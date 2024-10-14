Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней. Осень-весна

Классический Санкт-Петербург
Богатство русской истории и культуры, неповторимая архитектура, загородные резиденции – все это вы найдете в Санкт-Петербурге – Северной столице России.

Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость и Петергоф.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней. Осень-весна
Классический Санкт-Петербург. Тур на 5 дней. Осень-весна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «Октябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс Центр», «Станция L1», «Станция М19», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10);
  • туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2).

13:00 Отъезд от гостиницы «Москва».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут Отель Санкт-Петербург».

Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы».

Экскурсия представит Санкт-Петербург, как город, в котором, наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Санкт-Петербурга «с высоты птичьего полета» (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах собора).

Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~16:00).

Приезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский соборПриезд. Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия в Исаакиевский собор
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

12:00 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия в Эрмитаж.

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде.

Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое.

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить о них свое мнение.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро - «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание в ~16:00).

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Эрмитаж
4 день

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого»

Завтрак в гостинице.

09:30 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Программа до 13 октября 2024 (Нижний парк): Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.

Программа после 14 октября 2024 года (Большой дворец): Экскурсия в Большой Императорский дворец.

Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля.

Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов.

Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00).

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5 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Завершение тура

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы на программу.

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Заглянув в Петропавловский собор, Вы увидите захоронения русских императоров и императриц, великих князей и княгинь.

Долгое время собор являлся памятником славы русского оружия.

Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~4,5 часа (окончание в ~15:00).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Завершение тураАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный30.09.202418.10.20241552013860126301428018890
21.10.202401.11.20241735015690126301428022280
04.11.202408.11.20241619014550126301428020190
11.11.202427.12.20241582014170126301428019520

супериор/

супериор с БК

30.09.202418.10.20241643014780--20740
21.10.202401.11.20241828016630--24120
04.11.202408.11.20241689015240--21590
11.11.202427.12.20241643014780--20740
Станция L1***стандартный с мансардным окном30.09.202404.10.20241859016940150901674027190
07.10.202425.10.20241612014470141701582023190
28.10.202401.11.20241828016630147801643026890
04.11.202408.11.20241528013630129401459021130
11.11.202427.12.20241428012630123201397019190
06.01.202510.01.20252067018990173401899030990
13.01.202521.03.20251459012940123201397020120
24.03.202528.03.20251952017860166301828028740
31.03.202518.04.20251699015390141701582024990
стандартный30.09.202404.10.20241952017860150901674028990
07.10.202425.10.20241735015690141701582024430
28.10.202401.11.20241919017550147801643028740
04.11.202408.11.20241597014320129401459022520
11.11.202427.12.20241489013240123201397020430
06.01.202510.01.20252182020170173401899033350
13.01.202521.03.20251582014170123201397022590
24.03.202528.03.20252074019090166301828031190
31.03.202518.04.20251766015990141701582026280
Москва****стандартный30.09.202404.10.20241889017240178701952026740
07.10.202425.10.20241797016320175401919024740
28.10.202401.11.20241919017550193402099027820
04.11.202408.11.20241799016390180101966025520
11.11.202427.12.20241766015990175401919024740
06.01.202510.01.20252152019860193402099032430
13.01.202514.03.20251919017550175401919027820
Станция М19***стандартный30.09.202404.10.20242012018470150901674030280
07.10.202425.10.20241699015390147801643024990
28.10.202401.11.20241982018170147801643029970
04.11.202408.11.20241612014470133401499022820
11.11.202427.12.20241489013240129401459020430
06.01.202510.01.20252243020780173401899034590
13.01.202521.03.20251612014470123201397023190
24.03.202528.03.20252135019690166301828032430
31.03.202518.04.20251812016470141701582027190
Октябрьская****стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		30.09.202404.10.20242055018890--28520
07.10.202418.10.20241952017860--26590
21.10.202401.11.20242012018470--27820
04.11.202408.11.20241919017550--25970
11.11.202427.12.20241889017240--25350
06.01.202510.01.20252459022940--35970
13.01.202507.03.20251982018170--27190
комфорт/
комфорт DBL		30.09.202404.10.20242143019780160901774030120
07.10.202418.10.20242028018630157001735027820
21.10.202401.11.20242074019090163201797028990
04.11.202408.11.20241982018170153401699027190
11.11.202427.12.20241952017860150901674026590
06.01.202510.01.20252566023990175401919037970
13.01.202507.03.20252043018780169401859028120
джуниор сьют30.09.202404.10.20242366021990160901774034590
07.10.202418.10.20242228020630157001735031820
21.10.202401.11.20242289021240163201797033350
04.11.202408.11.20242197020320153401699031520
11.11.202427.12.20242166019990150901674030890
06.01.202510.01.20252812026430175401919043520
13.01.202507.03.20252219020540169401859032990
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт30.09.202411.10.20242074019090--27820
14.10.202425.10.20241859016940--23820
28.10.202401.11.20241952017860--25970
04.11.202427.12.20241797016320--23190
Бест Вестерн Плюс Центр Отель****комфорт/
комфорт DBL		30.09.202404.10.20242116019520160901774029350
07.10.202418.10.20242012018470157001735027190
21.10.202401.11.20242074019090157001735028430
04.11.202408.11.20241999018390154801713026990
11.11.202427.12.20241982018170153401699026590
06.01.202510.01.20252535023690172401889037820
13.01.202507.03.20251982018170163201797027820

Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.

Варианты проживания

А Отель Фонтанка**

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**А Отель Фонтанка**

Азимут Отель Санкт-Петербург***

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***

Москва***

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***

Отель Best Western Zoom Hotel

4 ночи

Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.

Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.

Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.

В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.

Отель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom HotelОтель Best Western Zoom Hotel

Россия 3

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Отель Станция М19

4 ночи

Отель «Станция М19» открыт в 2016 году и находится в Центральном районе Северной столицы.

Количество номеров в гостинице — 81. В каждом налажена система вентиляции и кондиционирования воздуха. Спальные места с ортопедическими матрасами позволяют полноценно отдохнуть после активных прогулок.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак из свежих продуктов, которые заряжают на новый день.

В шаговой доступности — широкий выбор ресторанов, столовых и кафе. До известных культурных достопримечательностей несколько минут ходьбы.

Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19Отель Станция М19

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Гостиница «Октябрьская» 4

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 окт 2024
Спасибо туроператору за продуманную организацию очень интересных экскурсий. Оставлено разумное свободное время. Выбор гостиниц замечательный
Ш
13 окт 2024
Всё понравилось просто замечательно, спасибо большое за приятную поездку 👍
Н
12 окт 2024
Спасибо большое!;Всё прошло замечательно! Гид Артём просто умница, кладезь знания истории!! Обязательно вернусь через год рекомендовала друзьям!!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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