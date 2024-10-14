1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.



С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва» , «Октябрьская» , «Азимут Отель Санкт-Петербург» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

, , , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр» , «Станция L1» , «Станция М19» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);

, , , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (Лиговский пр., д. 10); туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (рядом стоящий корпус); туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).