Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней со среды. Осень-весна

Классический Санкт-Петербург
Подарите себе незабываемые впечатления от поездки в город на Неве – Санкт-Петербург! Неповторимая архитектура, богатство русской истории и культуры, загородные резиденции – все это вы найдете в Северной столице России. Вас ждет посещение Эрмитажа, Музея Фаберже, Царского Села и Петергофа.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней со среды. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней со среды. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней со среды. Осень-весна
Ближайшие даты:
8
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янв22
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янв5
фев12
фев19
фев
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 09:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.

Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в Эрмитаж.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.

Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.

Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).

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3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».

Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».

Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.

Экскурсия в Екатерининский дворец.

Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.

Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).

Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
5 день

Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: Музей Фаберже, центр города (ближайшая ст. метро - «Гостиный Двор»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:30).

Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тураЭкскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Станция L1***стандартный с мансардным окном06.11.202422.12.20241497012970126701467019670
08.01.202512.01.20252173019730167901879032320
15.01.202516.02.20251762015620138501585025260
19.02.202523.02.20251864016640147301673027320
26.02.202502.03.20251762015620138501585025260
05.03.202509.03.20251864016640147301673027320
12.03.202516.03.20251762015620138501585025260
19.03.202523.03.20251967017670153201732028790
26.03.202530.03.20252173019730167901879032320
02.04.202513.04.20251967017670156201762029380
16.04.202520.04.20252069018690161901819030850
23.04.202527.04.20252173019730167901879032320
стандартный06.11.202422.12.20241555013550126701467020850
08.01.202512.01.20252292020920167901879034670
15.01.202516.02.20251819016190138501585026440
19.02.202523.02.20251923017230147301673028490
26.02.202502.03.20251819016190138501585026440
05.03.202509.03.20251923017230147301673028490
12.03.202516.03.20251819016190138501585026440
19.03.202523.03.20252055018550153201732030550
26.03.202530.03.20252292020920167901879034670
02.04.202513.04.20252026018260156201762030550
16.04.202520.04.20252158019580161901819032620
23.04.202527.04.20252292020920167901879034670
Станция М19***стандартный06.11.202422.12.20241555013550132601526020850
25.12.202429.12.20241709015090141401614023720
стандартный (без завтрака)08.01.202512.01.20252349021490167901879035850
15.01.202516.02.20251819016190138501585026440
19.02.202523.02.20251938017380147301673028790
26.02.202502.03.20251819016190138501585026440
05.03.202509.03.20251938017380147301673028790
12.03.202516.03.20251819016190138501585026440
19.03.202523.03.20252085018850153201732031140
26.03.202530.03.20252349021490167901879035850
02.04.202513.04.20252055018550156201762031140
16.04.202520.04.20252199019990161901819033490
23.04.202527.04.20252349021490167901879035850
А Отель Фонтанка***стандартный06.11.202429.12.20241644014440129701497019970
08.01.202516.03.20251673014730141401614019970
19.03.202523.03.20251799015990144401644022840
26.03.202520.04.20251849016490147301673023790
супериор/
супериор с БК		06.11.202429.12.20241699014990--21140
08.01.202516.03.20251792015920--22320
19.03.202523.03.20251923017230--25190
26.03.202520.04.20251967017670--26140
Москва****стандартный06.11.202429.12.20241819016190176701967024970
08.01.202512.01.20252042018420182602026029380
15.01.202516.03.20251967017670176701967027920
19.03.202530.03.20252199019990194402144032620
02.04.202520.04.20252144019440194402144031440
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт06.11.202429.12.20241849016490--23490
08.01.202512.01.20252019018190--26520
15.01.202516.02.20251912017120--24120
19.02.202516.03.20251982017820--25550
19.03.202523.03.20252129019290--28720
26.03.202520.04.20252199019990--30260
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)13.11.202422.12.20241879016790--26990
25.12.202429.12.20242034018340--30120
08.01.202512.01.20252497022970--39380
15.01.202502.03.20251879016790--26990
05.03.202509.03.20252026018260--29970
12.03.202516.03.20252085018850--31140
19.03.202527.04.20252144019440--32320
смарт апартаменты DBL с кухней13.11.202422.12.20241967017670--28790
25.12.202429.12.20242122019220--31880
08.01.202512.01.20252585023850--41140
15.01.202502.03.20251967017670--28790
05.03.202509.03.20252114019140--31730
12.03.202516.03.20252173019730--32920
19.03.202527.04.20252232020320--34120
студия апартаменты с кухней13.11.202422.12.20242026018260179701997029970
25.12.202429.12.20242188019880179901999033190
08.01.202512.01.20252673024730182602026042920
15.01.202502.03.20252026018260179701997029970
05.03.202509.03.20252199019990179701997033490
12.03.202516.03.20252292020920181202012035260
19.03.202527.04.20252379021790182602026036990
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		06.11.202429.12.20241938017380--25550
08.01.202509.03.20252026018260--27320
12.03.202516.03.20252042018420--27470
19.03.202506.04.20252055018550--27620
09.04.202520.04.20252173019730--29670
комфорт/
комфорт DBL		06.11.202429.12.20241997017970153201732026730
08.01.202509.03.20252085018850171201912028190
12.03.202516.03.20252099018990167901879028490
19.03.202506.04.20252114019140164901849028790
09.04.202520.04.20252262020620171201912030550
джуниор сьют06.11.202429.12.20242199019990153201732030850
08.01.202509.03.20252253020530171201912032920
12.03.202516.03.20252279020790167901879032920
19.03.202506.04.20252299020990164901849032920
09.04.202520.04.20252526023260171201912035850
Бест Вестерн Плюс Центр Отель****комфорт/
комфорт DBL		06.11.202429.12.20242026018260156201762026730
08.01.202509.03.20252026018260164901849027920
12.03.202516.03.20252069018690164901849027990
19.03.202506.04.20252114019140164901849028190
09.04.202520.04.20252292020920171201912031440

Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.

Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Отель Best Western Zoom Hotel

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom Hotel

Отель Станция М19

4 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Гостиница «Октябрьская» 4

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

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Апарт-отель Yard Residence

4 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard Residence

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
29 окт 2024
Впечатления от тура самые положительные! Я в Питере не был больше 40 лет, и очень рад за город, что он стал намного уютнее и краше!
Е
23 дек 2024
Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
А
18 дек 2024
Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.

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