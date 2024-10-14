Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость и Петергоф.
Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».
14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».
Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
12:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия в Эрмитаж.
Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.
Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.
Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»
Завтрак в гостинице.
09:30 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.
Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.
Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Завершение тура
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на программу.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.
Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия.
Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|30.09.2024
|18.10.2024
|15520
|13860
|12630
|14280
|18890
|21.10.2024
|01.11.2024
|17350
|15690
|12630
|14280
|22280
|04.11.2024
|08.11.2024
|16190
|14550
|12630
|14280
|20190
|11.11.2024
|27.12.2024
|15820
|14170
|12630
|14280
|19520
супериор/
супериор с БК
|30.09.2024
|18.10.2024
|16430
|14780
|-
|-
|20740
|21.10.2024
|01.11.2024
|18280
|16630
|-
|-
|24120
|04.11.2024
|08.11.2024
|16890
|15240
|-
|-
|21590
|11.11.2024
|27.12.2024
|16430
|14780
|-
|-
|20740
|Станция L1***
|стандартный с мансардным окном
|30.09.2024
|04.10.2024
|18590
|16940
|15090
|16740
|27190
|07.10.2024
|25.10.2024
|16120
|14470
|14170
|15820
|23190
|28.10.2024
|01.11.2024
|18280
|16630
|14780
|16430
|26890
|04.11.2024
|08.11.2024
|15280
|13630
|12940
|14590
|21130
|11.11.2024
|27.12.2024
|14280
|12630
|12320
|13970
|19190
|06.01.2025
|10.01.2025
|20670
|18990
|17340
|18990
|30990
|13.01.2025
|21.03.2025
|14590
|12940
|12320
|13970
|20120
|24.03.2025
|28.03.2025
|19520
|17860
|16630
|18280
|28740
|31.03.2025
|18.04.2025
|16990
|15390
|14170
|15820
|24990
|стандартный
|30.09.2024
|04.10.2024
|19520
|17860
|15090
|16740
|28990
|07.10.2024
|25.10.2024
|17350
|15690
|14170
|15820
|24430
|28.10.2024
|01.11.2024
|19190
|17550
|14780
|16430
|28740
|04.11.2024
|08.11.2024
|15970
|14320
|12940
|14590
|22520
|11.11.2024
|27.12.2024
|14890
|13240
|12320
|13970
|20430
|06.01.2025
|10.01.2025
|21820
|20170
|17340
|18990
|33350
|13.01.2025
|21.03.2025
|15820
|14170
|12320
|13970
|22590
|24.03.2025
|28.03.2025
|20740
|19090
|16630
|18280
|31190
|31.03.2025
|18.04.2025
|17660
|15990
|14170
|15820
|26280
|Москва****
|стандартный
|30.09.2024
|04.10.2024
|18890
|17240
|17870
|19520
|26740
|07.10.2024
|25.10.2024
|17970
|16320
|17540
|19190
|24740
|28.10.2024
|01.11.2024
|19190
|17550
|19340
|20990
|27820
|04.11.2024
|08.11.2024
|17990
|16390
|18010
|19660
|25520
|11.11.2024
|27.12.2024
|17660
|15990
|17540
|19190
|24740
|06.01.2025
|10.01.2025
|21520
|19860
|19340
|20990
|32430
|13.01.2025
|14.03.2025
|19190
|17550
|17540
|19190
|27820
|Станция М19***
|стандартный
|30.09.2024
|04.10.2024
|20120
|18470
|15090
|16740
|30280
|07.10.2024
|25.10.2024
|16990
|15390
|14780
|16430
|24990
|28.10.2024
|01.11.2024
|19820
|18170
|14780
|16430
|29970
|04.11.2024
|08.11.2024
|16120
|14470
|13340
|14990
|22820
|11.11.2024
|27.12.2024
|14890
|13240
|12940
|14590
|20430
|06.01.2025
|10.01.2025
|22430
|20780
|17340
|18990
|34590
|13.01.2025
|21.03.2025
|16120
|14470
|12320
|13970
|23190
|24.03.2025
|28.03.2025
|21350
|19690
|16630
|18280
|32430
|31.03.2025
|18.04.2025
|18120
|16470
|14170
|15820
|27190
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|30.09.2024
|04.10.2024
|20550
|18890
|-
|-
|28520
|07.10.2024
|18.10.2024
|19520
|17860
|-
|-
|26590
|21.10.2024
|01.11.2024
|20120
|18470
|-
|-
|27820
|04.11.2024
|08.11.2024
|19190
|17550
|-
|-
|25970
|11.11.2024
|27.12.2024
|18890
|17240
|-
|-
|25350
|06.01.2025
|10.01.2025
|24590
|22940
|-
|-
|35970
|13.01.2025
|07.03.2025
|19820
|18170
|-
|-
|27190
|комфорт/
комфорт DBL
|30.09.2024
|04.10.2024
|21430
|19780
|16090
|17740
|30120
|07.10.2024
|18.10.2024
|20280
|18630
|15700
|17350
|27820
|21.10.2024
|01.11.2024
|20740
|19090
|16320
|17970
|28990
|04.11.2024
|08.11.2024
|19820
|18170
|15340
|16990
|27190
|11.11.2024
|27.12.2024
|19520
|17860
|15090
|16740
|26590
|06.01.2025
|10.01.2025
|25660
|23990
|17540
|19190
|37970
|13.01.2025
|07.03.2025
|20430
|18780
|16940
|18590
|28120
|джуниор сьют
|30.09.2024
|04.10.2024
|23660
|21990
|16090
|17740
|34590
|07.10.2024
|18.10.2024
|22280
|20630
|15700
|17350
|31820
|21.10.2024
|01.11.2024
|22890
|21240
|16320
|17970
|33350
|04.11.2024
|08.11.2024
|21970
|20320
|15340
|16990
|31520
|11.11.2024
|27.12.2024
|21660
|19990
|15090
|16740
|30890
|06.01.2025
|10.01.2025
|28120
|26430
|17540
|19190
|43520
|13.01.2025
|07.03.2025
|22190
|20540
|16940
|18590
|32990
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|30.09.2024
|11.10.2024
|20740
|19090
|-
|-
|27820
|14.10.2024
|25.10.2024
|18590
|16940
|-
|-
|23820
|28.10.2024
|01.11.2024
|19520
|17860
|-
|-
|25970
|04.11.2024
|27.12.2024
|17970
|16320
|-
|-
|23190
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель****
|комфорт/
комфорт DBL
|30.09.2024
|04.10.2024
|21160
|19520
|16090
|17740
|29350
|07.10.2024
|18.10.2024
|20120
|18470
|15700
|17350
|27190
|21.10.2024
|01.11.2024
|20740
|19090
|15700
|17350
|28430
|04.11.2024
|08.11.2024
|19990
|18390
|15480
|17130
|26990
|11.11.2024
|27.12.2024
|19820
|18170
|15340
|16990
|26590
|06.01.2025
|10.01.2025
|25350
|23690
|17240
|18890
|37820
|13.01.2025
|07.03.2025
|19820
|18170
|16320
|17970
|27820
Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Станция М19
Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.
Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.
В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Гостиница «Октябрьская» 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.