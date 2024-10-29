Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 09:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).
12:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз - Царское Село»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село».
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз».
Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца.
Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет час свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~16:00).
Экскурсия в Музей Фаберже. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: Музей Фаберже, центр города (ближайшая ст. метро - «Гостиный Двор»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|06.11.2024
|22.12.2024
|14970
|12970
|12670
|14670
|19670
|08.01.2025
|12.01.2025
|21730
|19730
|16790
|18790
|32320
|15.01.2025
|16.02.2025
|17620
|15620
|13850
|15850
|25260
|19.02.2025
|23.02.2025
|18640
|16640
|14730
|16730
|27320
|26.02.2025
|02.03.2025
|17620
|15620
|13850
|15850
|25260
|05.03.2025
|09.03.2025
|18640
|16640
|14730
|16730
|27320
|12.03.2025
|16.03.2025
|17620
|15620
|13850
|15850
|25260
|19.03.2025
|23.03.2025
|19670
|17670
|15320
|17320
|28790
|26.03.2025
|30.03.2025
|21730
|19730
|16790
|18790
|32320
|02.04.2025
|13.04.2025
|19670
|17670
|15620
|17620
|29380
|16.04.2025
|20.04.2025
|20690
|18690
|16190
|18190
|30850
|23.04.2025
|27.04.2025
|21730
|19730
|16790
|18790
|32320
|стандартный
|06.11.2024
|22.12.2024
|15550
|13550
|12670
|14670
|20850
|08.01.2025
|12.01.2025
|22920
|20920
|16790
|18790
|34670
|15.01.2025
|16.02.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|19.02.2025
|23.02.2025
|19230
|17230
|14730
|16730
|28490
|26.02.2025
|02.03.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|05.03.2025
|09.03.2025
|19230
|17230
|14730
|16730
|28490
|12.03.2025
|16.03.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|19.03.2025
|23.03.2025
|20550
|18550
|15320
|17320
|30550
|26.03.2025
|30.03.2025
|22920
|20920
|16790
|18790
|34670
|02.04.2025
|13.04.2025
|20260
|18260
|15620
|17620
|30550
|16.04.2025
|20.04.2025
|21580
|19580
|16190
|18190
|32620
|23.04.2025
|27.04.2025
|22920
|20920
|16790
|18790
|34670
|Станция М19***
|стандартный
|06.11.2024
|22.12.2024
|15550
|13550
|13260
|15260
|20850
|25.12.2024
|29.12.2024
|17090
|15090
|14140
|16140
|23720
|стандартный (без завтрака)
|08.01.2025
|12.01.2025
|23490
|21490
|16790
|18790
|35850
|15.01.2025
|16.02.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|19.02.2025
|23.02.2025
|19380
|17380
|14730
|16730
|28790
|26.02.2025
|02.03.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|05.03.2025
|09.03.2025
|19380
|17380
|14730
|16730
|28790
|12.03.2025
|16.03.2025
|18190
|16190
|13850
|15850
|26440
|19.03.2025
|23.03.2025
|20850
|18850
|15320
|17320
|31140
|26.03.2025
|30.03.2025
|23490
|21490
|16790
|18790
|35850
|02.04.2025
|13.04.2025
|20550
|18550
|15620
|17620
|31140
|16.04.2025
|20.04.2025
|21990
|19990
|16190
|18190
|33490
|23.04.2025
|27.04.2025
|23490
|21490
|16790
|18790
|35850
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|06.11.2024
|29.12.2024
|16440
|14440
|12970
|14970
|19970
|08.01.2025
|16.03.2025
|16730
|14730
|14140
|16140
|19970
|19.03.2025
|23.03.2025
|17990
|15990
|14440
|16440
|22840
|26.03.2025
|20.04.2025
|18490
|16490
|14730
|16730
|23790
|супериор/
супериор с БК
|06.11.2024
|29.12.2024
|16990
|14990
|-
|-
|21140
|08.01.2025
|16.03.2025
|17920
|15920
|-
|-
|22320
|19.03.2025
|23.03.2025
|19230
|17230
|-
|-
|25190
|26.03.2025
|20.04.2025
|19670
|17670
|-
|-
|26140
|Москва****
|стандартный
|06.11.2024
|29.12.2024
|18190
|16190
|17670
|19670
|24970
|08.01.2025
|12.01.2025
|20420
|18420
|18260
|20260
|29380
|15.01.2025
|16.03.2025
|19670
|17670
|17670
|19670
|27920
|19.03.2025
|30.03.2025
|21990
|19990
|19440
|21440
|32620
|02.04.2025
|20.04.2025
|21440
|19440
|19440
|21440
|31440
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|06.11.2024
|29.12.2024
|18490
|16490
|-
|-
|23490
|08.01.2025
|12.01.2025
|20190
|18190
|-
|-
|26520
|15.01.2025
|16.02.2025
|19120
|17120
|-
|-
|24120
|19.02.2025
|16.03.2025
|19820
|17820
|-
|-
|25550
|19.03.2025
|23.03.2025
|21290
|19290
|-
|-
|28720
|26.03.2025
|20.04.2025
|21990
|19990
|-
|-
|30260
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|13.11.2024
|22.12.2024
|18790
|16790
|-
|-
|26990
|25.12.2024
|29.12.2024
|20340
|18340
|-
|-
|30120
|08.01.2025
|12.01.2025
|24970
|22970
|-
|-
|39380
|15.01.2025
|02.03.2025
|18790
|16790
|-
|-
|26990
|05.03.2025
|09.03.2025
|20260
|18260
|-
|-
|29970
|12.03.2025
|16.03.2025
|20850
|18850
|-
|-
|31140
|19.03.2025
|27.04.2025
|21440
|19440
|-
|-
|32320
|смарт апартаменты DBL с кухней
|13.11.2024
|22.12.2024
|19670
|17670
|-
|-
|28790
|25.12.2024
|29.12.2024
|21220
|19220
|-
|-
|31880
|08.01.2025
|12.01.2025
|25850
|23850
|-
|-
|41140
|15.01.2025
|02.03.2025
|19670
|17670
|-
|-
|28790
|05.03.2025
|09.03.2025
|21140
|19140
|-
|-
|31730
|12.03.2025
|16.03.2025
|21730
|19730
|-
|-
|32920
|19.03.2025
|27.04.2025
|22320
|20320
|-
|-
|34120
|студия апартаменты с кухней
|13.11.2024
|22.12.2024
|20260
|18260
|17970
|19970
|29970
|25.12.2024
|29.12.2024
|21880
|19880
|17990
|19990
|33190
|08.01.2025
|12.01.2025
|26730
|24730
|18260
|20260
|42920
|15.01.2025
|02.03.2025
|20260
|18260
|17970
|19970
|29970
|05.03.2025
|09.03.2025
|21990
|19990
|17970
|19970
|33490
|12.03.2025
|16.03.2025
|22920
|20920
|18120
|20120
|35260
|19.03.2025
|27.04.2025
|23790
|21790
|18260
|20260
|36990
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|06.11.2024
|29.12.2024
|19380
|17380
|-
|-
|25550
|08.01.2025
|09.03.2025
|20260
|18260
|-
|-
|27320
|12.03.2025
|16.03.2025
|20420
|18420
|-
|-
|27470
|19.03.2025
|06.04.2025
|20550
|18550
|-
|-
|27620
|09.04.2025
|20.04.2025
|21730
|19730
|-
|-
|29670
|комфорт/
комфорт DBL
|06.11.2024
|29.12.2024
|19970
|17970
|15320
|17320
|26730
|08.01.2025
|09.03.2025
|20850
|18850
|17120
|19120
|28190
|12.03.2025
|16.03.2025
|20990
|18990
|16790
|18790
|28490
|19.03.2025
|06.04.2025
|21140
|19140
|16490
|18490
|28790
|09.04.2025
|20.04.2025
|22620
|20620
|17120
|19120
|30550
|джуниор сьют
|06.11.2024
|29.12.2024
|21990
|19990
|15320
|17320
|30850
|08.01.2025
|09.03.2025
|22530
|20530
|17120
|19120
|32920
|12.03.2025
|16.03.2025
|22790
|20790
|16790
|18790
|32920
|19.03.2025
|06.04.2025
|22990
|20990
|16490
|18490
|32920
|09.04.2025
|20.04.2025
|25260
|23260
|17120
|19120
|35850
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель****
|комфорт/
комфорт DBL
|06.11.2024
|29.12.2024
|20260
|18260
|15620
|17620
|26730
|08.01.2025
|09.03.2025
|20260
|18260
|16490
|18490
|27920
|12.03.2025
|16.03.2025
|20690
|18690
|16490
|18490
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Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В отеле нет номеров дабл, только номера с раздельными кроватями. Одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами.
Стандарт: одно-, двухместные номера эконом-класса без ремонта с удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: одна или две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК: одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Отель Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Гостиница «Октябрьская» 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.