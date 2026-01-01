Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Семидневный тур в Карелию и Петербург с посещением пригородных дворцово-парковых ансамблей: Петергоф и Гатчина.



Уникальное сочетание в одном туре: природные достопримечательности Карелии и неповторимая архитектура Петербурга.



Вы увидите знаменитый нижний парк Петродворца, уникальную коллекцию шедевров фирмы Карла Фаберже и каньоны и водопады Карелии, а также самый посещаемый остров Ладоги — Святой Валаам.

Скантур Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповой тур 76 900 ₽ за человека 7 дней На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура Пригороды и дворцы Петербурга и все самые интересные природные объекты Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски, минеральный центр шунгита • Выберите экскурсию в Карелии на свой вкус! Остров Валаам, Ладожские шхеры или добыча граната и лесные водопады • Прогуляйтесь по сказочному парку с дворцами, фонтанами и аллеями — Петергофу • Прокатитесь на ретропоезде! Настоящий паровоз XIX века довезет вас с ветерком из горного парка «Рускеала» до Сортавала Услугу оказывает туроператор РТО 024919 Важная информация: Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

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