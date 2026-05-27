Мы поднимемся на
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную одежду для активного отдыха (штаны, футболки, толстовка, головной убор, дождевик), купальник, яркую одежду для фото (рекомендуем шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья), удобную обувь (походные ботинки или кроссовки), средства личной гигиены, солнцезащитный крем и очки, обязательно спрей от комаров. Возьмите документы, деньги, аптечку, телефон, камеру и пауэрбанк. Чемоданы брать не рекомендуется — предпочтительнее рюкзак или мягкая сумка.
Программа тура по дням
Переезд в Сортавалу, поездка на ретропоезде, прогулка по горному парку «Рускеала»
В 5:40 соберёмся на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга, а в 6:15 на скоростной электричке «Ласточка» мы отправимся в сторону Сортавалы, по пути наслаждаясь видами бескрайних лесов и озёрных просторов Карелии.
В 10:28 прибудем в Сортавалу — атмосферный северный город с особым очарованием. Сразу пересядем на экскурсионный ретропоезд, который доставит нас прямо к знаменитому горному парку «Рускеала». Нас ждёт прогулка вдоль впечатляющего мраморного каньона с бирюзовыми водами, исследование подвесных мостов и таинственных штолен, а также осмотр Рускеальских водопадов — тех самых, что стали декорацией к легендарной картине «А зори здесь тихие».
Вечером разместимся на уютной базе отдыха, а день завершим ужином блюдами местной кухни.
Посещение водопадов, подъём на гору Хийденвуори, Германовский скит и ГЭС, прогулка на сапах
Сегодняшний день посвятим живописным и разным по характеру водопадам Карелии. Посетим каскад Нижний Кайриноя, стремительный Мюллюкёля и мощный Прокинкоски — каждый из них обладает своей неповторимой энергией.
Поднимемся на вершину горы Хийденвуори, откуда открываются завораживающие виды на озёрные дали. Также побываем у Германовского скита, сохранившего память о старинной монастырской жизни.
Далее отправимся к старой гидроэлектростанции Ляскеля, а затем — к мемориалу «Крест скорби», напоминающему о трагических страницах истории. В завершение дня нас ждёт неспешная прогулка на сапах по гладкой воде одного из озёр.
Поход по диким тропам, добыча камней, ужин у костра
Этот день будет настоящей экспедицией в сердце дикой Карелии. Вместе с местным проводником мы отправимся в 6-часовое путешествие по скрытым тропам и посетим загадочный мыс Каменных змей — место, обросшее мифами и легендами.
В программе также — участие в добыче полудрагоценных минералов и знакомство с реликтами, бережно хранимыми этими землями.
Вечером нас будет ждать душевный прощальный ужин у костра с традиционными карельскими калитками.
Экскурсия по Валааму, возвращение в Санкт-Петербург
В 7:00 подъём, завтрак и сбор вещей. Уже в 7:30 выезжаем в Сортавалу. К 8:30 прибудем на вокзал и сдадим багаж в камеру хранения.
Дальше мы отправимся на удивительный остров Валаам: понаблюдать за тихой монастырской жизнью, послушать экскурсии и концерт песнопений, пообедать. Этот остров — концентрация чистоты и мира, путешественники здесь наполняются энергией и максимально перезагружаются.
В 18:45 сядем на поезд «Ласточка», и в 22:43 прибудем обратно на Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|59 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание, в том числе пикники, кроме обеда в 1-й день
- Все трансферы по маршруту и экскурсии по программе
- Билет на экскурсионный ретропоезд
- Услуги профессионального гида
- Регистрация группы и обеспечение безопасности
- Входной билет и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия на остров Валаам: трансфер, обед, 2 экскурсии, концерт песнопений
- Прогулка на сапе или другом плавсредстве
- Добыча полудрагоценных камней
- Посещение бани
- Посвящение в почётные путешественники
- Сюрприз от гида
- Помощь с оформлением билетов до/от Санкт-Петербурга
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Санкт-Петербурга
- Обед в 1-й день - 500 ₽
- Развлечения в «Рускеале» вне программы