водопады Карелии, а также самый посещаемый остров Ладоги — Святой Валаам.
Уникальное сочетание в одном туре: природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга.
Вы увидите знаменитый нижний парк Петродворца, уникальную коллекцию шедевров фирмы Карла Фаберже и каньоны и водопады Карелии, а также самый посещаемый остров Ладоги — Святой Валаам.
Описание тураПригороды и дворцы Петербурга и все самые интересные природные объекты Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, минеральный центр шунгита • Выберите экскурсию в Карелии на свой вкус! Остров Валаам, Ладожские шхеры или добыча граната и лесные водопады • Прогуляйтесь по сказочному парку с дворцами, фонтанами и аллеями — Петергофу • Прокатитесь на ретропоезде! Настоящий паровоз XIX века довезет вас с ветерком из горного парка «Рускеала» до Сортавала Услугу оказывает туроператор РТО 024919 Важная информация: Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Фаберже
- Петергоф: Нижний парк
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Набережная Ладожского озера
- О. Валаам
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады и месторождение граната
- Гора Паасо
- Музей деревянной скульптуры «Про любовь»
- Минеральный центр шунгита
- Летний сад
- Эрмитаж
- Гатчинский дворец
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в Санкт-Петербурге (4 ночи)
- Проживание в Карелии, 2 ночи
- Завтраки в отеле
- Сопровождение профессионального гида на протяжении 7 дней тура
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Экскурсия «Дворцы Петербурга»
- Входной билет в музей Фаберже
- Экскурсия по музею Фаберже
- Автобусная экскурсия в Петергоф
- Экскурсия по Нижнему парку
- Экскурсия по Летнему саду
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсия по Эрмитажу
- Автобусная экскурсия в Гатчину
- Входные билеты в Гатчинский дворец
- Экскурсия по Гатчинскому дворцу
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, встреча с оленями, лосями и хаски
- Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии
- Входные билеты в музей деревянной скульптуры «Про любовь»
- Трассовые экскурсии от гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала необходимо купить самостоятельно на сайте РЖД
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/nВалаамский архипелаг (ссылка на оплату: https://vk. cc/cw64Ja) /n «Ладожские шхеры» (ссылка на оплату: https://pay. parkladoga. ru/) /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ)
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала: будни 7970 руб./чел. суббота и воскресенье 8390 руб. / чел
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 7970 руб./чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 800-1000 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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