Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», остров Валаам, добыча минералов и прогулка на сапах

Прокатиться на ретропоезде, пройтись по скрытым тропам, посидеть у костра и погреться в баньке
Приглашаем отдохнуть на уютной турбазе и погрузиться в мир северной природы, где мраморные каньоны «Рускеалы» с бирюзовыми озёрами и таинственными штольнями сменяются шумом водопадов Кайриноя, Мюллюкёля и Прокинкоски.

Мы поднимемся на
вершину Хийденвуори и погуляем по диким тропинкам до загадочного мыса Каменных змей. Вы поищите полудрагоценные минералы и отправитесь исследовать остров Валаам.

Отведаете традиционные блюда и калитки, прокатитесь на сапах и перенесётесь в прошлое в стилизованных вагонах ретропоезда.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную одежду для активного отдыха (штаны, футболки, толстовка, головной убор, дождевик), купальник, яркую одежду для фото (рекомендуем шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья), удобную обувь (походные ботинки или кроссовки), средства личной гигиены, солнцезащитный крем и очки, обязательно спрей от комаров. Возьмите документы, деньги, аптечку, телефон, камеру и пауэрбанк. Чемоданы брать не рекомендуется — предпочтительнее рюкзак или мягкая сумка.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Сортавалу, поездка на ретропоезде, прогулка по горному парку «Рускеала»

В 5:40 соберёмся на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга, а в 6:15 на скоростной электричке «Ласточка» мы отправимся в сторону Сортавалы, по пути наслаждаясь видами бескрайних лесов и озёрных просторов Карелии.

В 10:28 прибудем в Сортавалу — атмосферный северный город с особым очарованием. Сразу пересядем на экскурсионный ретропоезд, который доставит нас прямо к знаменитому горному парку «Рускеала». Нас ждёт прогулка вдоль впечатляющего мраморного каньона с бирюзовыми водами, исследование подвесных мостов и таинственных штолен, а также осмотр Рускеальских водопадов — тех самых, что стали декорацией к легендарной картине «А зори здесь тихие».

Вечером разместимся на уютной базе отдыха, а день завершим ужином блюдами местной кухни.

2 день

Посещение водопадов, подъём на гору Хийденвуори, Германовский скит и ГЭС, прогулка на сапах

Сегодняшний день посвятим живописным и разным по характеру водопадам Карелии. Посетим каскад Нижний Кайриноя, стремительный Мюллюкёля и мощный Прокинкоски — каждый из них обладает своей неповторимой энергией.

Поднимемся на вершину горы Хийденвуори, откуда открываются завораживающие виды на озёрные дали. Также побываем у Германовского скита, сохранившего память о старинной монастырской жизни.

Далее отправимся к старой гидроэлектростанции Ляскеля, а затем — к мемориалу «Крест скорби», напоминающему о трагических страницах истории. В завершение дня нас ждёт неспешная прогулка на сапах по гладкой воде одного из озёр.

3 день

Поход по диким тропам, добыча камней, ужин у костра

Этот день будет настоящей экспедицией в сердце дикой Карелии. Вместе с местным проводником мы отправимся в 6-часовое путешествие по скрытым тропам и посетим загадочный мыс Каменных змей — место, обросшее мифами и легендами.

В программе также — участие в добыче полудрагоценных минералов и знакомство с реликтами, бережно хранимыми этими землями.
Вечером нас будет ждать душевный прощальный ужин у костра с традиционными карельскими калитками.

4 день

Экскурсия по Валааму, возвращение в Санкт-Петербург

В 7:00 подъём, завтрак и сбор вещей. Уже в 7:30 выезжаем в Сортавалу. К 8:30 прибудем на вокзал и сдадим багаж в камеру хранения.

Дальше мы отправимся на удивительный остров Валаам: понаблюдать за тихой монастырской жизнью, послушать экскурсии и концерт песнопений, пообедать. Этот остров — концентрация чистоты и мира, путешественники здесь наполняются энергией и максимально перезагружаются.

В 18:45 сядем на поезд «Ласточка», и в 22:43 прибудем обратно на Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник59 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, в том числе пикники, кроме обеда в 1-й день
  • Все трансферы по маршруту и экскурсии по программе
  • Билет на экскурсионный ретропоезд
  • Услуги профессионального гида
  • Регистрация группы и обеспечение безопасности
  • Входной билет и экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на остров Валаам: трансфер, обед, 2 экскурсии, концерт песнопений
  • Прогулка на сапе или другом плавсредстве
  • Добыча полудрагоценных камней
  • Посещение бани
  • Посвящение в почётные путешественники
  • Сюрприз от гида
  • Помощь с оформлением билетов до/от Санкт-Петербурга
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Санкт-Петербурга
  • Обед в 1-й день - 500 ₽
  • Развлечения в «Рускеале» вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Финляндский вокзал, Санкт-Петербург, 5:40
Завершение: Финляндский вокзал, Санкт-Петербург, 22:43
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

